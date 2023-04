‘Ik wilde vooral tónen, zonder zelf enig oordeel te vellen’: Phara de Aguirre over haar nieuwe docureeks ‘Mijn god’

In Mijn god dompelt VRT-journaliste Phara de Aguirre (62) zich onder in de wereld van aalmoezeniers en consulenten, en zag ze ‘hoeveel kracht mensen uit religie kunnen halen’. Zelf zwoer ze haar geloof al even af. ‘Mijn vader is daar heel boos over geweest.’

In de eerste aflevering van Mijn god volgen we onder anderen Sami, een moslimjongen van twaalf met een hersentumor, die veel te vroeg bij het einde van zijn leven is aanbeland.

“Dat is meteen een van de meest ontroerende afleveringen. Er is aan Mijn god een lange overtuigingsperiode voorafgegaan. Zeker bij het verhaal van Sami. Zijn mama spreekt wel Nederlands, maar het gaat over zo’n moeilijk thema dat je wel alle nuances duidelijk moet kunnen maken. Uiteindelijk hebben we de juiste mensen gevonden die haar helder konden uitleggen wat we precies van plan waren met ons programma. Maar zulke verhalen kruipen onder je huid, dat sowieso.

“We hebben het vertrouwen van onze geïnterviewden dus echt wel moeten winnen. Ik besef ook heel goed dat iemand zich kwetsbaar opstelt wanneer die persoon meewerkt aan een programma, en ik vind het ontzettend belangrijk om dat vertrouwen niet te schaden. Tot nu toe is me dat goed gelukt: ik heb weinig mensen ongelukkig gemaakt door de reportages die ik gemaakt heb. Ik merk zelfs dat mijn eerdere reportages mensen soms over de streep kunnen trekken om tóch mee te werken. Natuurlijk moeten er ook Pano’s gemaakt worden, die meer confronterend van toon zijn, maar dat is een ander register. Ik wilde in Mijn god vooral tónen, zonder zelf enig oordeel te vellen.”

Vanwaar het idee om een programma over religie en levensbeschouwing te maken?

“Het verhaal is nogal onromantisch: Lin Delcour, een van de adjunct-netmanagers bij de VRT, stelde me de vraag om een voorstel in te dienen over religie en levensbeschouwing. Kort daarvoor was ik met de havenaalmoezeniers in aanraking gekomen, omdat ik research deed voor weer een ander programma. Het zijn die havenaalmoezeniers die me op het idee hebben gebracht om op zoek te gaan naar andere biotopen waar er nog aalmoezeniers en consulenten aan het werk zijn. Zo zijn we ook nog bij het leger, ziekenhuizen en de gevangenis uitgekomen.”

Wat kenmerkt een goede aalmoezenier? Is hij of zij vooral een goede luisteraar?

“Een van de havenaalmoezeniers vertelde me dat ze inderdaad vooral grote oren nodig hebben. In die zin kan je hun werk een beetje vergelijken met dat van een psycholoog of therapeut. Maar een ziekenzegening, dat zou een psycholoog dan weer niet doen, natuurlijk. Tijdens onze opnames werd een van de havenaalmoezeniers opgeroepen omdat er op een van de schepen een transitmigrant was gestorven, die via een container mee aan boord probeerde te raken. De erg gelovige Filipijnse bemanning vroeg hem om de plek te zegenen waar de man overleden was. Ja, zoiets zie ik een psycholoog niet meteen doen, maar voor de crew was het uiterst betekenisvol.”

Beeld © VRT

Wat me tijdens die eerste aflevering vooral opviel, is hoeveel moed en kracht mensen uit hun geloof halen. In het ziekenhuis liet een van uw interviewees zich ontvallen: ‘Als je het geloof niet hebt, wat heb je dan nog?’

“Dat is het, hè. Op individueel vlak geeft het geloof in een god veel steun, maar het kan ook voor sociale verbondenheid zorgen met andere gelovigen. Ook voor mij was het maken van deze reportage een opfrissing van tot wat geloof allemaal in staat kan zijn. En op hoeveel manieren je dat geloof ook kan invullen. Acht officieel erkende levensbeschouwingen zijn er ondertussen in België: onlangs kwam er ook nog het boeddhisme bij, maar het was te laat om dat nog in het programma te verwerken. Als we kijkers eens voorbij het katholieke geloof hebben kunnen doen kijken, zal ik al heel blij zijn.

