‘Ik krijg nog altijd berichten van mensen die samen met hun kroost de kinderkamer onder handen hebben genomen’

In het Play4-programma Tussen 4 buren nemen telkens twee burenduo’s een kamer in elkaars huis onder handen. Aan designer Katrien Vanderlinden (37) om te toveren met warm okergeel, allervriendelijkst karmijnrood en desgewenst een likje pastel. Wanneer ze geen vreugde op kinderkamermuren schildert, maakt ze prachtige olieverfdoeken, ontwerpt ze gigantische streetartconcepten én regisseert ze, tussen het moederen over twee kinderen door, geweldige televisie. Enkel in de liefde multitaskt ze niet: sinds vorig jaar mag Flip Kowlier zich haar man noemen.

Katrien Vanderlinden neemt me mee naar de kelder, waar ze net haar atelier heeft ingericht. Ze wijst uit het raam, naar een muur die ze bij hoge uitzondering – verfcode RAL 9010, schat ik – smetteloos wit heeft gelaten.

“Twee weken geleden zat ik nog achter die muur. Vroeger was er een zwembad, nu heeft Flip er zijn repetitieruimte annex opnamestudio – waarvan ik dus de helft van de oppervlakte inpalmde.” (lacht)

Wat een romantisch, bohemien-achtig ideaal: hij die langzaam een liedje uit z’n gitaar tokkelt, jij die op de achtergrond kleuren staat te mengen.

Katrien Vanderlinden: “Héél romantisch (lacht). Maar ik zat met mijn rug naar de deur, dus als hij de studio binnenkwam, was mijn schilderij telkens het eerste wat hij zag. Daar werd ik onzeker van. Hij heeft niet één keer gezegd dat hij iets niet mooi vond, en toch betrapte ik mezelf erop dat ik me begon aan te passen. Mijn stopzinnetje werd: ‘Het is nog niet af!’ Hoog tijd voor een eigen ruimte, dacht ik.”

Het is hier gezellig.

“Welja, het is niet bepaald state of the art ingericht, hè? En er valt al eens een spin van het plafond.”

En toch: elk kastje dat hier staat, elk object dat aan de muur hangt, is móói.

“Ik hou van mooie dingen, van schoonheid in het algemeen. Misschien vinden sommige mensen dat oppervlakkig, maar ik heb het nodig om in mijn leven mooie dingen te zien. Een mooi gebouw, een mooie tafel, een mooie tuin... Een mooi lief!”

In Tussen 4 buren laten buren hun creativiteit los op één kamer in elkaars huis. Met welke vereisten kwamen de makers aankloppen?

“Als je ze laat kiezen, gaan de meeste koppels voor witte verf en een strak Scandinavisch design. Maar omdat het een tv-programma is, mocht het allemaal iets groter, specialer, wilder. We hebben meer gedaan dan alleen maar behangpapier kleven en een tafel kopen. Mijn taak was om de stijlen van de koppels te vatten in vrolijke kleuren.”

Nog geen borstels naar je hoofd gekregen vanwege ouders wier kinderkamer je in een jungle hebt veranderd?

(lacht) “Nee, maar dat is ook het goede aan wat ik doe: in het beste geval maak ik er iemand heel gelukkig mee, in het slechtste zijn ze er met een pot verf en een dikke kwast zo weer vanaf.”

Het leukste aan een programma als Tussen 4 buren zijn de beelden vóór en na de make-over. Kick je daarop?

“Mega! (lacht) Die zijn toch ongelooflijk satisfying? Flip en ik kijken graag naar minutenlange YouTube-filmpjes waarin vuile tapijten worden gereinigd, of auto’s stukje voor stukje uit elkaar worden gehaald, opgepoetst en weer heropgebouwd. Zo’n voor-en-na geeft me een gevoel van rust. En het goeie aan Tussen 4 buren is dat je in elke aflevering twee van die metamorfoses voorgeschoteld krijgt, voor de prijs van één.”

‘Heerlijk, hoe Flip zegt dat ik z’n laatste lief ben. Maar klinkt het ook niet wat morbide? Alsof ik het eindstation ben, de onvermijdelijke terminus?’ Beeld Maxime Petit

In de eerste aflevering vindt presentator Jani Kazaltzis een paar handboeien in de plooien van een zetel. Heb jij ook bijzondere vondsten gedaan?

