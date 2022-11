▶ ‘Ik verloor de pedalen’: Will Smith blikt in ‘The Daily Show’ terug op Oscar-incident

“Dat was een vreselijke avond”, geeft Will Smith eerlijk toe. Voor wie vergeten is waarover dit alweer gaat: in maart sloeg Smith presentator Chris Rock op het podium van de Oscars in het gezicht. Aanleiding voor het incident was een opmerking van Rock over Jada Pinkett Smith, Will Smiths echtgenote.

“Het is allemaal redelijk ingewikkeld, maar waar het op neerkomt, is dat ik even de pedalen verloor. Al keurt dat mijn gedrag uiteraard niet goed”, zei Smith gisteravond in The Daily Show. “Het was een mix van verschillende zaken. Ik was die kleine jongen die moest toekijken hoe zijn vader zijn moeder sloeg, weet je wel? Al die zaken kwamen op dat moment plots weer naar boven. Maar dat is niet wie ik wil zijn.”

Will Smith had het in het televisieprogramma ook over wat er zich na het incident nog allemaal afgespeeld heeft. “Mijn neefje is negen jaar oud. Hij is echt zo’n lief kind”, aldus de Amerikaanse acteur. “We kwamen thuis. Hij was speciaal wakker gebleven om zijn oom Will te zien. Op een bepaald moment zitten we in de keuken en zit hij op mijn schoot. Hij heeft mijn Oscar in zijn handen wanneer hij plots vraagt: ‘Waarom heb je die man geslagen, oom Will?’” Een moment dat bijzonder hard aankwam.

De acteur had het verder ook nog over ‘Emancipation’, een historische film over slavernij waarin hij de hoofdrol vertolkt. “Amerikaanse slavernij is één van de meest brutale aspecten uit de geschiedenis van de mensheid”, aldus de Oscarwinnaar.

“Het is moeilijk om dit niveau van wreedheid te begrijpen. Mijn dochter vroeg mij: ‘Papa, ga je echt weer een film over slavernij doen?’ Waarop ik zei: ‘Liefje, ik beloof het jou. Dit is geen film over slavernij. Dit is een film over vrijheid’.”

‘Emancipation’ verschijnt op 9 december op Apple TV+. Daarnaast zal de film vanaf vrijdag ook in een beperkt aantal Amerikaanse bioscopen te zien zijn.

