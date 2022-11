‘Ik wil de wereld laten weten wat er gebeurde in dit concentratiekamp’: Oekraïense schrijver overleefde beruchte Russische gevangenis in Donbas

De Oekraïense journalist en schrijver ­Stanislav Aseyev zat tweeënhalf jaar ­gevangen in het ‘Dachau van Donetsk’, een strafgevangenenkamp onder beheer van de Russische veiligheidsdienst FSB. Na zijn vrijlating in 2019 schreef hij er een dwingend relaas over. ‘Ik wil de wereld laten weten wat er gebeurde in dit concentratiekamp.’

Dat hij niet wist of hij de juiste woorden kon vinden, schrijft Stanislav Aseyev (33) in Het concentratiekamp in de Paradijsstraat. Het was zijn bedoeling om een nuchter verslag op te tekenen. Hij wilde vastleggen wat hij zelf had gezien, zonder oordeel of emoties, alsof hij niet als krijgsgevangene maar als journalist in Izolyatsia – Isolatie – verbleef. Maar wat zich binnen de muren van die gevangenis afspeelde, ging het verstand te boven, besefte hij: ‘Die mensen, de stroom­stoten, de marteling, de ducttape; en de samenzang die het geschreeuw van de gefolterde overstemt.’ Vandaar dat sommige hoofdstukken afstandelijk en bij vlagen cynisch overkomen, terwijl andere het haast uitschreeuwen, lezen we in het voorwoord.

“Ik had geen keuze. Ik moest dit boek schrijven”, vertelt Aseyev vanuit Washington, waar hij momenteel verblijft. “Het was een psychologische noodzaak. Maar ook wraak was een ­motivator. Omdat ik geen fysieke wraak op de daders kon nemen, leek dit de meest efficiënte manier: de wereld laten weten wat er gebeurde in dit concentratiekamp.”

Aseyev is geboren en getogen in Donetsk. Hij studeert godsdienstwetenschappen en filosofie, waarna hij zijn leven radicaal omgooit en naar Frankrijk vertrekt om zich bij het Vreemdelingenlegioen aan te sluiten − een ‘romantische jongensdroom’ en een manier om te ontsnappen aan het alledaagse bestaan in zijn woonwijk in Donetsk.

Bij zijn terugkeer naar Oekraïne probeert hij de meest uiteenlopende jobs uit, van bankier tot grafdelver en postsorteerder. Tussendoor houdt hij zich bezig met schrijven. Als de pro-Russische separatisten in 2014 de controle krijgen over zijn geboortestad, besluit hij niet op de vlucht te slaan. Hij schrijft een roman, bundelt zijn poëzie- en theaterstukken en verslaat het leven in het bezette Donetsk onder het pseudoniem Stanislav Vasin. Tot de separatisten zijn ware identiteit ontdekken.

In juli 2017 wordt hij opgepakt en naar ­Isolatie gebracht, een gevangenis op het terrein van een voormalige fabriek voor isolatiematerialen, nota bene gelegen in de Paradijsstraat. Hij wordt onder meer verdacht van spionage, terrorisme en extremisme, en krijgt twee gevangenistermijnen van vijftien jaar. Zijn arrestatie ­veroorzaakt heel wat commotie in de media. Een jaar later gaat hij in hongerstaking, maar die wordt al snel in de kiem gesmoord als zijn medegevangenen ook geen eten meer krijgen. Uiteindelijk komt Aseyev in 2019 vrij via een gevangenenruil.

Zijn boek is een inktzwart verslag over de gruwelijke ontberingen in Isolatie, waar hij en zijn medegevangenen gemarteld, uitgehongerd en vernederd worden. Toch is het geen boek over martelingen, schrijft hij. ‘... ik moest overleven om het te schrijven. En omdat ik wilde schrijven overleefde ik. In zulke vreemde doolhoven van het bewustzijn zoekt de gedachte naar betekenis: ‘het had zo moeten zijn’, ‘het was ergens voor nodig’. Maar uiteindelijk hou je niets dan een paar zinnen over die een alinea vormen.’

Iemand die je haat kun je vergeven, schrijft u. Maar Isolatie valt buiten alles wat betekenis heeft, inclusief vergeving. Als het geen haat is die u tegenover de daders voelt, wat dan wel?

“Mijn emoties hebben het hele spectrum doorlopen, van diepe haat tot de rationele strategie die ik nu volg om de daders te treffen. In de drie jaar dat ik vrij ben, heb ik constant gesproken over mijn gevangenschap en de beestachtigheden van de daders. Nu ga ik een stap verder: ik ben de ­daders aan het zoeken. Bovendien, had ik tijdens het schrijven van dit boek dezelfde haat gevoeld als in het begin, dan was het me nooit gelukt om het klaar te krijgen.”

Hoever staat u met uw zoektocht naar de ­daders?

“De man die de leiding had over Isolatie was een arts, hij stond bekend als Palytsj. In 2019 werd hij uit zijn functie gezet, nadat hij ’s nachts totaal doldraaide en tientallen gevangenen in elkaar sloeg. Hij vluchtte naar Rusland, maar keerde terug naar Oekraïne en vestigde zich in Kiev, ver weg van de Donbas. Toen we ontdekten waar hij zat, hebben we de Oekraïense veiligheidsdienst ervan kunnen overtuigen hem te arresteren.

