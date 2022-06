‘Il buco’: de spectaculaire schoonheid van een gat in de grond ★★★★☆

Die expeditie wordt in Il buco gereconstrueerd. Dat wil zeggen: de expeditie wordt nagespeeld, maar niet door acteurs. Het Italiaanse landschap in het gebied rond het gat speelt zichzelf. Het ligt er op vrijwel dezelfde manier bij als in 1961: schitterend en uitgestrekt. De speleologen die afdalen in de aarde worden door de camera alleen van grote afstand geobserveerd. Er zijn geen dialogen, geen uitleg over wat er gebeurt. Hoeft ook niet, is al snel duidelijk. Je kunt je hier over van alles en nog wat verwonderen, de keuze waarover ligt bij de kijker.

Als je de kruimels volgt die de film je toewerpt, voel je wel een beetje wat Frammartino voor ogen stond. Hij opent met een tafereel waarin de bewoners van een bergdorpje met z’n allen buiten rond een televisie zitten, toen waarschijnlijk de enige tv in het hele dorp. Op het scherm nieuwsbeelden van de bouw van de Pirelli Toren in het noordelijke Milaan, toen het hoogste gebouw van Italië. De grootstedelijke moderniteit.

Helemaal in het zuiden van Italië ligt het gat in de grond. De camera observeert een herder die van een afstandje zwijgzaam toeziet hoe de speleologen afdalen. Voor hem lag dat gat er altijd al, maar het was vooral een mysterieuze duisternis. Niet iets om te verkennen. Of misschien wel, maar had hij nooit de kans.

Il buco is van een spectaculaire schoonheid. Een ode aan een landschap. Het herinnert je eraan, als je daaraan herinnerd wilt worden tenminste, dat mysteriën zich heel dichtbij kunnen bevinden. Op plekken waar je meestal overheen kijkt.

Il buco, vanaf woensdag 29 juni in de cinema