“Zonder namen te noemen: jazeker! In een badkamer vond ik een enorme dildo met een zuignap. Ik was in shock! Wat bleek achteraf? Het was een zeepstaaf in de vórm van een dildo. Al vermoed ik dat die mensen er hun handen niet vaak mee wasten, want het ding was nog héél groot.”

Niet om meteen in zijn richting te wijzen, maar: hoe was het om samen te werken met Jani?

“Heerlijk! Het was onze eerste kennismaking. In levenden lijve dan, want ik had hem al eens een bericht gestuurd op Instagram. Ik ben een enorme fan van Zo man zo vrouw, één van de beste voor-en-naprogramma’s aller tijden. Daarin vond ik hem zo meesterlijk dat ik het hem wel móést vertellen, al doe ik dat anders nooit. Ik hoop dat hij eindelijk wordt erkend als de getalenteerde tv-maker die hij is.”

Kan hij ook effectief een kast in elkaar timmeren, zoals hij zelf beweert?

“Jani kan echt véél. Op een bepaald moment was ik op het idee gekomen om een wandtapijt te maken, wat ik nog nooit had geprobeerd. Jani schoot meteen te hulp: ‘Je kunt beter die naald gebruiken, en zulke knopen leggen.’ Er schuilen nog veel onvermoede talenten in hem, wees daar maar zeker van.”

Je weet uit ervaring hoe gelukkig je mensen kunt maken door hun huis te verfraaien. Met je bedrijf Wonderwalls schilderde je jarenlang kinderkamers die op maat waren ontworpen.

“Dat doe ik intussen niet meer, omdat het praktisch te moeilijk werd: ik deed álles zelf, van het ontwerp maken tot de verf kopen. Maar ik heb wel een ‘Wonderwalls’-boek geschreven, een gids waarin ik stap voor stap uitleg hoe je samen met je kinderen muurschilderingen kunt maken. Ik heb het hier ergens liggen, maar wel enkel in het Duits.”

Je verwachtingen voor het boek waren hoog.

“Torenhoog! Toen ik klaar was met schrijven, vond ik het echt heel goed. Alles is duidelijk uitgelegd, het is mooi geïllustreerd, je hoeft er niet voor te kunnen tekenen... Ik dacht: het mag dan wel een nichemarkt zijn, maar binnen die niche zal dit boek wereldwijd ontploffen! Ik had een heel stappenplan klaar. Engelse uitgeverijen zouden het oppikken, het zou verkocht worden in de iconische New Yorkse boekwinkel The Strand... En dat was nog maar het begin! Ik dacht, met andere woorden, dat ik dankzij dat boek helemaal binnen zou zijn (lacht). Niet dus. Het heeft niet slecht verkocht – 2.500 exemplaren, plus nog eens 4.000 in het Duits – maar mijn droom waarin ik een groot fortuin vergaar, bleek toch ietwat utopisch te zijn geweest.”

Is financiële zekerheid iets wat je erg bezighoudt?

“Nee, ik ben net veel te weinig met geld bezig. Boekhouding is een soort hogere fysica voor mij, ik kan er geen touw aan vastknopen. Ik denk ook nooit: dit idee zullen de mensen tof vinden, of dát zou nogal eens verkopen. Maar als ik toch een idee heb, probeer ik wel na te denken over de leukste manier om er meer mee te doen. Een zekere ondernemingsdrang is nodig, daarmee koop je je vrijheid.

“Mijn drijfveer is eerder... (denkt na) een onverzadigbare drang om te creëren. Op sommige momenten ben ik zwanger van ideeën, en kan ik niet anders dan ter plekke te bevallen. Als ik de inspiratie heb om iets te doen, kan ik het onmogelijk níét doen. Ik weet niet waar dat vandaan komt, het zit gewoon in mij.

“Ik haal mijn voldoening ook helemaal niet uit geld. Financieel was Wonderwalls een kleine teleurstelling, maar de emotionele return was enorm! Ik krijg nog altijd berichten van mensen die samen met hun kroost de kinderkamer onder handen hebben genomen, en die me uitvoerig bedanken voor de leuke tijd die ze samen hebben beleefd. Dat is een immens plezier. Het geeft me vleugels! In plaats van de tsunami die ik in gedachten had, heeft mijn boek slechts een klein golfje veroorzaakt, maar dan wel een golfje waar ik trots op ben.”

