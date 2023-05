‘In België houdt men nog te veel vast aan realistische cinema’: Baloji stelt ‘Augure’ voor in Cannes

Tijdens zijn kinderjaren in Congo woog het label ‘tovenaar’ zwaar op hem, maar vandaag tovert Baloji vrijuit met beelden. Zijn debuutfilm Augure ging maandag in première op het filmfestival van Cannes.

Baloji draagt zijn grote ronde hoed in Cannes met nog meer klasse dan Gustaph op het Eurovisiesongfestival. Door zijn geraffineerde, creatieve kledingstijl springt de Belgisch-Congolese regisseur zelfs in deze door glamour geobsedeerde badstad meteen in het oog.

Hetzelfde kan worden gezegd van zijn eerste langspeelfilm Augure, die maandag in wereldpremière ging in Un Certain Regard, de avontuurlijkere afdeling van de officiële selectie in Cannes. De film, over vier Congolezen die elk op hun manier door hun omgeving als ‘tovenaars’ of ‘heksen’ bestempeld worden, valt op door zijn levendige kleurenpalet, zijn rijke texturen en zijn magische, fantasierijke taferelen. Als kind werd Baloji in Congo zelf een tovenaar genoemd, vandaag tovert hij vrijuit met beelden.

We ontmoeten Baloji enkele dagen voordat hij Augure aan de wereld voorstelt. Hij nipt ontspannen van een kop koffie. “Ik voel weinig druk”, zegt hij. “Ik heb geen filmschool gedaan, dus Cannes is voor mij nooit het ultieme doel geweest.” Baloji begon zijn carrière als muzikant. Hij was lid van de succesvolle Luikse hiphopgroep Starflam, en groeide later verder als soloartiest, met muziek die niet meer tot één genre te reduceren viel, en vaak met erg persoonlijke lyrics. Maar tegelijk begon hij ook te proeven van vele andere kunstdisciplines - poëzie, fotografie, mode, en vooral film.

Met het filmfestival van Cannes heeft Baloji het best mogelijke lanceerplatform voor zijn film gekregen - hij verkoos de Croisette boven Venetië en Berlijn, die beide ook aan zijn mouw kwamen trekken. Die internationale aandacht staat in schril contrast met het moeilijke financieringsproces dat aan Augure voorafging. In België kreeg Baloji van de meeste commissies het ene na het andere negatieve rapport.

Land van Magritte

Meer dan tien jaar geleden al begon hij te dromen van een langspeelfilm, maar het duurde tot vandaag om die gerealiseerd te krijgen. “Ik denk dat we in België nog te veel vastzitten in een traditie van realistische, naturalistische cinema. Vanaf dat je daarbuiten kleurt, ben je verloren. Ik begrijp dat niet goed. Wij zijn toch het land van Magritte?”

Ook zijn verleden als rapper speelde in zijn nadeel, denkt Baloji. “Mensen denken dat rappers niet serieus zijn. Dat ze heel de nacht gaan feesten, en ’s morgens niet uit bed raken. Dat vooroordeel kan mensen ervan weerhouden om hun geld aan mij toe te vertrouwen. Ik hoop dat deze selectie in Cannes daar verandering in zal brengen.”

Door zijn creatieve kledingstijl springt de Belgisch-Congolese regisseur zelfs in deze door glamour geobsedeerde Cannes meteen in het oog. Beeld AFP

De vele professionele afwijzingen raakten bij Baloji een gevoelige snaar. “Als kind kreeg ik door mijn voornaam, die ‘tovenaar’ betekent, voortdurend te horen dat ik door en door slecht was. Op den duur ga je dat geloven. Met de commissies was dat hetzelfde. Als je weigering na weigering krijgt, kruipt dat tussen je oren. ‘Misschien hebben ze wel gelijk? Misschien kan ik er niets van?’ Maar desondanks ben ik wel gewoon verder blijven creëren - niet om mijn gelijk te bewijzen, maar omdat vertellen voor mij als een noodzaak voelt. Even natuurlijk als ademen.”

1 film, 4 albums

Die onstilbare creatiedrang blijkt ook uit het feit dat Baloji bij Augure eveneens vier volwaardige albums opnam. “Elk hoofdpersonage heeft zijn eigen plaat. Er staan telkens twaalf nummers op, die vanuit het standpunt van dat ene personage verteld worden.” Het idee ontstond als vanzelf. “Ik weet niet waarom ik het gedaan heb”, lacht hij. “Niemand heeft me ervoor betaald, en ik heb die muziek ook nauwelijks in de film zelf gebruikt. Misschien komt het omdat ik synesthesie heb. Ik associeer verschillende zintuigen met elkaar - geluiden hebben een bepaalde kleur voor mij, en omgekeerd. En dat geldt ook voor situaties, gemoedstoestanden.

“Die platen waren ook een hulpmiddel voor de acteurs. Via de nummers konden ze zich nog meer in hun personage inleven. Ook voor mij was dat belangrijk. Door liedjes vanuit het standpunt van de personages te schrijven moest ik voor elk van hen empathie opbrengen. Dat was heel leerrijk, want ik ben bijvoorbeeld geen onvruchtbare vrouw, zoals het personage Tshala. Ik heb alle personages nog beter leren begrijpen dankzij dat proces. En achteraf heb ik Tshala’s nummers ook laten beluisteren door verschillende feministische groepen, om zeker te zijn dat ik als man geen flaters beging.

Baloji’s synesthesie verklaart ook deels de visuele kracht van Augure. “Al tijdens het schrijven had ik voor elk personage een andere kleur in gedachten. Eentje is bijvoorbeeld roze, een ander donkerrood. Zo kon ik hun elk hun eigen visuele identiteit geven, telkens met een andere manier van filmen, andere decors, licht en kostuums.”

Bij ons afscheid komt Baloji nog even terug op wat hij zei over niet zenuwachtig zijn. “Voor de première moet ik het publiek in de grote Debussy-zaal toespreken. Duizend mensen. Op dat moment ga ik toch wel een beetje bang zijn, denk ik.” Of dat niet gek is, voor een artiest die het gewend is nog veel grotere menigtes op te zwepen? “Dat is toch iets anders. Als je op een podium staat, ben je aan het performen, je speelt een rol. Maar hier in Cannes zal ik als mezelf voor het publiek staan. Ik ga me kwetsbaar voelen, denk ik.”

Augure zal dit najaar in de bioscoop te zien zijn.