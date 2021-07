In ‘A Separation’ loopt iedereen verloren in heerlijke chaos

In Vlaanderen zal A Separation vooral herinnerd worden omdat het de film is die The Broken Circle Breakdown van een Oscar voor beste niet-Engelstalige film hield, maar in de rest van de wereld is de omschrijving van Asghar Farhadi’s drama simpeler samen te vatten: het is gewoon een uitermate sterk verhaal over een koppel dat wil scheiden en een andere familie meesleurt in hun persoonlijke perikelen.

Wie naar Theater Aan Zee gaat, zal A Separation vanaf nu misschien ook herinneren als de film waarop de Nederlandse actrice-theatermaker Scarlet Tummers haar gelijknamige toneelstuk presenteerde. Onder de vlag van tg stan bracht ze vier acteurs met verschillende achtergronden samen, die Farhadi’s verhaal elk op hun eigen manier op scène brengen.

A Separation gaat in wezen over mensen die, ondanks goede bedoelingen, elkaar de duivel aandoen: de vrijgevochten Simin (Tummers) wil met haar dochter (Manizja Kouhestani) naar het buitenland verhuizen, ook al moet ze daarvoor scheiden van haar man Nader (Mokhallad Rasem). Die wil in Teheran blijven om voor zijn demente vader te zorgen, en doet daarvoor een beroep op de hulp van de religieuze Razieh (Evgenia Brendes), die voor haar werkloze man Hodjat (de Duitse acteur Gustav Koenigs) verzwijgt dat ze uit werken gaat. Het ene drama zet het andere in gang, en omdat iedereen andere belangen heeft, lijkt het onmogelijk om een oplossing te vinden.

In wezen is A Separation metatheater: de acteurs geven hardop commentaar op de scènes die ze spelen, maar ook op elkaar. Rasem verwijt Koenigs te agressief te acteren wanneer hij een fles stuk slaat, terwijl Rasem, die niet geïnteresseerd is in de religieuze details en vooral “iets artistieks” wil maken zelf op de vingers wordt getikt omdat hij zijn tekst niet kent. In de beste Stan-traditie (anciens Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver en Frank Vercruyssen waren “artistiek adviseur”) wordt er feilloos gedanst op de slappe koord tussen drama en hilariteit.

Op die manier klinkt het verhaal van A Separation door in de manier waarop het op scène wordt gebracht. Dat is behoorlijk chaotisch – voor de spelers én voor het publiek – maar het is ook verdraaid entertainend. En het levert bij momenten hilarisch pijnlijk theater op.