“Uit een goede vriendenkring kan je natuurlijk ook veel troost halen. Maar het idee dat je na je dood niet volledig weg bent, is voor sommige mensen wel een extra aantrekkelijke kant van religie. Of dat er een god is die een groter plan voor hen bedacht heeft. Ik heb vanop de eerste rij gezien hoeveel kracht mensen daaruit putten. Je ziet het bijvoorbeeld op het moment dat Sami overlijdt, en zijn mama meteen gebeden begint op te zeggen. Haar zoon was ervan overtuigd dat hij naar het paradijs zou gaan en de profeet zou tegenkomen. Het maakt het ergste wat je kan overkomen – het verliezen van een kind – een beetje draaglijker.”

Wat hebt u zelf geleerd tijdens het maken van dit programma?

“Iets wat de vrouwen achter MOPA (een dienst voor palliatieve zorg aan moslims en mensen met een migratieachtergrond, SDW) me vertelden, is blijven hangen. Zij zeiden dat als je overlijdt, je er eerst voor moet zorgen dat alle lopende zaken op aarde zijn afgehandeld. Als je met iemand overhoop ligt, dan moet je dat dus eerst bijleggen. Niet gemakkelijk, dacht ik meteen: ik denk dat heel veel mensen vertrekken zonder dat ze op voorhand alles hebben bijgelegd. Er zijn toch altijd zaken die blijven sluimeren, of die niet worden uitgesproken. Maar ik vond het wel een mooi idee om naar te handelen.”

En: bent u zelf bekeerd teruggekomen?

(lacht) “Ik heb het vaak gezegd aan de aalmoezeniers en consulenten tijdens het maken van deze reportage: ik ben heel katholiek opgevoed, maar ben nu niet meer gelovig. Antigelovig ben ik ook niet. Daar was veel openheid en begrip voor. Ik heb tijdens onze opnames van niemand de drang gevoeld om mij van om het even welke levensopvatting te overtuigen.

“Ik moet er wel aan toevoegen dat een van de regisseurs die aan Mijn god meewerkte door het maken van dit programma zich kandidaat heeft gesteld om als vrijwillig moreel consulent aan de slag te gaan in de gevangenis. Dat word je niet zomaar: je moet er voor geselecteerd worden. Telt dat als een bekering?” (lacht)

Still uit 'Mijn god'. Ook in de gevangenis hebben gedetineerden recht op geestelijke bijstand van een aalmoezenier of consulent. Beeld © VRT

U groeide op met een erg gelovige vader. Waarom hebt u destijds uw eigen geloof afgezworen?

“Goh. Het ging zoals bij velen, denk ik: tijdens mijn puberteit begreep ik niet meer waarom ik eigenlijk elke week naar de mis ging. Geleidelijk aan begon ik me ook steeds meer vragen te stellen, vooral bij het instituut van de kerk. Zo heb ik afstand genomen van mijn geloof. Mijn vader is daar destijds heel boos over geweest.

“Ik zou zelf nooit zover gaan om me te laten ontdopen, want ik ben ook blij dat ik die katholieke traditie ken, en dat ik vertrouwd ben met de verhalen uit de Bijbel. Maar de katholieke kerk is ook zelf schuldig aan het feit dat steeds meer mensen hen de rug toekeren. We hebben een kerk die zich heel lang enorm autoritair heeft opgesteld, en die haarfijn voorschreef hoe je wel en niet mocht leven. Het feit dat vrouwen geen priester mogen worden in de katholieke kerk, dat blijf ik bijvoorbeeld nog steeds waanzinnig vinden. Of dat priesters niet mogen trouwen. Dan denk ik: jongens, komáán zeg.”

U hebt in het verleden borstkanker overwonnen. Merkte u op dat moment de aantrekkingskracht van het geloof?

“Ik ben toen niet geloviger geworden, nee. Ik ben ook niet gaan bidden. Wat ik wel gedaan heb, en wat anderen ook vaak voor mij deden, is kaarsjes branden. Dat vind ik nog steeds een erg mooi ritueel, dat ik heb overgenomen uit mijn katholieke opvoeding. Ook als mijn kinderen examens hebben, steek ik een kaarsje aan. Je kan het bijgeloof noemen, maar voor mij is dat kaarsje een teken dat je aan iemand denkt. Zolang het kaarsje brandt, leef je mee met de persoon die een examen moet afleggen, of die ziek is. Dat vind ik mooi.”

Ik heb zelf niet zoveel met religie, maar vind de rituelen vaak wel erg mooi. Soms vind ik het jammer dat je als atheïst minder van die ankerpunten hebt om belangrijke gebeurtenissen te vieren.

