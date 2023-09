‘Ik zou nooit tijd voor mezelf kunnen vrijmaken als ik er geen punt achter zou zetten’

Na 46 jaar en 164 albums stopt Merho (74) met De Kiekeboes. Met meer dan 30 miljoen verkochte albums was het de meest populaire stripreeks in Vlaanderen. Eentje waar Merho graag wat maatschappijkritiek in stopte. ‘Maar ik zwoer dat het nooit te pamfletterig of activistisch mocht zijn.’

Knalrode, pluizige figuurtjes met de fysiek van een meloen en met antennes op hun hoofdjes. “Ach, die wollebollen pasten eigenlijk helemaal niet bij De Kiekeboes”, zegt Merho nu. Nochtans stonden ze centraal in het eerste verhaal dat de auteur in 1977 ter publicatie aanbood aan Het Laatste Nieuws. De directie wimpelde de toen 29-jarige Robert Merhottein af, maar die reageerde gevat. “‘Laat het uw kinderen lezen in plaats van uw redacteurs’, zei ik.” De rest is geschiedenis: twee weken later ondertekende Merho er een contract, om langzaam uit te groeien tot Vlaanderens best verkochte stripreeks.

Nu woensdag verschijnt na 46 jaar ’s mans laatste album. In Seizoensfinale passeren zowat alle bekende figuren van weleer de revue. Incluis de wollebollen. “En zo is de cirkel rond”, begint Merho vanuit zijn Brasschaatse studio, waar zowat alles De Kiekeboes ademt. Van de houten theaterpoppen van zijn broer waar alles mee begon, tot ingekaderde originelen en een vitrine vol merchandising. De tekentafels staan er leeg bij. Als er al een De Kiekeboes-doorstart komt, zal het niet in deze studio gebeuren.

“Zo’n anderhalf jaar geleden kwam het besef dat ik de knoop moest doorhakken”, zegt Merho, op een zucht van 75. “Ik constateerde dat ik veel werk uit handen had gegeven, maar toch nog te veel coördineerde, corrigeerde en controleerde. In mijn vriendenkring werden mensen ziek, vorige week begroef ik een goede vriend. We worden er niet jonger op. Ria en ik zijn nog oké, dat wel, maar ik zou nooit tijd voor mezelf, voor ons, kunnen vrijmaken als ik er geen punt achter zou zetten. Toen ik Ria vertelde dat ik op mijn 75ste zou stoppen, heb ik dat geen twee keer moeten voorstellen.” (lacht)

Merho. Beeld Thomas Sweertvaegher

U tekende het verhaal na de uren bij Studio Vandersteen, waar u tussen 1970 tot begin 1977 werkte. Hoe reageerde Vandersteen?

“Heel fair. Hij vond het nooit leuk dat zijn medewerkers eigen reeksen begonnen, maar ik zat bij een vrijzinnige krant. Dat was iets anders. Over mijn eerste albums zei hij: ‘Het is geen vuurwerk, Rob. Maar je hebt boekjes met je eigen naam op en dat is onbetaalbaar.’ Het wás ook geen vuurwerk. Die eerste verhalen waren nog niet zoals ik het in mijn hoofd had. Pas het derde verhaal is een afspiegeling van wat De Kiekeboes moest worden.”

Volgens uw vrouw en uw dochter Ine legde de reeks veel beslag op uw gezin. Ook gaf u aan dat uw sociale leven er onder leed. U zei zelfs ooit: ‘Mijn vrouw weet: de strip komt op de eerste plaats.’ Nou.

“Ze heeft er niet onder geleden, maar dit was wat ik absoluut wou. Mislukken was geen optie. Ik ben er echt honderd procent voor gegaan. Anders hadden we hier nu niet gezeten. Vooral de eerste jaren waren zwaar. Ik werkte zesenhalve dag per week, op zondag probeerde ik iets leuks te doen voor Ine. Nu, deze generatie zie ik het niet meer zo doen. Hun werkethiek eist meer vrijheid en kwaliteitstijd. Misschien hebben ze gelijk, maar bij Studio Vandersteen vonden we het normaal ’s avonds en ’s weekends over te werken. Maar goed, het bleef knokken. Die eerste jaren kon ik er van rondkomen, maar het duurde negen jaar voor ik een eerste medewerker kon betalen.”

Wanneer wist u: dit gaat scoren?

“De albums werden per twee gedrukt. De eerste twee hadden een oplage van 5.000 exemplaren. Met dit aantal zou elke debutant nu in de lucht springen, maar in de jaren zeventig was dat voor een mainstream album weinig. Bij de uitgeverij hadden ze hun twijfels, maar bij de volgende twee albums haalden we plots 10.000 albums, bij album 5 en 6 zelfs 15.000. Jan Smet, die indertijd voor Stripgids schreef, was de eerste die zei dat ik mogelijk goud in handen had. ‘Dit zou wel eens de Vlaamse stripreeks van de volgende decennia kunnen worden’, dacht hij. Hij kreeg gelijk.”

