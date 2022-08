‘Ik kan je nog proeven en ik haat het’: frontman Mumford & Sons getuigt over seksueel misbruik

“Ik kan je nog proeven en ik haat het. Dit was niet de keuze van een kind en je wist het. Je nam een eerste plak van mij en at die rauw. Verscheurde ze met je tanden en je lippen zoals een kannibaal. Jij vuil dier.”

Zo begint Marcus Mumfords ‘Cannibal’. Het lied is breekbaar, hard en expliciet. “Het was het moeilijkste ooit om luidop te zeggen”, klinkt het. “Zoals veel mensen – en daar leer ik meer en meer over nu ik het aan anderen laat horen – werd ik seksueel misbruikt als kind”, onthulde Mumford aan GQ. Hij was destijds zes jaar. “Niet door familie en niet in de kerk, wat sommige mensen misschien veronderstellen.”

Na de vorige tournee van Mumford & Sons kampte de frontzanger met een serieus drankprobleem. Ook had hij een problematische verhouding met eten. In de zomer van 2019 zat hij erg diep. Op aanraden van vrienden ging hij in therapie. Hij vond uiteindelijk een therapeut die zich specialiseerde in trauma. Tijdens zijn tweede sessie kwam zijn trauma uit zijn kindertijd naar boven.