Je muurschilderingen waren een goede voorbereiding op de olieverfschilderijen die je nu maakt. Je hebt jezelf in razend tempo ontpopt als kunstschilder.

“Toen ik de eerste keer voor zo’n doek stond, wist ik meteen: dít is de richting die ik uit moet. Pas tijdens de coronapandemie, toen zoveel mensen een nieuwe hobby oppikten, ben ik met olieverf beginnen te experimenteren. Ik vond het vanaf de eerste seconde fantastisch: hoe een speldenkopje blauw een kleur totaal kan veranderen, hoe één penseellikje de gevoelswaarde van een palet volledig kan omgooien. Schilderen is voor mij de beste ontspanning.”

Een vorm van mindfulness?

“En de ultieme voor-en-na! Zo’n doek is eerst blanco, maar vóór je het weet, staat er opeens – poef! – een schilderij voor je neus. Soms kan ik naar een werk kijken en denken: hoe heb ik dat nu gedaan? Niet omdat ik het zo fenomenaal vind, maar omdat het er toch maar mooi stáát. Ik heb het zelf gemaakt, uit niks.”

Wat is het mooiste schilderij aller tijden?

“Mag ik het je tonen? (Neemt haar laptop) Hier: Dempsey and Firpo van George Bellows, een schilderij uit 1924 dat ik heb ontdekt in het Whitney Museum of American Art in New York. Het is een tafereel uit de legendarische boksmatch tussen Jack Dempsey en Luis Firpo, het moment waarop de ene vechter de andere gewoonweg úít de ring mept. In die tijd bestonden er nog geen kleurenfoto’s, dus schilderde Bellows dit doek in opdracht van een krant. Het is eigenlijk niet zo groot, maar toch sprong het in dat museum meteen op me af.”

‘Dempsey and Firpo’ van George Bellows. Beeld rv

Ben je ontroerd als je voor zo’n werk staat?

(denkt na) “Dat is me nog niet overkomen. Ik kan wel verliefd worden: eerst vergaap ik me aan de perfectie, dan begin ik te wensen dat ik zoiets zelf kon, en daarna onderzoek ik hoe de artiest het voor elkaar heeft gekregen. Dan droom ik dat ik erbij was terwijl hij het maakte. Ik wou dat ik eens met die Bellows kon praten, maar hij is al bijna honderd jaar dood. Een echt mooi schilderij is iets bovenmenselijks, vind ik.”

Jouw werken zijn gebaseerd op snapshots en dia’s van over de hele wereld. Je plukt allerlei decorelementen, mensen en gezichten uit je fotoverzameling.

(knikt) “Als ik op citytrip ben, bezoek ik alle kringwinkels en rommelmarkten die ik passeer. Zeker in New York vind je makkelijk bakken vol oude foto’s die door de mazen van de geschiedenis zijn geglipt, vergeten beelden waarvan niemand nog weet waar ze vandaan komen. Die digitaliseer ik dan. Wat hebben mensen achtergelaten? Ik vind dat fascinerend. Je hebt iets heel persoonlijks van iemand in je handen, wat een beetje stiekem en zelfs voyeuristisch aanvoelt.

“Toen ik begon te schilderen, dacht ik: wat als ik eens met mijn fotoverzameling aan de slag ga? Ik begon elementen te combineren, puzzels te leggen.”

Een beschrijving van één van je werken, van je website geplukt: ‘Een vrouw uit Colorado in 1963 zit op een bebloemde Canadese zetel uit 1986 met een Gentse kat op haar schoot.’

(grijnst) “Die hangt in de studio van Flip. De verhalen van de mensen op de foto’s krijg je er niet bij, dus begin je zelf stukken in te kleuren. Zo herinner ik me een ongelooflijk knappe vrouw met zwart haar, perfect gekleed, die altijd twee kinderen bij zich had. Op elke foto tuurde ze met hondsdroeve ogen in de camera, terwijl haar kinderen de andere kant op keken. Op álle foto’s. Ik heb dan maar beslist dat ze ongelukkig getrouwd was met een rijke man, een minnaar had, en eigenlijk wilde vluchten.”