“Sindsdien zit hij in de cel, in afwachting van zijn proces. Het zette me aan het denken. Als ik andere medewerkers van Isolatie die zich op ­Oekraïens grondgebied bevonden te pakken ­wilde krijgen, was het wellicht een idee om ­beloningen uit te keren. Iedereen die over informatie beschikt die ons naar de gezochte persoon kan leiden, komt in aanmerking voor een som geld. Juridisch gezien is zo’n format in Oekraïne niet mogelijk, maar in samenwerking met de inlichtingendienst kan het wel.

“Ons fonds Justice Initiative kan als privé­organisatie donaties ontvangen, de inlichtingendienst houdt zich bezig met de informatie die we aankopen. We zoeken overigens meer dan alleen medewerkers van Isolatie; we zijn ook bezig met de opsporing van de oorlogsmisdadigers van Boetsja. Veel van die soldaten zitten nu ergens aan de frontlinies in de Donbas.”

De gevangenisgebouwen van Izolyatsia, Donetsk. Beeld Telegram/traktorist_dn

Van wie komt de informatie die u zoekt?

“Van Russische soldaten, van de veiligheidsdienst van de zogezegde Volksrepubliek Donetsk, maar ook van de FSB (de voormalige KGB, red.) zelf. Er is een concurrentiestrijd bezig tussen de FSB en andere Russische inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de militaire inlichtingendienst GROe, en dat zou er weleens op kunnen uitdraaien dat de betrokken organisaties straks voor veel geld informatie verkopen over hun ­eigen criminelen.”

Hoe ontdekte u de verblijfplaats van Palytsj?

“We hadden een rechtszaak tegen hem aan­gespannen, al wisten we toen niet waar hij zich bevond. Maar hij bleek niet op de lijst te staan van verdachte oorlogsmisdadigers die in Isolatie gewerkt hadden. Toen ik vroeg waarom hij ­ontbrak, hoorde ik tot mijn verbazing van het ­gerecht dat ze Palytsj niet bij verstek konden ­veroordelen omdat hij zich op Oekraïens grondgebied bevond. Hij kon dus gewoon opgeroepen worden en stond om die reden niet op de lijst. We hadden er geen idee van dat hij in Kiev ­woonde.”

Waarom ging Palytsj terug naar Oekraïne, en waarom uitgerekend naar Kiev in plaats van de bezette regio?

“Toen hij in 2019 uit zijn functie als baas van Isolatie ontheven werd, sloten zijn collega’s hem op en werd hijzelf het slachtoffer van martelingen. Hij slaagde erin naar Rusland te vluchten, maar was zo bang dat hij verraden zou worden aan de FSB dat hij de stap waagde en contact opnam met de Oekraïense inlichtingendienst. Hij wilde naar Oekraïens grondgebied komen met cruciale informatie over Russische oorlogs­misdadigers, in ruil voor zijn vrijheid. Die kreeg hij. Tot wij er dus achter kwamen.”

Palytsj heeft honderden mannen en vrouwen zwaar gefolterd en verkracht, en is bij sommigen medeschuldig aan hun dood. Wat is de straf die tegen hem wordt geëist?

“Hij staat momenteel terecht en kan tot vijftien jaar celstraf krijgen. Ik ben drie keer aanwezig geweest bij de rechtszaak in Kiev voor ik naar de VS vertrok. Elke keer stond Palytsj te schreeuwen dat de Oekraïense inlichtingendienst hem van zijn vrijheid had beroofd en dat hij niet begrijpt waarom hij nu voor het gerecht wordt gedaagd.”

Hoe was het om hem na drie jaar terug te zien?

“Hij riep naar de rechter dat híj het slachtoffer was, en dat hij Oekraïne alleen maar wilde helpen. Intussen durfde hij ons, zijn slachtoffers, niet aan te kijken. Hij meed elk oogcontact en richtte zijn blik op de grond. Ik vermoed dat hij zich schaamt. Nu, ik kan er momenteel met een redelijke afstand naar kijken. Palytsj maakt er een theatervoorstelling van en zo beschouw ik het ook. Ik denk dat ik er later een boek over ga schrijven.”

Binnen in Izolyatsia. ‘We zaten met vijftien man in een kleine cel.’ Beeld Telegram/traktorist_dn

Terug naar uw huidige boek. Dat gaat vooral over de ontmenselijking van de gevangenen door de leiding. Hoe ging u daarmee om?

“Toen ik de gevangenis binnenkwam, zag ik hoe sommigen hun menswaardigheid totaal verloren hadden. Ze zaten erbij als planten, murw door al het geweld en de gruwel. Ik nam me voor dat ik nooit zo wilde eindigen. Andere gevangenen werden even erg als onze beulen: op vraag van de leiding begonnen ze zelf medegevangenen te martelen, in ruil voor een gunst of privilege. Zo wilde ik zeker niet worden. Het is een keuze. En ik heb heel duidelijk gekozen: ik wilde mijn waardigheid behouden.”

