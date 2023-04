‘Ik word elke ochtend wakker met het idee dat het een grote puinzooi gaat worden’: in het hoofd van Spaans bestsellerauteur Juan Gómez-Jurado

Bijna had Juan Gómez-Jurado jaren ­geleden de handdoek in de ring gegooid toen zijn thriller De volgende patiënt in eigen land flopte. Maar de Spanjaard groeide uit tot een internationaal bestsellerauteur en de deceptie van toen is als prequel van zijn Rode koningin-trilogie alsnog een ­doorslaand succes.

Je zou misschien denken dat De volgende patiënt, de nu in het Nederlands vertaalde thriller van de Spaanse bestsellerauteur Juan Gómez-Jurado (45), een losstaand boek is, of zoals ze dat in het thrillervak noemen: een standalone. Dat het leuk meeliften is op het succes van zijn reeks rond de ­onorthodoxe Spaans-Britse speurder Antonia Scott die in 2021 werd afgetrapt met De rode ­koningin, om nu zijn eerdere werk te laten ­vertalen.

Scott, die om haar uitzonderlijke brein (IQ 242) ooit werd gerekruteerd door een geheim eliteteam, maar door tragische gebeurtenissen buiten werking leek gesteld, vormt ­daarin een ijzersterk duo met de Baskische ­rechercheur Jon Gutiérrez. In alles haar tegenpool, een zachtaardige en robuuste man met een hang naar lekker eten (‘Niet dat hij dik is’) en het hart op de goede plaats.

Duizelingwekkende ontwikkelingen in de ­volgende delen De zwarte wolvin en De witte ­koning plaatsen hen uiteindelijk in een grande finale tegenover hun grote ­opponent: Mr. ­White. En, liefhebbers ­opgelet, het is ­precies deze kille psychopaat die in De volgende ­patiënt een hersen­chirurg, die te boek staat om zijn magische handen, in de tang heeft.

Als die de volgende patiënt op zijn operatie­tafel niet laat sterven – de president van de ­Verenigde Staten – gaat zijn dochtertje eraan. Mr. White is een zelfbenoemd monster dat speelt met de emoties en empathie van zijn slachtoffers. De chirurg, Dr. David Evans, doet zijn verhaal vanuit de dodengalerij – en hij heeft nergens spijt van. ‘Ik ben een vader. En dit is wat er gebeurde.’

BIO • geboren in Madrid op 16 de­cember 1977 • Spaans journalist, columnist en (thriller)schrijver • zijn romans zijn in 40 talen vertaald • debuteerde met Espía de Dios (Spion van God, 2005) • behaalde inter­nationaal succes met o.m. de Reina roja-trilogie: De rode koningin, De zwarte wolvin en De witte koning (2018-2020) • Van El pa­cien­te ver­scheen zo­pas de verta­ling: De volgende patiënt

Ons interview gaat per Zoom, Gómez-Jurado bevindt zich in de lichte werkkamer met grote glazen schuifdeuren waar hij de trilogie schreef. Een loopmachine op de achtergrond, want hij moet fit blijven en zorgen dat hij niet krom trekt tijdens zijn schrijfdagen.

Hij legt uit hoe hij zijn intriges overeind houdt, zoals hij het zegt: hij denkt met zijn handen. Hij toont stapels volgeschreven notitieboeken, haalt lange vellen wit papier tevoorschijn ­waarop hij alle lijnen uitwerkt, een handvol ­gekleurde markers. “Als het nodig is, gebruik ik ook de ramen. En dat alles vertaal ik later in mijn ­computer.”

El paciente verscheen al in 2014 en is nu pas vertaald. Hoe is het om nu te moeten praten over een boek dat voor u al zo lang geleden is?

“Dat is juist heel fijn! Toen het boek negen jaar geleden verscheen, was het een flop in Spanje. We probeerden het ook in de Verenigde Staten omdat het boek daar speelt en daar deed het he-le-maal niets. Het werkte niet.

“Ik lag toen in scheiding, ik zat op zwart zaad. Ik wist zes maanden lang niet hoe ik aan mijn volgende maaltijd zou komen. Dit is een boek waardoor ik bang werd om te blijven schrijven.”

Was die schrijfangst ingegeven door het idee dat u niet goed genoeg was?

“Nee, ik was ervan overtuigd dat het boek goed was. Maar ik wist niet of ik het mentaal kon ­opbrengen om door te gaan, als Sisyphus met zijn steen. Maar ik had het idee voor Antonia Scott al lang, en ik had de troost en steun van mijn huidige echtgenote en mijn agent in de Verenigde Staten. Zij overtuigden me ervan dat ik moest doorgaan. Ik had er een baan naast, ik kon pas aan het eind van de middag ­schrijven. ­Samen eten met mijn vriendin zat er niet in.

“Maar toen De rode ­koningin in 2018 in Spanje verscheen, verkocht ik drie miljoen boeken. Toen heb ik wel even gedacht: waar waren jullie toen ik jullie zo hard ­nodig had?”

Kan het eraan hebben gelegen dat De volgende patiënt in Washington speelt en dat de kracht van Spaanse thrillers toch mede ­besloten ligt in het Spaanse decor?

“Wat ik wilde met dit verhaal was een tijd- en plaatsloze setting. Het verhaal is zo universeel dat het ook in Rome in de middeleeuwen had kunnen spelen. Het is het verhaal van een ­koning – in dit geval de Amerikaanse president – en een wijs man, een geneesheer die onder dreiging van een groot verlies een ingrijpende keuze moet maken. Ik kon het alleen niet in Spanje situeren, want ik had geen enkel respect voor de hoogste Spaanse bewindvoerders van toen. Dan zou mijn hersenchirurg niet met zo’n duivels dilemma hebben gezeten.”