Vind je het soms moeilijk om je werken te verkopen?

(lacht) “O nee! Ik heb geen speciale band met mijn schilderijen, behalve als mijn kinderen erop staan. Ik heb ooit een werk verkocht met een afbeelding van mijn zoon, en daar heb ik wel een beetje spijt van. Maar van hem kan ik gelukkig nog veel schilderijen maken.”

‘Ik weet: als ik morgen mijn arm kwijtraak, zal ik niet meer kunnen schilderen. Maar dan vind ik wel iets anders.' Beeld Carmen De Vos

Behalve schilder en interieurexpert ben je ook regisseur en artdirector. Ken je veel mensen die zoveel verschillende dingen doen als jij, én met zoveel overgave?

(lachje) “Goh, om eerlijk te zijn: ik heb daar een tijdlang mee geworsteld. Een paar jaar geleden heb ik een loopbaancoach onder de arm genomen, omdat ik me afvroeg: wat is mijn beroep nu eigenlijk? Moet ik niet eens kiezen? Ik vroeg aan mijn kinderen: ‘Als je leerkracht vraagt wat je mama doet, wat zeg je dan?’ ‘Mama schildert’, was hun antwoord. Wat heel schattig is, maar het dekt natuurlijk enkel het leukste deel van de lading (lacht).

“De loopbaancoach had een lelijk woord voor mijn promiscue werkhouding: ik ben blijkbaar een ‘creatieve generalist’, een zo mogelijk nog afschuwelijkere term dan ‘creatieve duizendpoot’. Maar ik beschouw mezelf liever als een beeldend kunstenaar. Dat past toch bij alles wat ik doe?”

Jij lijkt je flexibiliteit een probleem te vinden, maar ik vind ze eerder benijdenswaardig. Je lijkt me toch niet gemaakt te zijn voor een duffe bureaujob?

“Nee. Ik heb twee keer een vast contract gehad bij de VRT, en ik merkte ook twee keer: ik kan dit niet, dit werkt niet voor mij. En soms vervloek ik mezelf daarom. Want wat wél werkt voor mij, leidt er altijd toe dat ik tien borden tegelijk in de lucht moet houden.

“Wat ik deed toen ik vast in dienst was, was helder. Ik deed één job, ik kreeg één loon. Wat ik nu doe, is een wirwar. Mijn ouders begrijpen na al die jaren nog altijd niet hoe ik mijn job precies invul. Zelfstandig zijn, dat kennen ze niet: mijn vader was z’n hele carrière lang monteur bij de VRT – onder meer bij Kulderzipken: ik was altijd ongelooflijk fier wanneer ik z’n naam in de aftiteling zag – en mijn mama was verpleegster. Mijn grootvader, die ook voor de VRT werkte, als chauffeur voor de verslaggevers van de Ronde van Frankrijk, heeft nooit begrepen waarom ik mijn vaste contract heb opgezegd. Alsof ik m’n nest moedwillig van de boomtak duwde.”

Bij de VRT heb je een indrukwekkende staat van dienst. De voorbije vijf jaar regisseerde je Winteruur. Toen je pas was begonnen, op je 21ste, werd je al regisseur van Koppen. En je hebt ook lang Dagelijkse kost ingeblikt.

“Dat was altijd gezellig. We namen vier of vijf afleveringen per dag op, en Jeroen Meus kookte elke keer voor zes. We waren de hele dag door aan het smikkelen, en ’s avonds gingen we allemaal naar huis met een stapel Tupperware-dozen.”

Wordt er ten huize Vanderlinden weleens gezucht over het gerommel bij de VRT: de besparingen, de ontslagen, de toplonen, de nieuwe koers die wordt gevaren?

“Daar praten we niet over. Niet omdat we het onderwerp uit de weg gaan, maar omdat het gewoon niet ter sprake komt.

“Vaker hoor ik van mijn vader welke collega er nu weer is gestorven (lachje). Onlangs nog iemand die ik kende van vroeger: een kettingroker met een dot van een bierbuik die altijd een zwart hemd droeg. Hij was terminaal, en besliste dan maar om tijdig de foto van z’n doodsprentje te laten nemen. Je ziet hem zitten op een hoge stoel onder een krans met bloemen, met een sigaret in zijn mond. Cool, hè?”

