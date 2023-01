‘Ik wil altijd de link leggen tussen boeken en drank’: toppers en trends bij Bookz&Booze in Gent

Wat verkoopt goed bij jullie?

“Onbetwist op nummer één staat al een tijdje Jean-Baptiste Andrea’s Honderd miljoen jaar en een dag, over een Alpen-­expeditie gericht op het vinden van het skelet van een dinosaurus. Het is een boek waarvan je het warm krijgt, ook al speelt het grotendeels op een gletsjer. Iedereen die me vandaag een leestip vraagt, krijgt het aangeraden.

“Het specifieke aan mijn winkel is dat ik altijd de link wil leggen tussen boeken en drank. Geef je iemand een boek, zeg ik altijd, dan blijft het een boek. Geef je er een fles drank bij die iets met dat boek te maken heeft, dan wordt het een cadeau. In de roman van Andrea wordt veel grappa gedronken, maar ik combineer hem bijvoorbeeld ook met de single malt van het Schotse vulkanische eilandje Raasay, waar maar 161 mensen wonen. Ik vind dat passen bij de desolaatheid van het boek, en de fossielen staan in reliëf op de fles.”

Ief Stuyvaert. Beeld rv

Ziet u bepaalde trends in de verkoop?

“Ik probeer eerder trends te maken dan ze te volgen. BookTokkers krijg ik hier niet over de vloer. Voor dat publiek ben ik een rare vogel. Maar nu we het er toch over hebben, net zoals overal doen ook hier vogelboeken het ongelooflijk goed. Alleen raad ik aan er een fles Puffin Gin of Belgian Owl-whisky bij te kopen. Dan heb je meteen iets bijzonders, een ervaring.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“De fictie die ik verkoop heb ik zelf gelezen en beoordeeld. Wat minder dan drie sterren scoort, komt niet in de winkel. Hanya Yanagihara’s Een klein leven vond ik in tegenstelling tot velen onuitstaanbaar. Misschien had ik Naar het paradijs dus beter links laten liggen, of misschien was ik toe aan wat zelfkastijding, want laat ik het zo zeggen: bij Bookz&Booze zul je het niet vinden. Het is een vervelend boek dat nergens heen gaat, en dus zeker niet naar het paradijs.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar Morgen en morgen en morgen van Gabrielle Zevin, een roman over liefde en ambitie. Ik heb hem al een paar keer verkocht in het Engels en de vertaling komt deze week uit. Op Goodreads werd het boek de absolute nummer één van het jaar, met een duizelingwekkende voorsprong op de tweede.”