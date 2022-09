‘Ik voorzie een heropleving van de Zuid-Amerikaanse literatuur’: toppers en trends bij boekhandel De Reyghere

Wat doet het goed in uw boekhandel?

“Vlaamse fictie is vanouds een sterkhouder voor De Reyghere, en dat was afgelopen zomer niet anders, met Peter Terrin, Tom Lanoye en Hilde Van Mieghem in de top drie. Omdat we wisten dat er een nieuwe Orhan Pamuk zat aan te komen hebben we de vorige, De vrouw met het rode haar, geïntroduceerd in onze leesclubs, en dat heeft de verkoop van deze roman – die drijft op de tegenstelling tussen stad en platteland – enorm aangezwengeld. In zoverre zelfs dat we merkten dat het boek ook een succes werd bij mensen die niet eens in een leesclub zaten.”

Thomas Barbier: 'Het pas verschenen 'Babysitter' van Joyce Carol Oates is het volgende boek op mijn wish list.' Beeld rv

Ziet u bepaalde trends in de verkoop?

“De voorbije zomer hebben we een enorme boom meegemaakt van Engelse boeken. Ik heb hier en daar wat rondgeluisterd wat daarvoor de verklaring zou kunnen zijn – naast het bekende BookTok-fenomeen natuurlijk – en ik hoorde vaak dat Engelse boeken met ontspanning worden geassocieerd. Of er een ­verband is weet ik niet, maar de komende herfst voorzie ik een heropleving van de Zuid-Amerikaanse literatuur. Zo verwacht ik veel van Het gevaar van roken in bed van Mariana Enriquez en van Samanta Schweblins Zeven lege huizen. Er komt heel wat interessante en levendige literatuur uit die hoek.”

Welk boek heeft u blij verrast?

“Persoonlijk hoopte ik dat Borsten en eitjes van Mieko Kawakami een bestseller zou worden, ook al besefte ik dat het voor veel mannen misschien niet herkenbaar genoeg zou zijn, omdat het toch vooral over vrouwen gaat en hoe die hun weg zoeken door het leven en de wereld. Maar kijk, het boek loopt nog beter dan verwacht. We moeten het zowat iedere week bijbestellen.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Ik ben recent in de ban geraakt van het werk van de Amerikaanse Joyce Carol Oates. Zij schrijft heel veelzijdig: romans, korte verhalen, suspense, maar ook liefdeshistoires. Haar werk doet me wat aan dat van Shirley Jackson denken. Ik ben nu bezig in Breathe, een ontroerende roman over het leven van een vrouw tijdens en na het sterfbed van haar man, heel imposant. Vorige week is een noir van haar verschenen, Babysitter, die in het ­Detroit van de jaren zeventig speelt en waarin een aantal kinderen verdwijnen. Dat is het volgende boek op mijn wish list.”