‘Mijn loopbaancoach noemt me een creatieve generalist: een lelijk woord om te zeggen dat alles bij mij holderdebolder in elkaar overloopt.’ Beeld Carmen De Vos

Wat zijn de kernwaarden die je ouders je hebben meegegeven?

“Pfoe, da’s een moeilijke. Ik heb de afgelopen jaren vaak een therapeut bezocht – ik vind dat gezond, zoals ik ook af en toe naar de huisarts ga – maar die vraag heeft niemand me tot nu toe gesteld (lacht). Ik denk: zelfredzaamheid. Ik moest me altijd uit de slag kunnen trekken.

“Ik heb een idyllische, gelukzalige, liefdevolle jeugd gehad. Maar tijdens mijn puberteit vonden mijn ouders me vooral een rebel, iemand naar wie ze vaak enkel met verwarring konden kijken.”

Je zei slaapwel en klom dan uit het raam om te gaan feesten.

“Ik was een prachtige dochter tot m’n 14de, en dan opnieuw vanaf m’n 21ste. De periode ertussenin was heel moeilijk voor mijn ouders. Ik heb een zus die drie jaar ouder is: een heel goede studente die graag en voorbeeldig in de pas liep. Ik was helemaal anders, en daar schrokken ze van.”

Lijken je kinderen op jou?

“We zullen zien! Mijn oudste wel, vermoed ik. Als hij ooit door het raam kruipt om ergens te gaan feesten, zal ik tenminste weten hoe hij zich voelt.” (lacht)

Hoe heftig was je rebellie?

“Die had haar grenzen: ik heb nooit gerookt of drugs genomen. Maar ik ondertekende mijn rapporten wel zelf. Toen ik zei dat ik naar de filmschool wilde gaan, antwoordden mijn ouders: ‘Dan zul je moeten werken, en in het middelbaar hebben we gezien dat je dat niet doet.’

“Mijn ouders hebben angstvallig moeten afwachten of het wel goed zou komen met mij. Nu weten ze dat ik gelukkig ben. Ik heb bewezen dat ik een plantrekker ben, dat ik altijd wel weer op m’n pootjes terechtkom. Dat vind ik een geruststellend idee. Ik weet: als ik morgen mijn arm kwijtraak, zal ik niet meer kunnen schilderen, maar dan vind ik wel iets anders.

“Er zijn honderd-en-één dingen die me interesseren. En zodra ik een interesse heb toegelaten, bijt ik me erin vast als een pitbull. Dan zorg ik ervoor dat ik er goed in word, dan dóé ik het. Wat ik niet kan, is iets half-om-half doen. Het is zwart of wit, springen of niet springen. Als je springt, kun je niet halverwege terug naar boven, hè?”

Leg je jezelf niet heel veel druk op?

“Ja. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik doe graag mijn best, maar waarom?”

Mag ik die overgave ook bewijsdrang noemen?

(twijfelt) “Bewijsdrang vind ik een akelig woord, want het impliceert dat ik me wil tonen aan de wereld, dat ik hengel naar applaus en glorie, dat ik wil uitschreeuwen: ‘Kijk, mama, hoe goed ik het doe!’ En dat is helemáál niet waarom ik dingen maak. Ik doe het om andere mensen te inspireren, een zetje te geven, te helpen. Dat was het doel van mijn Wonderwalls-boek, en dat vind ik ook terug bij Tussen 4 buren.

“Het mooiste wat dat programma kan opleveren, zijn kijkers die zeggen: ‘Fuck it, we gooien onze living totaal om!’ Als ik merk dat ik de drang om iets moois te maken een klein beetje heb kunnen overbrengen... Dáárvan krijg ik energie.”

Beeld Carmen De Vos

Wanneer heb je voor het laatst een dag op de zetel gelegen?

“Tegenwoordig doe ik dat vaker! Flip zegt zo nu en dan: ‘Kom, we nemen de camper en we zijn weg.’ Daar is hij erg goed in.”

Hij is ook goed in dutjes.

