Immersive geluid en overal beeldschermen: Gent krijgt er een unieke muziekclub bij

Een nieuwe muziekclub voor 500 personen in de kelder van het Wintercircus, uitgerust met de nieuwste technologie op het vlak van immersive geluid en beeldschermen die de zaal omspannen. Gent krijgt er binnenkort een muzikale hotspot bij voor pop, rock en nightlife. ‘In Gent heb je nu geen toonaangevende club die ook ’s nacht actief is. Dat is zo nodig.’

Het sowieso al indrukwekkende Wintercircus blijkt nog een goed verborgen geheim te hebben. De voorbije jaren werd in de kelder, pal onder de middenpiste, druk gegraven en gebouwd aan een nieuwe muziekzaal. Met resultaat. Er overvalt je een wauw-gevoel als je de ronde zaal binnenstapt. Niet supergroot - men rekent op plaats voor 500 mensen -, maar wel mooi. Al is er nog wat werk aan, zegt Franky Devos, de algemeen coördinator van Viernulvier, het Gentse cultuurhuis dat samen met Democrazy Muziekclub Wintercircus zal uitbaten. “Alle interieur moet er nog in - de bar, de inkom, de kleedkamers - maar ook alle technologie. Het doel is om volgend jaar alles af te hebben.”

In november en maart worden twee tiendaagses georganiseerd met een reeks concerten en events om de zaal aan een eerste test te onderwerpen. Namen zijn er nog niet, “maar dat zal al een goede indicatie geven van wat we willen zijn”, zegt Devos.

Muziekclub Wintercircus - de zaal zal wellicht zo heten - focust in de eerste plaats op pop, rock en elektronische muziek. Maar ook nightlife krijgt een belangrijke plaats. “Gent heeft een grote traditie in nightlife met 10 Days Off, I Love Techno en Kompass, maar dat zijn we al lang kwijt”, zegt Eric Smout, artistiek leider van Democrazy. “Er is de Charlatan en de Funke, maar dat zijn kleinere zaaltjes. Je hebt geen toonaangevende club meer die ook ’s nacht actief is. Dat is zo nodig. We willen dit opnieuw in de stad trekken.”

Het toonaangevende van de zaal moet er ook en vooral komen dankzij de technologie die erin gestopt zal worden. Muziekclub Wintercircus claimt de eerste zaal in Europa te zijn met 360 graden-projectie en immersive sound. Dat laatste betekent dat je aan beide kanten van het podium geen ‘banaan’ van speakers meer ziet staan die zorgt voor stereogeluid. In Muziekclub Wintercircus zitten de boxen rondom de zaal, en die kunnen allemaal individueel afgesteld en afgemixt worden. “Normaal heb je één plaats in de zaal waar het geluid perfect is, de sweet spot”, legt Franky Devos uit. “Met immersive sound heb je overal perfect geluid. De zaal is in zijn totaliteit een sweet spot.”

Al is het ook de vraag of de muzikanten daar klaar voor zijn? “Muzikanten en technici zullen ermee moeten leren werken en spelen”, zegt Eric Smout. “Dat zal voor iedereen een aanpassing zijn, maar we denken dat immersive de volgende stap is na stereo.”

“We zullen dat ook faciliteren”, vult Devos aan. “We zullen een studio bouwen die in een miniversie hetzelfde geluidssysteem heeft als de zaal. Muzikanten kunnen daar dan een aantal dagen of weken werken om nieuwe creaties te maken of hun bestaande muziek opnieuw mixen.”

Daarnaast is er nog het beeld. In de zaal komen er rondom rond hoogtechnologische projectieschermen die als dat nodig is tot op de grond kunnen worden afgerold. Met een cluster van beamers kan de zaal volledig omgeven worden door beeld. Een dj die met eigen visuals wil werken, kan de club zo bijvoorbeeld ten volle naar zijn hand zetten. Geen toeval dus dat de Dewaele Brothers fan blijken te zijn van de zaal door die combinatie van beeld en geluid. “Het is een klein beetje een natte droom”, zegt Stephen Dewaele in een clip die de muziekclub opnam.

Beeld Thomas Sweertvaegher

Het technologische luik van de muziekzaal sluit ook aan bij de doelstelling van het Wintercircus, dat van het iconische gebouw een technologietempel wil maken. En het hielp ook om minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) over de brug te krijgen. De Vlaamse regering, die met Flanders Technology & Innovation al een groots project daarrond lanceerde, trok 1.087.000 euro voor de beeld- en geluidsplannen van de muziekclub. Al is daarmee nog niet alles gefinancierd. “Er is nog een gat van 700.000 euro te dichten”, geeft Devos aan. “We spreken daarvoor met private partners.”

Collectief

Viernulvier en Democrazy zullen Muziekclub Wintercircus samen uitbaten; ze tekenden een huurcontract van 25 jaar met TENT, het consortium van Gentse ondernemers en organisaties dat Wintercircus beheert. Beide organisaties hebben een gezamenlijke vzw opgericht. Een klein, apart ploegje zal vandaaruit de club bestieren, al wil men er geen exclusieve Viernulvier-Democrazy-club van maken.

“Al wat leeft in de stad, moet kansen krijgen. En we willen ook jonge collectieven erbij betrekken”, zegt Smout. Voor Democrazy betekent de nieuwe club alvast wel dat ze na jaren rondzwerven in Gent een vaste stek krijgen. “De helft van de 150 concerten die we jaarlijks organiseren, zal in de muziekclub plaatsvinden.”

Om de uitbating van de zaal financieel haalbaar te maken, is men er nog niet helemaal. “We hebben al drie jaar lang de oefening gemaakt om te kijken hoe we dit rond krijgen”, zegt Smout. “Dat is geen eenvoudige oefening en we zijn nog niet helemaal klaar.”

“Het is een lastige, ook omdat de zaal toegankelijk moet zijn voor jonge en kleinere organisaties”, geeft Devos aan. “Dan kan je geen 10.000 euro voor een avond vragen. Maar ook dat komt in orde.”