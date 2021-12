‘Ik was al jaren stilletjes geobsedeerd door Kylie’: Nick Cave over de ‘moord’ op Kylie Minogue

Die ene keer dat Nick Cave opdook in de hitparades? Allemaal dankzij Kylie Minogue. Samen maakten ze van ‘Where the Wild Roses Grow’ een onverwoestbare klassieker.

“Je was als een mist die mijn leven binnengleed”, biecht Kylie Minogue op aan Nick Cave terwijl hij haar door een nachtelijk Brighton rijdt. Zij op de achterbank, hij aan het stuur. Het is een scène uit de Cave-documentaire 20,000 Days on Earth. “Ik had gehoord van jouw verlangen om ons liedje te creëren. En dan zag ik je optreden met The Bad Seeds en moest ik toch even slikken. Toen ik jullie het podium zag opwandelen, was het net een filmscène. En jouw lichaamstaal! Je leek wel een grote, schrikwekkende boom in een storm, als uit een film van Hitchcock.”

Het liedje waar de Australische popzangeres op doelt is ‘Where the Wild Roses Grow’, een van de in passie, jaloezie en wraak badende liedjes op Murder Ballads, de plaat waarmee Nick Cave & The Bad Seeds in 1995 een breder publiek aanboorden. Aan de thema’s van de songs lag het alvast niet. In ‘Lottie’ ontpopt de 15-jarige protagoniste zich tot een seriemoordenares die haar leven in een psychiatrische kliniek moet slijten. ‘Stagger Lee’ eert de gelijknamige sadistische moordmachine uit 19de-eeuwse volksverhalen. Commercieel is beslist anders.

De wilde roos uit ‘Where the Wild Roses Grow’ heet Elisa Day, in het liedje vertolkt door Minogue. Cave speelt haar aanbidder die de eenzame tranen van haar wangen veegt, haar met bloemen overlaadt en haar tenslotte vraagt of hij haar mag meetronen naar het plekje aan de rivier waar wilde rozen groeien. Daar kust hij haar en… slaat haar hersens in met een steen. ‘And I kissed her goodbye, said ‘All beauty must die’ / And lent down and planted a rose between her teeth’, croont de verbeten bariton van Cave. Een vrouw zo schoon en puur die alleen in de dood de ultieme perfectie mag vinden.

Van Cave zijn we dat soort gothic-romantiek gewend, maar hoe verzeilde een koket popprinsesje als Kylie Minogue onder de grijpgrage takken van zijn spookbos? Dankzij Michael Hutchence van INXS, zo blijkt. Cave schreef ‘Where the Wild Roses Grow’ immers met Kylie in gedachten. “Ik was al jaren stilletjes geobsedeerd door Kylie Minogue”, zo vertelde Cave ooit, “maar de songs die ik voor haar schreef, voelden nooit erg gepast aan. Pas toen ik een dialoog schreef tussen een moordenaar en zijn slachtoffer, wist ik dat het iets voor haar was.”

Hutchence, die met Cave was bevriend en in die tijd een relatie had met Minogue, werd als verkenner vooruitgestuurd. “Mijn vriend Nick Cave heeft een liedje voor je geschreven”, vertelde hij haar. Kylie’s reactie? “Nick wie?”

Maar het klikte tussen de twee. “Het was een mirakel dat ze toehapte”, zei Cave in The Daily Telegraph. “Ook al had haar management een hekel aan het idee. Dat begrijp ik wel. Zij trippelde vrolijk en goedlachs de studio binnen en wij waren simpelweg een stelletje junkies.”

Misschien begrepen Cave en Kylie elkaar omdat ze beiden uit Melbourne afkomstig waren. Misschien was zij blij dat ze eindelijk eens uit haar comfortzone mocht komen, weg van de zuurstokroze hitparadewereld, onder de vleugels van de Prins der Duisternis. “Heel ontwapenend om onverwacht met zo iemand een hit te scoren”, vertelde een gecharmeerde Cave. “Voor een vluchtig momentje werden we gedefinieerd door Kylie en haar stralende aura.”

De tienermeisjes uit Kylie’s fanclub die plots opdoken op de eerste rijen bij Nick Cave-concerten joegen de zanger dan weer de stuipen op het lijf. “Je hebt er het raden naar wat ze écht denken”, zei Cave over hen. “Alsof ik opgesloten zat in het hol van de leeuw.”