“Hij is de koning van de dutjes! Flip werkt heel hard, maar hij bakent zijn taken ook netjes af. Bij mij loopt alles altijd holderdebolder in elkaar over. Als ik tegen mezelf zeg dat ik moet stoppen met werken, heb ik alweer een leuk idee voor een schilderij vóór ik de kamer uit ben – terwijl Flip zijn gitaar netjes in de hoek laat staan.”

Je bent getrouwd met een zanger/rapper/rockmuzikant. Is dat even spectaculair als het klinkt?

(glundert) “Volmondig: ja, ja, ja! Mijn leven ziet er zó anders uit dan ik ooit had durven te dromen. Alles begint in een prachtige plooi te vallen, te beginnen bij Flip. We hebben echt een heel toffe, frisse relatie. Ik lach me een kriek met hem. En als ik zie hoe hij muziek maakt... Dat is van een schoonheid die mijn petje te boven gaat. Als hij gitaar speelt of on the spot een nummer componeert – hij heeft maar vijf minuutjes nodig, meer niet – sta ik met grote ogen te kijken. Dan lacht hij eens verlegen: ‘Merci, merci.’”

In de periode vóór Flip was het iets rommeliger.

“Ik ben door een breuk gegaan (met Steven Van Herreweghe, red.), wat natuurlijk nooit leuk is. In de periode ervoor en erna voelde ik me heel slecht. Een breuk is een rouwproces, je moet erdoorheen. Al wil ik niet laten uitschijnen dat ik in mijn relatie met Steven werd platgedrukt door ellende, hè. Integendeel!

“Het is raar: ik ben nu voor de eerste keer in m’n leven getrouwd, en toch heb ik me nog nooit zo vrij gevoeld.”

Hoe hebben Flip en jij elkaar leren kennen?

“Ik heb ooit een videoclip voor hem geregisseerd: ‘Shimokitazawa’ van Ertebrekers. En we volgden elkaar op Instagram. Van het één kwam het ander.”

Elke zin die Flip over jou zegt, bruist van de verliefdheid. Nu merk ik dat het bij jou ook zo is.

“Ik bén ook heel verliefd!”

Flip heeft duchtig gezworven in de liefde, maar hij zegt dat jij zijn laatste lief bent.

(lacht luid) “Zalig! Maar klinkt het ook niet een beetje morbide? Ben ik dan het eindstation, de onvermijdelijke terminus? Ach, als ik z’n laatste mag zijn, dan vind ik dat prima. Ik denk niet dat ik ooit nog iemand vind die even goed bij me past.”

Moet je lief even getalenteerd en ambitieus zijn als jij, of moet hij net een soort tegenwicht vormen voor jouw furie?

“Flip is voor mij een fiere, nauwelijks verroeste boot die voor anker ligt in een kalme oceaan. Ik kan er heerlijk onbekommerd aanmeren. Flip heeft het mentaal niet altijd even makkelijk, en toch biedt hij me zoveel rust. Het is een liefde die de wiskunde overstijgt: wij zijn een toonbeeld van 1 + 1 = 3.”

Is hij een goede pluspapa?

“Héél goed. Gisteren was hij alleen met mijn oudste zoon: dan trekken ze samen de stad in om een koffie te drinken, en trakteert Flip op een taartje. Ik weet dat mijn kinderen bij hem in goede handen zijn (glimlacht). We zijn net samen met alle kinderen op vakantie geweest: heerlijk! Ik ben blij dat het zo gaat, want ik zie bij koppels in gelijkaardige situaties dat het net zo goed ingewikkelder kan.”

Wat is een eigenschap van Flip die een buitenstaander niet meteen aan hem zou toeschrijven?

“Als ik wil antwoorden op een bericht, kan dat pas nadat ik heb gevraagd: ‘Sorry, schat, wil je éventjes stoppen met babbelen?’ Hij weet soms van geen ophouden, z’n mond staat niet stil! Als ik dat in mijn vriendengroep zeg, reageren ze altijd: ‘Maar bij ons is hij zo stil en verlegen!’ Nee, mythe ontkracht. Thuis is hij even droog en ad rem als op tv, maar wel tien keer zo spraakzaam. Daaruit leid ik graag af dat hij even hard op z’n gemak is bij mij als ik bij hem.”

Tussen 4 buren, Play4, van maandag tot donderdag, 21 uur

© Humo