Maar het kostte u heel veel moeite om geen plant te worden, schrijft u.

“Het hielp dat ik kon schrijven, al had ik soms geen papier. Dan ‘schreef’ ik in mijn hoofd en mompelde de woorden voor me uit. Het hield mijn gedachten onder controle en voorkwam dat ik mentaal aftakelde. En ik sportte, voor zover dat mogelijk was. Er stonden altijd camera’s op ons gericht, meestal lieten ze niet toe dat we sportten. Bovendien was de ruimte beperkt, we zaten met vijftien man in een kleine cel en we wilden niet erger stinken dan we al deden. Om de verveling te bestrijden liep ik vaak van de ene muur naar de andere. Zeven stappen heen en weer. Maar zelfs die beperkte beweging hield me mentaal en fysiek op peil.”

Toch werd u op den duur onverschillig voor het leed van andere gevangenen. U haatte hen zelfs.

“Het is een volkomen normale reactie in dat soort omstandigheden. Het mentale proces van iemand die jarenlang met martelingen, angst en pijn wordt geconfronteerd, gaat in fases. In het begin ben je in shock. Dat hou je niet lang vol, want een shocktoestand put je zowel mentaal als fysiek totaal uit. Elke avond, elke nacht werden mensen gefolterd, hoorden we hen schreeuwen en jammeren.

“Als zo iemand dan terug naar je cel wordt gebracht, en je ziet zijn wonden en je weet dat zijn genitaliën stroomstoten hebben gekregen, dan raakt het je op den duur niet meer. Mensen ­worden nummers, je bekijkt ze als statistieken, zonder emotie. Op den duur vind je het abnormale normaal, je normbesef past zich aan, die onverschilligheid heb je nodig als mentale weerstand. Anders word je zelf gek.

“Maar er komt een punt waarop je beseft dat je die apathie moet laten varen en dat je je empathische vermogens opnieuw een kans moet geven. Je kunt niet je hele leven onverschillig en gevoelloos blijven.”

Bent u daarin geslaagd?

“Het lukte me pas een half jaar na mijn bevrijding. Die eerste tijd verkeerde ik in een emotionele coma, ik voelde niets. Ik was niet eens blij om mijn eigen moeder te zien. Een vreselijke ­ervaring voor haar: ze zag eindelijk haar zoon terug, maar die was veranderd in een blok ijs. Ik kon er niets aan doen, ik was niet in staat om de martelingen en de ontmenselijking die ik had meegemaakt zomaar van mezelf los te maken. Ik was emotioneel totaal verdwaald, het kostte veel tijd en moeite om mezelf enigszins terug te ­vinden.

“Je moet het eigenlijk allemaal weer opnieuw leren: warmte en empathie voelen, liefhebben. Het gaat stap voor stap. Ik heb het zelf gedaan, zonder hulp van een psycholoog, maar met steun van familie en vrienden. Maar het is een voortdurend proces en het is nog lang niet voorbij. Ik heb nog altijd slapeloze nachten, een gevolg van het feit dat we in de gevangenis altijd met het licht aan sliepen.”

Zelfmoord was een rationele keuze in het ­gevangenenkamp, schrijft u. Het enige recht op zelfbeschikking dat overbleef.

“Het was de enige vorm van vrijheid die we ­hadden. Maar de wil om te sterven in die gruwelijke gevangenis was op zich genoeg; die maakte de feitelijke dood overbodig, en dat gaf me gemoedsrust.

“In een volgende fase besefte ik dat je eigenlijke vrijheid het leven zelf is. Als zelfmoord in gevangenschap je enige vorm van vrijheid is, dan ben je in feite alleen vrij op het moment vlak voor je dood, want daarna stopt alles. Dus is ­leven de vrijheid.

Beeld RV

“Op een zeker moment besefte ik ook dat als ik dood wilde, de gevangenis uiteindelijk zou ­winnen. Want het systeem zou me vernietigd hebben. Viktor Frankl (Oostenrijkse neuroloog en ­psychiater, bekend als overlever van de Holocaust, red.) schreef over hoe het leven, zelfs in de meest onmenselijke situaties, potentieel zinvol is. Ik denk er anders over: ik kwam er in ­Isolatie achter dat het leven volslagen zinloos was.

“De gruwel in de gevangenis gaat nog altijd mijn verstand te boven, en het feit dat ik eruit ben geraakt maar dat anderen er nog zitten en het elke dag meemaken, roept alleen maar ­vragen op. Hoe kun je daar, met de beste wil ter wereld, enige betekenis aan geven?

“Dat moet je dus niet doen, heb ik inmiddels geleerd. Omdat je er nooit ofte nimmer uitkomt. De enige optie is doorgaan met leven. Het is een keuze, elke keer opnieuw.”

Stanislav Aseyev, Het concentratiekamp in de Paradijsstraat, Uitgeverij Jurgen Maas, 22,99 euro. Uit het Russisch vertaald door Nina Targan Mouravi.