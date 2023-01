Ik schat de kans op 1 procent dat er in 2023 nog slechtere televisie gemaakt zal worden dan ‘Play Café’

Het is 2023 na Christus, de aarde heeft al serieus wat ellende gekend, maar nog steeds weet niemand waar de ondergrens van een dieptepunt ligt. Wanneer ik dacht dat de mensheid niet dieper kon vallen, kwam Play Café op tv, een geteleviseerd roddelmagazine voor gepensioneerden met een buitenverblijf aan een Spaanse costa en ambtenaren die hun tijd doden op de showbizzpagina’s van HLN.be.

Dit is het verhaal van Vlaanderen, waar mediahuizen oneindig veel bagger produceren en in sneltempo afzakken naar het niveau van juice channels. Play Café beweert “een luchtige maar scherpe kijk” te bieden op wat er gebeurt in showbizzland. In de eerste week was er een item over een olympisch kampioene belastingontduiken, een interview met een kapster over haar ooglidcorrectie, een diepgravende analyse van de spieren van acteurs – inclusief een pakkende getuigenis van Kürt Rogiers – en een kennismaking met een ‘sexy juf’ met een TikTok-account. Breng een week in een beerput door en de ervaring zal inspirerender zijn.

In de eerste aflevering wezen presentatoren Tatyana Beloy en Celine Van Ouytsel op de gevaren van roddelkanalen, wat ironisch is voor een programma dat evenzeer het rioolstelsel van de samenleving doorploetert op zoek naar ‘nieuws’. Nadat het succes van boulevardbladen als Dag Allemaal zich naar het internet verspreidde, brengt Play4 het fenomeen naar televisie. Van alle kwalijke evoluties in het leven is deze erger dan het ontstaan van influencers.

Hoe slécht kan een programma zijn? Beloy en Van Ouytsel waren samen met Viktor Verhulst en Matthias Vandenbulcke de houten harken die met de flair van een natte dweil het ‘nieuws’ aflazen van een autocue en daarbovenop nog eens banale vragen stelden. “Viktor, heb jij al eens een dickpick verstuurd?” “Viktor, hoeveel heeft je papa betaald voor zijn ooglidcorrectie?” Mijn persoonlijke favoriet was echter Verhulst die aan advocaat Omar Souidi vroeg of hij kon uitleggen wat de maffia is. Het doorsnee Ketnet-programma heeft meer diepgang dan Play Café.

De helft van de items bevat ‘exclusieve’ informatie, zo benadrukt Vandenbulcke al te graag. Play Café had de primeur dat Jani Kazaltzis al twéé jaar een lief heeft. Megan Desaever, de enige echte, reageerde enkel bij hén op het nieuws dat ze geen belastingen betaalt. Kranten en websites nemen dat ‘nieuws’ maar al te graag over. Showbizzshizzle die tot clicks en de bijbehorende advertentie-inkomsten leiden, is het enige waar Play Café op uit is.

Ergens ben ik ook wel positief over de komst van Play Café. Ik schat de kans op 1 procent dat er in 2023 nog slechtere televisie gemaakt zal worden in Vlaanderen. Nu weet ik tenminste waar de ondergrens van een dieptepunt ligt.

Play Café, van maandag tot donderdag om 19.40 uur op Play4.