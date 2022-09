‘Ik kan me hopeloos voelen als ik me zorgen maak over essentiële politieke kwesties’

De tweede plaat van Working Men’s Club werd eerder deze zomer nog ‘kaalgeslagen’ en ‘strak’ genoemd, maar Sydney Minsky-Sargeant klinkt als het tegendeel: van elke vijf zinnen maakt hij er hoogstens twee af in binnensmonds gemompeld Noord-Engels. Maar zijn ogen gloeien als kooltjes en geven elke ‘Yeah’, ‘I guess’ en ‘You know’ betekenis.

We spreken elkaar via Zoom. Zit je nu in Todmorden?

Sydney Minsky-Sargeant: “Nee, in Sheffield, bij mijn moeder op kantoor.”

Nogal wat muzikanten die niet in een grote stad zijn geboren, willen hun bakermat ontvluchten. Waarom blijf jij er?

Minsky-Sargeant: “Todmorden is een fijne thuis. Ik voel me echt een gelukzak dat ik er mag wonen. Mijn stamkroeg zit vol muzikanten en dj’s die alle genres door elkaar draaien. Er is niet echt een scene, de punks en de reggaefans hebben geen apart café nodig. Het is gewoon een plek waar iedereen samen rondhangt en elkaar aanvaardt.”

Ik las dat Working Men’s Club ook de naam is van een café waar je altijd voorbijliep en niet binnen mocht omdat je te jong was.

Minsky-Sargeant: “Zoiets. Een working men’s club is een ruimte waar bouwvakkers, mijnwerkers en andere werklui na hun shift iets drinken. Het is iets typisch Noord-Engels, denk ik. Er heerst een sterk gemeenschapsgevoel, je wordt er niet gediscrimineerd.”

Jij bent de enige overgeblevene van de originele bezetting van Working Men’s Club en je schrijft bijna alle muziek. Je wordt vaak vergeleken met Mark E. Smith, die zei: ‘If it’s me and your granny on bongos, then it’s The Fall.’

Minsky-Sargeant: “Ik heb een zwak voor The Fall, maar zo zie ik Working Men’s Club toch niet. Ik wil graag de controle behouden, maar ik kan niet zonder hulp. Zolang mensen met mij willen spelen, ben ik blij. En als ze willen vertrekken, dan respecteer ik dat.”

Critici leggen dikwijls een verband tussen jullie muziek en die van bands die bijna veertig jaar geleden op hun top waren, van Cabaret Voltaire tot The Human League. Tegelijk word je overal geprezen als aanstormend talent. Wie komt er eigenlijk naar jullie shows kijken?

Minsky-Sargeant: “In het Verenigd Koninkrijk is ons publiek nogal oud, maar het wordt wel steeds diverser. Het is leuk om voor mensen van mijn leeftijd te spelen, maar ik discrimineer niemand.” (glimlacht)

LEVEN OP MARS

‘The graphs paint a picture / Elated and disfigured / A gust of plague beholds them / As the sea reclaims the tide’, zing je treffend in ‘19’, het eerste nummer op de plaat. Ingegeven door corona?

Minsky-Sargeant: “In die strofe zeg ik: de aarde laat ons met het coronavirus weten dat we te veel van haar hebben genomen, dat we een grens hebben overschreden.”

“Toen de eerste lockdown werd afgekondigd, kwam ik net terug van concerten in Frankrijk. Na een paar jaar onafgebroken touren was ik wel toe aan rust en tijd om te schrijven. Ik voelde me heel gelukkig op de buiten, terwijl ik wist dat sommige mensen in wolkenkrabbers opgesloten zaten. Ik voelde me minder geïsoleerd dan zij.”

“Ik zag alles in bloei staan en dat zette me aan het denken. De natuur heeft haar eigen ecosysteem, ze herstelt zichzelf. Ik heb daar een boek van James Lovelock (recent overleden Britse wetenschapper en milieubeschermer, red.) over gelezen. Fantastisch, nee?”

Hij gelooft dat de aarde zich gedraagt als één groot organisme en er zelf voor zorgt dat het leven op haar oppervlak aangenaam is. Veel wetenschappers vinden dat idee op z’n minst naïef.

Minsky-Sargeant: “Het punt is dat het kapitalisme alleen bezig is met de vraag hoe iedereen zijn levensstijl kan behouden, terwijl de Gaia-theoretici zich afvragen: hoe onderhouden we onze planeet? Mensen lijken dat idee wel opgegeven te hebben. Multimiljardairs als Elon Musk en Jeff Bezos bestuderen of er te leven valt op Mars, terwijl we eigenlijk de aarde zouden moeten redden.”

Een andere tekstflard, die je keer op keer herhaalt in ‘Heart Attack’: ‘There’s a woman dressed in black / She’s a killer, she’s a heart attack’. Mag ik weten over wie die gaat?

Minsky-Sargeant: “Misschien wel, misschien niet. We zullen zien. (grijnst) Nee, deze ga ik aan je verbeelding overlaten.”

Uit ‘Cut’: ‘All the time is just running around my soul’.

Minsky-Sargeant: “Die teksten, tja, ze zijn nogal existentieel... (mompelt) Ik kan me hopeloos voelen als ik me zorgen maak over essentiële politieke kwesties. Ik denk er constant aan, maar ik ben niet altijd in staat om alle informatie te verwerken die op me afkomt. Alles is zo deprimerend en dramatisch en ik zie nergens een aanzet tot een oplossing of een positieve uitkomst.”

KOMEN EN GAAN

Je bent 20 jaar en hebt nu twee platen uit. Wat is het beste advies dat je tot nog toe van een oudere collega hebt gekregen?

Minsky-Sargeant: “Blijf schrijven. Word niet lui. Val niet in herhaling. Het lijken clichés, maar het is gewoon waar. Ross (Orton, de vaste producer van Working Men’s Club, die ook voor Arctic Monkeys en M.I.A. heeft gewerkt, red.) zegt het me vaak.”

Keek je als kind op naar muzikanten?

Minsky-Sargeant: “De muzikale smaken van mijn ouders en mijn stiefouders liggen mijlenver uit elkaar, maar ze hebben wel allemaal geweldige platenkasten. De ene kon een artiest haten, terwijl de andere die net geweldig vond. Ik voel me gezegend dat ik mezelf kon omringen met zo’n breed palet aan klanken. Mijn vader is een Bowie-fan, en terecht. Ik hou vooral van zijn metamorfoses. Elk personage dat hij neerzette, was diep vanbinnen toch weer Bowie. Paul Weller is ook zo iemand. Om boven je eigen ego te kunnen uitstijgen moet je jezelf af en toe heruitvinden.”

Goeie levensles. Heb je er nog eentje in de aanbieding?

Minsky-Sargeant: “Leer eerst een goeie, traditionele popsong te schrijven. Dat heeft me wel geholpen toen ik wat ouder werd en minder evidente muziek begon te maken.”

Welke popklassieker had je graag zelf geschreven?

Minsky-Sargeant: “Geen enkele. Ik ben blij dat die andere artiesten ze geschreven hebben, zodat ik me erdoor kon laten inspireren om mijn eigen ding te doen.”

Hebben 20-jarigen eigenlijk al writer’s blocks?

Minsky-Sargeant: “Vaak zelfs. Inspiratie komt en gaat in golven. Ik weet ondertussen dat ik ooit weer de drang zal voelen om één en ander op papier te zetten.”

‘Fear Fear’ is uit bij Heavenly Recordings.

Working Men’s Club speelt op 11 september in de Botanique. Info en tickets: botanique.be.

Beeld rv

© HUMO