Wist u toen al dat Mr. White zo’n belangrijke rol zou gaan spelen in de Antonia Scott-­thrillers?

“Ik had het idee voor Antonia Scott, een ­geestelijk uitzonderlijk sterke vrouw met veel capaciteiten, maar ook haar zwakheden. En het idee van een heel krachtige, slechte tegenspeler. Maar ik ontdekte al snel dat het onmogelijk was beide personages in één boek tegelijk te ontwikkelen; daarvoor waren ze te groot. Dus heb ik ze in verschillende boeken geïntroduceerd, en heb ik er nog meer boeken voor ­nodig gehad om ze uiteindelijk bij elkaar te ­laten komen.”

Ik was al onder de indruk van de plots van de trilogie, maar daar is dus nog veel meer denkwerk aan voorafgegaan.

“Ik word als ik schrijf elke ochtend wakker met het idee dat het een grote puinzooi gaat ­worden. Dat is misschien beter ook voor mijn boeken, het moet altijd beter. De perfecte ­thriller, de perfecte plot, en daar ben ik nog steeds niet. Ik ben altijd alweer verder aan het denken. Dat klinkt misschien vreselijk, vanuit jou bezien. Ik ben heel gelukkig, ik heb lief, er wordt van mij gehouden. Maar in deze stoel, in deze kamer, ga ik elke dag terug naar af. Mijn god, wat moet ik?

'Ik kreeg toestemming om aanwezig te zijn bij de verwijdering van een hersentumor. Het was een onthutsende ervaring, maar een ­uiterst noodzakelijke om te begrijpen hoe zo’n hersenchirurg als Dr. Evans in mijn boek in ­elkaar zit.' Beeld Johanna Walderdorff

“Ik haat schrijven, ik haat schrijven met heel mijn hart. En helemaal als het moeilijk en ­pijnlijk wordt en je in de krochten van je eigen ziel laat kijken. Waar ik van houd, is geschreven te hebben. Voltooid verleden tijd.

“Zo is een berg beklimmen ook voor mij: ik wil op de top staan. Ik wil ook niet piano leren spelen, ik wil piano kúnnen spelen. Of zoals in The Matrix, de film, dat er een plug in je nek wordt gestoken en dat je dan meteen heel goed bent in kungfu.”

Maar waarom bent u dan schrijver geworden?

“Dat besluit je niet, dat gebeurt als je zo vol van verhalen bent en zoveel houdt van het ­geschreven woord als ik. Dan begin je als tiener met gedichten en korte verhalen, het begint ­bijna als een spel. Zoals seriemoordenaars ­beginnen met mieren en dan vogeltjes en ­katten. Je begint niet met de hoofdprijs, een ­roman, maar uiteindelijk besef je dat je er niet aan kunt ontkomen.

“En thrillers zijn mijn ­favoriete verhaalvorm. Ze zijn de perfecte metafoor voor deze 21ste eeuw: fysiek gevaar, angst en een tikkende klok. We leven niet in een ­romantische komedie.”

Zo klinkt het allemaal heel zwart, maar met Jon Gutiérrez voegt u ook een dosis joie de vivre en humor toe – en traditionele ­gerechten.

“Ik houd van hem. Hij lijkt op mij. En ik had hem nodig. Antonia Scott is zo’n ingewikkeld personage, door zijn ogen kon ik ontdekken hoe zij in elkaar zit. In de trilogie zit je nooit in haar hoofd, maar altijd in het zijne. Hij is de enige persoon die haar kan vertalen.

“En dat eten, dat is heel belangrijk. In de Scandinavische thrillers heb je duistere personages die de elementen moeten bevechten en koffie drinken. Sneeuw, veel sneeuw. Maar ik ben Spaans, ik houd van de zon en van lekker eten. Niet ­iedereen kan een goede tortilla ­maken – dus dat kwam er vanzelf in.

“Maar zo zitten er meer persoonlijke dingen in mijn boeken. Tijdens het schrijven van De rode koningin lag mijn vader op sterven. Alles wat Antonia Scott voelt bij het ziekenhuisbed waar haar man Marco in coma ligt, hoe ze heeft ­gefaald, hem heeft laten zitten, heb ik destijds gevoeld. Marco’s kamer in dat ziekenhuis is mijn vaders kamer.”

En bij De volgende patiënt?

“Daarin zit een van de vreemdste, waardevolste en nederigst stemmende ervaringen ooit in mijn leven. Ik begon in de medische wereld ­vragen te stellen over hersen­operaties en kreeg toestemming aanwezig te zijn bij de verwijdering van een hersentumor. Het was een ­operatie waarbij de schedel van de patiënt werd gelicht, maar de patiënt nog wel aanspreekbaar was. De chirurg riep me dichterbij, ik zag hoe hij de tumor vond, haast onzichtbaar was die. En hij liet me het verschil in het weefsel voelen.

“Het was een succesvolle operatie, de patiënt komt altijd langs als ik in Noord-Spanje ­optredens heb. Het was een onthutsende ­ervaring voor me, ik heb de hersens van ­iemand anders aangeraakt. Maar ook een ­uiterst noodzakelijke om te begrijpen hoe zo’n hersenchirurg als Dr. Evans in mijn boek in ­elkaar zit. Dat kan alleen door je totaal onder te dompelen. Al ga ik ook weer niet zover dat ik mensen ga doden om te voelen hoe een ­moordenaar te werk gaat. (pauze) Niet dat ik dat soms niet zou willen.”