‘Ik wil niet gezien worden als ‘de zwarte theatermaker’, maar als Princess. Mijn huidskleur bepaalt niet mijn hele identiteit’

Op haar 13de verhuisde Princess Isatu Hassan Bangura (26) van Sierra Leone naar Nederland. Ze studeerde aan de Toneelacademie van Maastricht, speelde in Milo Raus Grief & Beauty en maakt met Great Apes of the West Coast haar eerste solovoorstelling voor NTGent. ‘Ik denk, als ik nu terugga naar Sierra Leone, dat ik daar ook een cultuurshock zou voelen.’

“Het is begonnen bij mijn moeder. Sierra Leone was een oorlogsland, ik ben midden in een burgeroorlog geboren die bijna 11 jaar duurde. Veel inwoners zijn gevlucht, mijn moeder is in Nederland beland toen ze zwanger was van mijn zusje. Toen ze na 9 of 10 jaar haar Nederlandse papieren kreeg, kwam ze in contact met het Rode Kruis. Zij hebben geholpen met de hele procedure om mijn vader en mij naar Nederland te brengen, in het kader van gezinshereniging.

“Het was heel moeilijk om écht samen te komen, om een familie te zijn. Ik heb mijn zusje leren kennen toen zij al 9 was. Ik kende haar daarvoor enkel van foto’s. Het heeft een grote impact op mijn familie gehad. Mijn ouders zijn uiteindelijk ook gescheiden, en mijn zusje en ik, dat klikt pas sinds een jaar of 3. Voordien was iedereen een individu, iedereen deed z’n eigen ding, iedereen was heel erg op zichzelf.

“Mijn ouders zijn op een oudere leeftijd naar hier gekomen. Het is moeilijker om op je 30ste of 40ste naar een cultuur te verhuizen waarvan je de taal niet spreekt, die in niets lijkt op de wereld waar je vandaan komt. Het is heel moeilijk om je dan nog in te burgeren. En ik weet niet of het hen ooit volledig zal lukken. Mijn vader zegt ook: ik vind het heel fijn om hier te zijn omdat jullie hier zijn, maar ik wil ook terug naar mijn land.

“Voor mij is dat anders. Ik was nog jong, ik ben hier nog kunnen groeien, ik heb hier een thuis van kunnen maken. Ik heb hier mijn passie – theater en kunst – gevonden. Waardoor het hier voor mij ook als thuis voelt. Mijn ouders hebben dat niet, dat is het grote verschil.

“Ik heb nu even lang in Nederland als in Sierra Leone gewoond. Ik ben nog nooit teruggegaan. Misschien doe ik het eind dit jaar, of volgend jaar. Ik denk dat, als ik nu terugga naar Sierra Leone, dat ik daar ook een cultuurshock zou voelen. Dertien jaar is een lange tijd. Mijn neefjes en nichtjes zijn nu volwassen, ze hebben kinderen. Het leven dat ik daar kende is er niet meer.”

Goede oude tijd

“Deze voorstelling, Great Apes of the West Coast, is ook een terugblik naar de persoon die ik toen was. Ik ben veranderd door de tijden heen. Het stuk is een terugblik op ‘de goede, oude tijd’, toen alles nog simpel was. Maar hoe ouder ik word, hoe langer ik weg ben, hoe meer sommige herinneringen vervagen.

“Toen ik naar Nederland kwam, was ik erg gechoqueerd door hoe aanwezig ras en kleur hier zijn, door de hoeveelheid gesprekken daarover. Voor mij was dat heel nieuw, want ik woonde tot dan toe in een land waar iedereen een donkere huidskleur had. Ik was daar nooit mee geconfronteerd, ik had nooit het gevoel dat ik het daarover moest hebben. Maar in Nederland had mijn huidskleur opeens héél veel betekenis.

“Ik zag dat dat heel veel kunstenaars en theatermakers van een diverse achtergrond daar voortdurend mee bezig waren. Wat ook nodig is. Maar het leidde er wel toe dat elke keer ik zelf iets maakte, dat aan mijn huidskleur werd gelinkt, terwijl ik het daar in mijn werk nooit over had. Ik zeg altijd: ik heb een groot hoofd, vol fantasie. En als ik een voorstelling over twee witte jongens als aliens maakte, zei iemand plots: ‘Ik zie hierin een terugdraaiing van het kolonialisme’, omdat ik twee blanke jongens regisseerde.

“Daardoor besloot ik op school om nooit iets te maken over ras en kleur en alles wat daaromheen hangt. Ik was daar 13 jaar van mijn leven nooit mee bezig geweest, waarom zou ik er nu wel mee bezig moeten zijn? Mijn huidskleur bepaalt niet mijn hele identiteit, ik ben méér dan dat. Ik wil niet gezien worden als ‘de zwarte theatermaker’, maar als Princess.

“Tijdens de coronaperiode ben ik voor de eerste keer naar een Black Lives Matter-protest geweest. Mensen kwamen daar praten over diversiteit, over hun problemen en frustraties. Wat ik daar hoorde, maakte me verdrietig. Niet alleen omwille van de onrechtvaardigheid, maar om het feit dat daar niemand opstond en zei: ‘Ik ben trots op mijn huidskleur, op mijn Afrikaanse afkomst.’ Niemand benadrukte het positieve. Het was altijd: ‘Ik ben boos en gefrustreerd’, en het leek alsof onze hele identiteit door negativiteit gevormd werd.

“Ik werd er zo vaak mee geconfronteerd, ik werd er angstig van. Dus dacht ik: misschien moet ik er toch iets over maken. Maar dan wel in een scenario, in een setting en in een taal waarin ik me prettig voel, zodat ik er de controle over heb. Er zijn meerdere manieren om je identiteit uit te dragen, dat kan ook zonder een gevoel van minderwaardigheid. Ik wil me focussen op het positieve, op de trots die ik voel over mijn afkomst en de mensen met wie ik opgroeide.

“Toen ik het concept bedacht, zag ik de titel Great Apes of the West Coast ook als een ode aan mijn cultuur (lacht). Ik houd heel erg van apen, ik had een aap als huisdier in Sierra Leone. Later, toen ik met andere mensen over de voorstelling praatte, besefte ik dat ‘aap’ ook was hoe donkere mensen hier werden genoemd. Daar had ik niet aan gedacht, dat het zo’n beladen titel zou zijn. Nu denk ik: als Great Apes zo negatief beladen is, kun je het nu zien als het reclaimen van het woord. Ik geef een nieuwe draai aan iets negatiefs.”

Great Apes of the West Coast, vanaf 12 januari in NTGent Arca.