“Je kan rituelen natuurlijk altijd moderniseren. De ziekenzegening van Maaike, een terminale kankerpatiënt, vond ik daarvan een erg mooi voorbeeld. De pastor, Inge, kan geen ziekenzalving doen – dat is een sacrament, en mag enkel door priesters uitgevoerd worden. Maar hoe zij van die zegening toch een enorm pakkend moment maakte, waarbij de hele familie betrokken was, heeft me echt geraakt. Dat vond ik een prachtige manier om afscheid te nemen. Want daarover gaat het natuurlijk: over het creëren van mooie en betekenisvolle momenten die later zullen blijven hangen.”

Hebt u nooit gemerkt dat mensen kwaad waren op God over het noodlot dat hen te beurt viel?

“Nee, eigenlijk niet. Ik heb hen dat ook gevraagd: je moet toch boos zijn op God als hij je kinderen plots komt weghalen? Maar ik merkte toen heel sterk – en dat is inherent aan de islam – dat het idee leeft: dit is Gods wil. Dat hielp hen om het noodlot te aanvaarden. Daar heb ik zelf moeite mee: als ik mijn kind zou moeten afgeven, zou ik moeilijk kunnen leven met het idee dat dat het plan van een hogere kracht is.”

Maakt u dit soort reportages nog liever dan De afspraak?

“Het is voor mij de perfecte mix. Ik werk al lang bij de VRT en heb een periode alleen maar Terzake gepresenteerd. Maar toen ik, nadat ik ziek geworden was, opnieuw kwam werken, wist ik heel goed dat ik weer vaker de wereld in wilde. Want je kan wel veel interessante gesprekspartners uitnodigen in de studio, maar je zit ook met beperkingen. Reportages maken is een marathon lopen, De afspraak is de sprint: in vijfenveertig minuten tijd moet het allemaal gebeuren. Dat is een kunst op zich: je moet de juiste vragen stellen, het vertrouwen van mensen winnen om hen te laten vertellen, alles overzichtelijk houden...

“Ik doe dat studiowerk nog steeds heel graag. ’s Ochtends beginnen met een leeg blad en je de vraag stellen: welke thema’s zullen we vandaag aanpakken? En op het einde van de dag haal je de eindmeet. Dat snelle tempo is heel verslavend. En ik geef eerlijk toe dat ijdelheid ook voor een stuk meespeelt. Je komt nu eenmaal vaker op televisie als je een programma presenteert dan wanneer je enkel reportages maakt. Maar soms doet het deugd om je voor langere tijd in een thema vast te kunnen bijten.”

Komt die zichtbaarheid ook met nadelen?

“Dat valt eigenlijk best mee. Als ik op straat herkend word, ben ik nog altijd dankbaar dat die persoon naar mijn programma’s kijkt. En bovendien: ik ben Tom Waes of Siska Schoeters niet, hè. Ik kan nog vrij ongestoord over straat lopen. In Leuven weet iedereen dat ik er woon en kijken de mensen niet meer om als ik passeer. Het is pas wanneer ik in een andere stad rondloop dat ik passanten weleens zie omkijken. ‘Oh, die bestaat écht’, zie je hen dan denken.”

In Mijn god zag ik een compleet andere verslaggever aan het werk dan in De afspraak: u hoefde minder als ordehandhaver op te treden. Een verademing?

“Dat klopt. Je hebt ook gewoon meer tijd om een interview af te nemen. Op reportage zal ik bijvoorbeeld veel minder onderbreken dan in de studio. Ik moet ook wel: als je de ander wel onderbreekt, zit je stem in de opname onder die van de geïnterviewde en kan je niet meer knippen. Het is dus een goede manier om te leren zwijgen tijdens interviews. (lacht)

“Mijn studiowerk schrikt mensen af, heb ik al gemerkt. Omdat ik daar misschien wat harder of dwingender uit de hoek kom. Ik weet ook hoe dat komt: ik ben beginnen te presenteren bij Terzake. Dat was het eerste programma waarmee ik op televisie kwam en daarmee trad ik meteen in de voetsporen van Dirk Tielemans en Walter Zinzen. Terzake was de plek bij uitstek voor de harde politieke interviews, en de eerste indruk die ik daar gemaakt heb, die blijft aan mij kleven, merk ik. Maar wat weleens vergeten wordt, is dat het een rol is die je speelt in functie van een bepaald programma. Als ik die rol speel, zal ik dat ook heel hard en – hopelijk – heel goed doen. Maar ik heb ook andere registers. Gelukkig maar. En als het echt nodig is, speel ik nog wel eens de harde tante.”

Mijn god, woensdag om 22.15 uur op Canvas en op VRT MAX.