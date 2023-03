In ‘Bodies Bodies Bodies’ spot Halina Reijn met de smartphonegeneratie ★★★★☆

“Ze zijn niet zo nihilistisch als ze eruitzien op het internet”, zegt de stoere Sophie (Amandla Stenberg) tegen haar kersverse lief Bee (Maria Bakalova, uit Borat Subsequent Moviefilm). Bee staat op het punt om Sophies oude vrienden te ontmoeten om samen met hen in een luxueuze villa de nacht door te brengen, terwijl buiten een orkaan passeert. Maar al snel blijkt dat ze wél zo nihilistisch zijn als hun socialemedia-accounts doen vermoeden.

Er is de zelfingenomen David (Pete Davidson), die wil uitstralen dat hij “goed kan neuken”. Er is zijn lief, Emma (Chase Sui Wonders): actrice van beroep (ze speelde net als Halina Reijn de titelrol in Hedda Gabler) en dramaqueen van roeping. Er is de grofgebekte Jordan (Myha’la Herrold), die niets van gastvrijheid moet weten. En er is de aanstellerige Alice (Rachel Sennott), die haar mysterieuze lief Greg (Lee Pace) heeft meegebracht, de enige die zijn twintiger jaren al voorbij is.

Lees ook Stereotypes over horror in stukken gehakt: ‘Ik wil vrouwenrollen creëren die sappig en vreemd zijn’

Nee, u zult niet verzot zijn op de figuren uit Bodies Bodies Bodies, maar hun uitvergrote tekortkomingen zijn nu en dan wel herkenbaar én je hoeft geen medelijden te voelen wanneer ze het loodje leggen. De dingen lopen immers fout wanneer het groepje onder invloed van drank en drugs een Weerwolven-achtig rollenspel begint te spelen en er plots echt doden vallen. Tieners die één voor één uitgemoord worden is de formule van een slasherfilm, maar Reijn en haar twee scenaristen vertikken het om een moordzuchtige maniak te tonen. Liever zoomen ze in op het narcistische en, jawel, nihilistische wantrouwen tussen de vrienden.

Hippe termen

Spanning en komedie gaan hand in hand wanneer Jordan al zwaaiend met een mes haar vrienden verwijt de boel op de spits te drijven, of wanneer Alice al huilend ontdekt dat niet iedereen fan is van haar podcast – en dat kennelijk erger vindt dan de drie slachtoffers die dan al gevallen zijn.

Dit is een generatie die panikeert wanneer de wifi uitvalt en die graag hippe termen als ‘toxisch’, ‘gaslighting’ of ‘trigger’ rondstrooit, zonder stil te staan bij wat die woorden eigenlijk betekenen. Ze zijn stuk voor stuk vol van zichzelf en zien vrienden vooral als aanhangsels om hun eigenwaarde omhoog te tillen.

Reijn lijkt geen fan te zijn van expliciete gruwel (de meeste moorden gebeuren buiten beeld of in het donker), maar ze verliest nooit het entertainmentgehalte van haar film uit het oog. Daarvoor is ze te intelligent en te bekwaam. De satire in Bodies Bodies Bodies ligt er dan wel dik op, ze wordt nooit zo aanstellerig of pretentieus als haar personages. Gelukkig.