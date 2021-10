Ik raad alle critici van klimaatspijbelaars de docureeks ‘Wat houdt ons tegen?’ aan

Kaartte u ooit een probleem aan bij iemand, die u vervolgens verweet dat u het niet op de juiste toon – “Waarom zo boos?!” – of het goede moment aanbracht? Waarna het een oeverloze discussie werd over uw slechte communicatieskills in plaats van uw eigenlijke boodschap? Dat gevoel heb ik hoe langer hoe meer bij de klimaatmarsen. Tegenstanders gaan niet in op wat er wordt gezegd, enkel op hoe en wanneer – tss, toch niet tijdens de schooluren! – en zo zijn klimaatjongeren een groter probleem dan de klimaatproblematiek die ze aanklagen.

Ik raad alle critici van klimaatspijbelaars Wat houdt ons tegen? aan. Deze docureeks gaat over hoe de klimaat- en natuurcrisis is ontstaan en hoever we staan met oplossingen. Ex-weervrouw Jill Peeters duikt daarvoor de recente geschiedenis in en praat met klimaatwetenschappers, politici en ambtenaren van vroeger. De eerste aflevering is alvast een deprimerende les in wegkijken. Want ja, experts legden dat broeikaseffect in 1958 al helder uit. En in 1972 verscheen het boek Grenzen aan de groei van de Club van Rome, waarin wetenschappers waarschuwden voor het uitputten van de grondstoffen van de aarde – het exemplaar van ex-Groen-politica Vera Dua is intussen vergeeld. Zij geeft vandaag toe dat het klimaat op zich toen niet zo’n prioriteit was voor de milieubeweging, die zich inzette voor dringendere, meer zichtbare problemen – kernafval dat in zee gedropt werd of kinderen die in Hoboken stierven door vervuiling van Union Minière, om maar iets te zeggen. Ook toen ging het over wie de boodschap bracht. Langharige hippies, zoals oud-journalist Walter Zinzen zich herinnert? Vergis je niet, aldus Dua, in die lokale actiegroepen zaten vooral bezorgde burgers.

Aflevering 1 toont hoe de Amerikaanse president Jimmy Carter zonnepanelen liet installeren aan het Witte Huis en de Britse premier Margaret Thatcher die in 1988 bij de VN pleitte voor een betere bescherming van het milieu. Maar Carter raakte niet herverkozen en daarmee weet je dat weten alleen niet genoeg is.

De Nederlandse klimaatwetenschapper Jan Rotmans voorspelde destijds de rampen van vandaag en morgen. “Als iedereen zou weten wat ik weet, dan zouden er een hoop mensen wakker liggen”, meende hij toen. “Ik ben af en toe huilend in bed gestapt.” Wat houdt ons tegen? Dat dus. Eens je de ernst van het probleem inziet – zoals Rotmans – dan slaap je niet meer. Ik snap de tegenstanders van de klimaatmarsen nu. Wat niet weet, niet deert, is hun levensmotto. Geen wonder dat ze zich – hopelijk niet tijdens hun werkuren – liever boos maken over klimaatspijbelaars. Wel benieuwd of Anuna De Wever en co. opduiken in Wat houdt ons tegen? Misschien beter van niet.

Wat houdt ons tegen?, maandag, 21.20 uur op Canvas