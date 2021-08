‘Ik wil dat het publiek minder denkt. En meer voelt’

Ze zouden broers kunnen zijn, zoals ze poseren in de handgemaakte overhemden van stylistenduo Paule Josephe. Maar producer Laurens Mariën en operaregisseur Benjamin Abel Meirhaeghe zijn vooral artistieke spitsbroeders. Hun Spectacles getuigt van een gedeelde afkeer voor hokjes. ‘Noem het een performance of een plaat, whatever. Het is wat het is.’

De lijst coproducenten van Spectacles is een spektakel op zich: een groot muziekhuis als Ancienne Belgique schaart zich broederlijk naast een kleine Antwerpse theaterwerkplaats. Mariën en Meirhaeghe smullen ervan, want het was precies wat ze beoogden met Spectacles: een toenadering tussen de concert- en de theaterzaal.

Voor de kunstenaars zelf is het samengaan van muziek en theater evident, al sinds Mariën in 2016 de muziek schreef voor het schoolproject van Meirhaeghe aan de Toneelacademie Maastricht. Meirhaeghe zocht en vond daarna zijn weg in de opera, niet toevallig het medium waar beide kunstvormen onder één hoedje spelen. Bij Opera Ballet Vlaanderen creëerde hij A Revue, een visueel verbluffende spektakelshow ergens tussen De Efteling en Star Trek in. En nu is er dus Spectacles, waarbij het accent lijkt verschoven naar de muziek, want naast een performance is Spectacles ook een plaat. Eentje waarop meedogenloze beats, smeltende liefdesliederen, Meirhaeghes fragiele contratenor en jazz- en gospelinvloeden samenkomen.

Het is een veelheid die zelfs de producer soms angstige dromen bezorgt. Laurens Mariën: “Ik vraag me af hoe een diehard muziekjournalist naar deze plaat luistert. Ik kan me voorstellen dat hij ze totaal incoherent vindt.”

Naast de ongerijmde vermenging van stijlen steekt de muziek zelf ook nog eens vol theatrale elementen; van spectaculaire drumsolo’s tot groteske uitvergrotingen van de genres. Mariën: “Benjamin kwam met een woordenlijst: voodoohardcore, bleeding swans, … Op basis daarvan ben ik beginnen componeren. Als er slimy jazz stond, heb ik een nummer gemaakt dat echte jazzmuzikanten ongetwijfeld fout vinden. Vooral omdat Benjamin er graag nog een slakkengeluid bovenop wilde.” (grijnst)

Een mishmash aan stijlen, slakkengeluiden, en dan moet de muziekjournalist ook nog eens dealen met de liveshow. Die is voor Mariën en Meirhaeghe onlosmakelijk verbonden met de plaat. Spectacles belooft onder meer een performance van danseres Hanako Hayakawa en een knetterend kampvuur.

Touwtjetrek

Dat plagende touwtjetrek tussen verschillende werelden is meer dan een artistieke uitdaging voor het eigen plezier. Het is ook een uitnodiging aan het publiek en een vermaning aan de erg gescheiden muziek- en theatercircuits.

Mariën: “Het theaterpubliek is gewend om met de armen gekruist achterover te leunen, wachtend op een verhaal. Het muziekpubliek danst al van zodra je je eerst noot laat horen. Hoe kunnen we het ene publiek activeren, het andere verstillen?”

Meirhaeghe: “En hoe kan je uit die strakke circuits breken met hun ongeschreven wetten en regels? ‘Pardon, jullie hebben een witte balletvloer nodig?’ Ja, voor Spectacles hebben wij een witte balletvloer nodig. Daar stappen we niet vanaf, ook niet als er maar een halfuur tijd is voor de opbouw. Hanako is een keistraffe danseres. We gaan haar niet degraderen tot achtergrondverschijnsel.”

De frictie die die poging tot grensoverschrijding oplevert, manifesteert zich bij momenten ook tussen de spitsbroeders zelf, daar doen ze niet flauw over. Mariën: “Benjamin heeft gelijk dat hij radicaal is en de show beschermt. Maar die radicaliteit leidt er uiteraard toe dat we minder kunnen spelen. Als wij discussies hebben gaat het daarover. Ik ben trots op deze plaat, ik wil dat ze wordt gehoord. Maar de circuits zijn gewoon niet klaar voor dit soort hybride werk.”

Meirhaeghe: “Op grote schaal is dat een ander verhaal. Kijk naar Lady Gaga of Katy Perry, bij hen is de theatraliteit een feit. Maar op de schaal waarop wij werken, is het erg moeilijk om de grenzen open te breken.”

Hoe veelkantig Spectacles ook moge zijn, voor wie het werk van Benjamin Abel Meirhaeghe al even volgt opent de plaat een behoorlijk herkenbare wereld. De nummers roepen het universum op (zelfs visueel!) van grootse emotie en intense lyriek dat we al kenden uit NACHTEN/Ballet de la nuit (2018) en zeker uit A Revue (2019).

Dat universum is barok, grotesk, overdadig, maar ook: weldadig, omarmend, verzoenend. Na twee decennia van theater met sobere vormen en uitdrukkelijk politieke insteek lijkt er met Meirhaeghe (maar ook met de meest recente voorstelling van Zuidpark en in zekere zin ook met Camping Sunset) opnieuw animo voor vorm- en repertoireonderzoek, voor spel, voor ensemble en vooral: voor theater van het doen in plaats van van het zeggen. Voor theater dat, als het goed zit, de politiserende kracht van de roes verkiest boven de droge reflectie. Het vieren is er een daad van verzet.

Meirhaeghe: “Ik wil dat het publiek meer voelt, en minder denkt. Ik verlang zelf ook hard naar de fysieke ervaring van een ongeremde emotie – dat je uit je hoofd mag komen, dat je in verwarring bent, dat je opgaat in het dionysische feest. Spectacles is voor mij niet zomaar een concert, het is een liefdesritueel.”

