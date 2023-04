‘Ik kijk erg uit naar het boek van ‘De Morgen’-journaliste Katrin Swartenbroux’: toppers en tegenvallers bij boekhandel Luddites

Wat doet het goed bij jullie?

“We hebben een vrij jong publiek en onze corebusiness is Engels, waardoor ons aanbod wellicht wat eigenzinniger is dan dat van de modale boekhandel. Maar dat wil niet zeggen dat we geen ­Nederlandstalige uitschieters hebben, zoals Regula Ysewijns Van wafel tot koek. Op het eerste gezicht een bakboek, maar het is zoveel meer: recepten met historische omkadering en heel wat verwijzingen naar kunst. Een culinair boek moet vandaag duidelijk meer body hebben om het goed te doen.

“Cleopatra en Frankenstein van Coco Mellors is ons best verkopende boek. Het speelt in New York en gaat over de afloop van de relatie van een jonge vrouw en een oudere man die onverwacht zijn getrouwd. Denk aan Sally Rooney, waarbij vooral de nevenpersonages het boek sterk maken. Dit gaat een everseller worden die mensen elkaar blijven aanbevelen.”

Ziet u bepaalde trends?

“De voorbije winter was ‘cosy fantasy’ een hot item, zoals Travis Baldrees Legends & Lattes of The Very Secret Society of Irregular Witches van Sangu Mandanna. In tegenstelling tot ‘high fantasy’, waar veel complexe wereldvorming aan te pas komt, is ‘cosy ­fantasy’ minder ingewikkeld en nog het best vergelijken met een warme deken en een kopje thee. Het is gezellige, goed aflopende fantasy waarbij je in feite al weet wat er komt, waardoor je dubbel geniet. Een echt troostdekentje.”

Van welk boek had u meer of minder verwacht?

“Van Prins Harry’s Spare. De verkoop viel na een paar weken ­helemaal stil en ergens treuren we daar ook niet om, want er zijn interessantere boeken om te lezen. Een boek dat ons daarentegen positief verrast, is Jennette McCurdy’s I’m Glad My Mom Died, dat vorig jaar in september verscheen en sindsdien nog niet uit onze top tien verdwenen is. En dat ondanks de hoge prijs, want met zijn prijs van 26 euro kost het ongeveer twee keer zoveel als het gemiddelde boek dat we verkopen.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar De Morgen-journaliste Katrin Swartenbroux’ Ok dan niet. De aankondiging luidt: ‘Welkom in de millennial mindfuck’. Eindelijk een Vlaams boek in de stijl van Dolly Alderton, Rebecca Solnit en Joan Didion, denk ik dan. Daar zit ik al lang op te wachten.”