De oplages zijn de jongste jaren danig teruggeschroefd. Hoe komt dat, denkt u?

“In de glorietijd zaten we aan 110.000 albums per titel, met de herdrukken erbij tegen een miljoen per jaar. Ontlezing, digitalisering, meer en andere vormen van ontspanning deden de verkoop dalen. Er zijn nog zoveel factoren. De krimpende distributie, het verdwijnen van 3.000 krantenwinkels de laatste tien jaar: de impulsaankopen die men er deed in de eerste weken toen de albums op de toonbank lagen, waren erg belangrijk. De massaproducties zoals in de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn voorbij. Maar we zitten toch nog altijd aan 65.000 per album, hoor.”

U staat bekend om uw maatschappelijke thema’s. Is dat opportunisme vanuit mediageniek oogpunt? Omdat u Vandersteen als voorbeeld had? Of spreekt daar de activist in uzelf?

“Strips maken was een tweede keuze. Ik wou cabaretier worden en via maatschappelijk relevante thema’s mensen laten lachen. Dat heeft ertoe geleid dat ik in mijn reeks actuele thema’s verwerkte. Maar ik zwoer dat het nooit te pamfletterig of activistisch mocht zijn. Pas wanneer ik een deftig verhaal met veel humor had, kon het er bij. Ben ik blijven doen. In het recente Kind van de rekening vertrok ik van de dualiteit dat men zowel kinderen uit verre landen voor veel geld adopteert, terwijl bij ons geïntegreerde kinderen door procedurekwesties moeten vertrekken. Ja, soms leidde dat tot kritiek, maar daar lag ik nooit wakker van.”

Was het ook niet uw bedoeling om wat amok te maken via maatschappijkritiek en thema’s zoals de vluchtelingenproblematiek, het homohuwelijk of een prostituee als Fanny’s bestie?

“Die Merho is zijn eigen marketingman, zei men dan. Maar af en toe politiek incorrect zijn mag toch? Men vroeg me ooit welk taboe ik nooit zou aanpakken. Pedofilie, zei ik. Want hoe breng je dat luchtig? Maar dan werkte ik plots aan een verhaal over vampiers in de Brugse Heilige Bloedkapel en verdween Roger Vangheluwe in het ‘Verborgene’.” (lacht)

“Eigenlijk ben ik zachtmoedig in mijn humor. Ik wil niet shockeren, enkel af en toe dwars zijn. Tegelijk moet je met je tijd mee. Het n-woord gebruiken we niet meer. Begrijpelijk, want een hoop mensen heeft het daar moeilijk mee. In 1977 was een blote borst in een mainstream strip verrassend, men juichte het toe. De nieuwe preutsheid maakt dat ik het niet meer zal doen. Ook dat is met je tijd meegaan. En toen een zwarte kelner én De Kiekeboes-fan me er op wees dat er zo weinig diversiteit zat in de reeks, ben ik erop gaan letten.”

Ik zie in Suske en Wiske of Jommeke die diversiteit nog niet verbeeld worden.

“Ik kan enkel voor mezelf spreken, maar met Jommeke zitten ze met een streng testament. In het mijne zal ik slechts twee eisen opnemen: respecteer het karakter van de personages en zorg dat ze met hun tijd mee evolueren. Je moet als auteur het voortouw nemen om je lezers tegen de haren in te strijken. Bij veranderingen reageren ze namelijk conservatief. Aan de ene kant hebben ze een verwachtingspatroon, aan de andere kant willen ze elke keer verbaasd worden. Het komt er dus op neer hen te verbazen met wat ze verwachten.”

Uw hoogtepunten waren onder meer de Stripgidsprijs in 1983 en de overstap naar Standaard Uitgeverij in 1990. Er waren ook dieptepunten. Twee daarvan zijn bekend: de De Kiekeboes-film Misstoestanden uit 2000, en het feit dat Nederland niet zwichtte voor De Kiekeboes, ook al lanceerde je er de reeks onder de naam Fanny.

(Snel) “Oh, maar Ik had nog een flop. In 2005, met Bij Fanny op schoot, een losstaand album waarin Fanny in haar talkshow op Empty Vie diverse personages in strips op bezoek krijgt. Tekenaars als Willy Linthout, Herr Seele, François Walthéry of Martin Lodewijk tekenden er elk twee pagina’s in met hun eigen helden. Geweldig idee, dacht iedereen. Vlak voor kerst verscheen het. Maar toen ik tussen kerst en Nieuwjaar langs de Antwerpse boekhandels passeerde, lagen er diezelfde hoge stapels. Het werd mijn grootste flop.

