‘Ik word geil van veilingen’

Wat betekent kunst voor u?

“Kunst is in het beste geval een combinatie van waarheid, authenticiteit en schoonheid. Kunst kan mij doen huilen, blij maken, in verschillende staten van beroering brengen, en bovenal: het doet mij connecteren met de wereld, met anderen – het is filosoferen en bidden tegelijk.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Ik ben schatplichtig aan mijn ouders. Als mijn vader tijd maakte, werd het leven gesublimeerd in muziek, musea en galeries. Ik schilder zelf ook, ik had net een tentoonstelling bij galerie Verbeeck - Van Dyck. Ik ben veel bezig met religie. Als iets uit devotie gemaakt is, vind ik het allang goed. Wat iemand aanbidt, vindt hij immers belangrijker dan zichzelf.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Veel uit gesprekken, door mensen te ontmoeten. Veilingen zoek ik online, daarnaast veel nieuwsbrieven, en ik heb een grote bibliotheek, waar ik – eerlijk gezegd – meer kijk dan lees.”

Koen van den Broek - ‘Central LA’ (2020), Galerie Ron Mandos Beeld GalleryViewer

Waar bekijkt u het liefst kunst?

“Veilingen. Ik heb er veel geleerd. Het is gediversifieerd, het is opwindend, ik word er geil van. Een veilinghuis is een soort hoerenkast, een grote legale hoerentent. Uiteraard niet met levende hoeren, maar met schoonheid.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Alleen uniek werk, zelden in oplage. Ik wil originelen. Ik koop om de twee à drie weken, daar zitten ook kleine dingen bij, zoals boeddha’s. Een goed schilderij: om de twee maanden.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Veel op veilingen, ik denk wel tachtig procent. Soms in een galerie, soms ook online. Ik heb vandaag nog een werk van Jan Sluijters op basis van een foto gekocht.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Ook daarin ben ik soeverein. Ik vraag geen toestemming, dat is mijn vrijheid. Luisteren wel, gehoorzamen niet.”

Tom Liekens - ‘The Land That Time Forgot’ (2018), Galerie Bart Beeld GalleryViewer

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Keteleer, vanwege Jon Pilkington en Floris Van Look. Callewaert-Vanlangendonck Gallery, De Zwarte Panter, maar ook Ronny Van de Velde, de vestiging aan de kust én in de Nosestraat in Antwerpen. En omdat hij goede champagne schenkt: Galerie Lowet de Wotrenge in Antwerpen. En een tip: Galerijke Marijke, daar zie je telkens één maand lang één werk van een nieuw talent.”

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Max Ernst. Ik heb ooit een klein werk gezien op de BRAFA (Brussels Art Fair, red.). Ik vroeg naar de prijs: 750.000 euro. Had ik uiteraard niet, maar als ik het wel had gehad, zou ik dat werk gekocht hebben. Een ongelooflijke kunstenaar, omdat hij bij elk werk zijn stijl heruitvindt.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Koen van den Broek kan je op een nieuwe manier naar ruimte doen kijken en naar steden. Hij kan het banale optillen naar een hoger niveau. De superflu van het bestaan.

“Tom Liekens is voor mij: the other side of the fairytale. Sprookjesachtig, maar ook rauw. Hij brengt altijd de natuur mee in huis.

“Manu Engelen maakt abstract werk en geeft toch leven. Het is iemand die abstract lyrisch werk kan maken, niet door de vorm maar door de sfeer.”

