In ‘And Just Like That’ is Mr. Big gewoon een zestiger met zijn hand in zijn broek

Wat was ik vroeger jaloers op Carrie Bradshaw in Sex and the City. Ze schreef columns over de mannen in haar leven en dat van haar vriendinnen, en met de opbrengst kon ze zich een appartement veroorloven in Manhattan. Print was nog lang niet dood en SATC normaliseerde onenightstands en vibrators en leerde ons down-under te ontharen, in de hoop in bed alle gêne van ons af te schudden. Wisten wij veel dat daar meer, of zelfs iets totaal anders, voor nodig is dan een waxbeurt.

Achteraf stel je vast dat er ondanks de grote openheid die je toen vermoedde, veel werd verzwegen. Misschien waren we al dankbaar dat het eens over vrouwelijk genot mocht gaan, hoewel de clitoris onontgonnen gebied was waarvan nog geen 3D-model gemaakt was. Ondanks alle pogingen tot een happy single life eindigden alle personages in SATC trouwens met een vent, voor een happy end. En Carrie had de grootste vis van allemaal gevangen, Mr. Big.

Mr. Big (Chris Noth) en Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) in 'And Just Like That'. Beeld RV

In de opvolger And Just Like That is Samantha er niet meer bij – in het verhaal is ze naar Londen verhuisd – en blijven de hartsvriendinnen met drie over. Carrie, Charlotte en Miranda zoeken als vijftigers hun weg in een wereld die de hunne niet meer is. Tekenend is hoe Miranda, die weer gaat studeren, zichzelf belachelijk maakt bij haar jonge medestudenten. “U bent de professor?”, vraagt ze. “U bent Nya Wallace? U hebt… vlechtjes.” “Kan een professor rechten geen vlechtjes hebben?” “(Stamelend) Euh, ik bedoel niet omdat het een zwarte haarstijl is. Enkel dat uw haar anders is dan op uw foto. Ik wist dat u zwart was! Dat vond ik belangrijk.” “Je volgt deze lessen omdat ik zwart ben?” En zo werkt Miranda zich dieper en dieper in nesten.

Het was helaas de enige keer dat ik even heb moeten gniffelen. Ik bedacht dat deze flaters niet het alleenrecht zijn van witte cisheteromannen van ergens in de vijftig – hoe hard ze ook roepen dat enkel zij niks meer mogen zeggen, vandaag de dag. Of dit gegeven volstaat voor een even memorabele serie als SATC, daar vrees ik voor. Wel ben ik benieuwd of het Carrie lukt om, zoals haar baas vraagt, haar pussy up te steppen in haar podcast. In de eerste aflevering gaat onze heldin op zoek naar inspiratie. Of haar man wil masturberen in haar bijzijn?

And just like that, tijdens die scène besefte ik dat mijn hang naar vaderfiguren in de loop der jaren vanzelf is overgegaan. Mr. Big is niet meer die oudere, wijzere man, maar gewoon, tja, een zestiger met zijn hand in zijn broek, en tegelijk toch, wow, hoe empowering. Think Big. Of slap. Meer heb ik daar niet over te zeggen. Aan ageism doe ik niet en voor zo’n column waarin je schrijft over hoe je continu gecanceld wordt, voel ik me nog te jong.