“En ach, Nederland… Ik ben er nu wel overheen. Kijk, de Kiekeboes konden evengoed een Frans of Nederlands gezin zijn, en toch werden ze er als te Vlaams beschouwd. Tja…”

Bent u al wel over de film?

“Die film is de grootste artistieke belediging die me ooit te beurt viel. Hij draaide maar twee weken in de cinema en werd nooit uitgebracht op dvd. Later hoorde ik dat producent Kinepolis overwoog die niet uit te brengen, maar dat wel deed omdat Standaard Uitgeverij er mee in geïnvesteerd had. (Gelaten) Wat wil je ook, met een producent die het niet in de hand had, en een regisseur die miscast was en niet van de reeks hield. Hij gebruikte het om zijn eigen ding te doen. Mijn toenmalige uitgever steunde me ook niet. Alles zat tegen. Ik kreeg het script en wist: dit loopt fout. Ik wou er niets mee te maken hebben.

“Ik ben naar de première gegaan, ja. Op aandringen van de uitgeverij. Dat was meer een uitvaart dan een première. Nooit hoorde ik achteraf zo’n slap beleefdheidsapplaus. Ik heb er dat jaar wel een verhaal aan overgehouden: De Simstones, over iemand die De Kiekeboes wil restylen en de personages zelf in opstand ziet komen.”

Merho, met zijn geliefde personages. Beeld Thomas Sweertvaegher

Ik las dat u Fanny er bijna had uitgelaten omdat u ze niet goed getekend kreeg. Dat zou even dom geweest zijn als die struisvogel die u eerst als huisdier wilde opvoeren. Hoe kwam u daar op?

“Ik weet het, het sloeg nergens op. Het was in de tijd dat zoveel andere stripgezinnen huisdieren hadden. En ik werkte toen aan Vandersteens Tits, dat voor een jong publiek was. In die modus zat ik. Dus even leek die struisvogel met sigaar een goed idee.”

U kan nu eindelijk uw thriller schrijven. Wie neemt u als voorbeeld als auteur?

“Liefst schrijf ik in een genre dat je hier amper aantreft: thrillers met veel humor. Ik las altijd al graag Ben Elton, een stand-upcomedian die zowel tv-series als Blackadder schreef als thrillers met humor zoals Dead Famous en Popcorn.

“Ik heb een paar ideetjes, maar een roman is compleet anders van structuur dan strips. Het is fijn dat je je personages er grondiger kunt uittekenen, maar het moet kloppen. Het is niet zoals in De Kiekeboes, waar ik onregelmatigheden nog met een grapje onder de mat kon vegen. Het is compleet uit mijn comfortzone, maar dat is tegelijk de uitdaging.”

Klopt het trouwens dat u reisde naar waar De Kiekeboes trokken om de reis in de belastingen te kunnen inbrengen?

(Heel relaxed) “Ik zou online kunnen researchen, maar pas als je op locatie bent, ontmoet je mensen en ontstaan verhalen. Het vierde album speelde in Egypte en was gebaseerd op foto’s uit de Lekturama-boeken. Vorig jaar trokken we eindelijk naar Egypte en ging ik die locaties opzoeken. Wel, dat zou een compleet ander album zijn geworden.

“In de filmwereld heet dat location hunting en is het een normale praktijk. Dat ik een deel van mijn reiskosten inbracht, was nooit een probleem. Ik kon het dan ook bewijzen met al mijn foto’s van shots en tegenshots.

“Nu we toch bezig zijn: ik werkte ook met productplacement. Eerst met Ford, dan met Toyota, Lexus en Mercedes. Ik kreeg geen wagens, wel een fikse korting. En één keer werd een reis gesponsord door de toeristische dienst van Australië en Qantas Airlines. Het gebeurt ook in de filmsector. Elk shot met een Starbucks-koffie wordt grof betaald. Waarom mag dat niet in de strip?”

U blijft intussen vaag over de toekomst van de reeks. ‘Komen de Kiekeboes terug? Misschien wel’, schrijft u zelfs op de slotpagina van Seizoensfinale. Maar als controlefreak weet u toch precies wat er staat te gebeuren?

(lacht) “De uitgeverij onderzoekt momenteel verschillende pistes, maar niets staat op punt en er zijn nog geen contracten getekend.”

‘Zolang ik leef, zal ik me met De Kiekeboes bemoeien’, zei u vijf jaar geleden nog. Gaat u het straks echt kunnen loslaten?

“De verschillen in het tekenwerk door anderen valt enkel wat kenners op. Maar als men mijn humor tracht te imiteren, merk je snel dat het DNA niet klopt. Maar goed, een voortzetting ga ik niet meer als deel van mezelf te beschouwen. Ja, dat wordt moeilijk. Het hangt er ook van af wie het verderzet. En hoe. Maar ik beloof mijn best te doen.”