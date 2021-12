In ‘Bad Luck Banging or Loony Porn’ fileert Radu Jude hardhandig de Roemeense maatschappij ★★★☆☆

Het seksfilmpje dat lerares Emi (Katia Pascariu) en haar man hebben opgenomen, is duidelijk gemaakt voor privédoeleinden. Toch belandt het online, waar het wordt opgemerkt door ouders en leerlingen van de school waar Emi werkt. In een poging de schade te beperken, zoekt Emi de schooldirecteur op.

Bad Luck Banging or Loony Porn bestaat uit drie delen. Of eigenlijk vier, want de Roemeense regisseur Radu Jude begint zijn negende speelfilm met de uitgelekte, huiselijke pornofilm. Na die introductie volgen we Emi’s missie door Boekarest, waar ze behalve haar leidinggevende ook winkels en een apotheek bezoekt. De camera volgt haar op de voet door de warme, drukke stad, waar iedereen geïrriteerd lijkt. Af en toe wijkt de blik af naar een reclamebord of een stuk groen tussen de stoeptegels.

Daarna gooit de regisseur het over een andere boeg. Het middendeel is een Roemeens lexicon van “anekdotes, symbolen en vreemde zaken”, zoals Jude het noemt. Hardhandig fileert hij zijn land aan de hand van termen als familie (“zes op de tien Roemeense kinderen ervaren huiselijk geweld”), keuken (“als in: vrouwen horen in de keuken”) en kinderen (“politieke gevangenen van hun ouders”). Natuurlijk staat de C in dit grimmige woordenboek voor Ceaușescu, de in 1989 geëxecuteerde dictator wiens lange bewind het Roemeense gemoed nog altijd beïnvloedt.

Jude stelt impliciet de vraag waarom een seksfilmpje als aanstootgevend wordt beschouwd, terwijl maatschappelijke obsceniteiten kritiekloos worden geaccepteerd. Door de opsomming van misstanden krijgt zijn betoog iets drammerigs, maar gelukkig is de film – opgenomen in de zomer van 2020, inclusief mondkapjes en anderhalve meters – meer komedie dan manifest. De humor is inktzwart, dat wel.

Het slotdeel, waarin Emi zich moet verdedigen tegenover een groep ongeruste ouders, spant wat dat betreft de kroon. In de bizarre discussies kan Jude al zijn wanhoop en cynisme kwijt. Opbeurend is het allerminst, en subtiel ook niet, maar Bad Luck Banging or Loony Porn biedt wel een scherpe, rauwe kijk op hypocrisie. Overal duikt het op, als onkruid van de geest.

