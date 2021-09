‘Ik kan echt ingezogen worden in Modigliani’s werk’

Wat vinden kunstliefhebbers mooi? Waar kopen ze kunst en vooral: wat kopen ze? Iedere maandag vertelt een liefhebber in deze rubriek over zijn band met kunst. Deze week: Tom Eerebout (32), fashion consultant en al tien jaar de vaste stylist van Lady Gaga.

Wat betekent kunst voor u?

“Kunst is iets dat mij aanzet om te denken en inspireert, of soms iets dat ik wil beschermen. Voor mij is het iets dat ik meeneem in het leven en in mijn werk.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Mijn vader nam me vroeger vaak mee naar veilingen waar hij kunst kocht. Mijn moeder is altijd heel creatief geweest, via haar zijn mijn broers en ik altijd bezig geweest met het maken van dingen.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Sinds de middelbare school haal ik altijd De Witte Raaf (tijdschrift over recente en hedendaagse kunst, OVG) in galeries. Maar vooral via Instagram, waarop ik veel galeries en kunstbeurzen volg, heb ik de laatste jaren veel nieuwe artiesten leren kennen.”

Waar bekijkt u het liefste kunst?

“Uiteindelijk houd ik ervan om kunst in het echt te zien, het is zo een andere beleving. Hoewel ik het internet wel heel handig vindt om nieuwe dingen te leren kennen.”

Levi van Veluw - ‘Lines’ (2007), Galerie Ron Mandos. Beeld GAlleryViewer

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Ik koop kunst wanneer ik iets mooi zie en het kan kopen. Persoonlijk ben ik vooral fan van uniek werk of werk waar ik de hand van de artiest in kan zien, wetende dat het met zorg gemaakt is – geïnspecteerd, met een vingerafdruk of kleine momento’s van het maken.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Ik koop voornamelijk via galeries en online.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Nee, van beide kanten niet. Als ik iets zie dat mij raakt of inspireert, of dat ik mooi vind, dan wil ik het. Onze smaken liggen dicht bij elkaar, maar zijn ook heel anders. Mijn partner is de kunstenaar Joost Vandebrug, dus ik zie constant zijn maakproces; elke week hangt er wel iets nieuws aan de muur dat hij aan het creëren is voor zijn opkomende expositie deze maand.”

Margaret Lansink - ‘Polaroid Body Maps IV’ (2019), Galerie Caroline O'Breen. Beeld GalleryViewer

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“In Antwerpen is dat Ingrid Deuss, voor fotografie. Ik woon recht tegenover de galerie, dus daar heb ik natuurlijk een speciale band mee. Sofie Van de Velde verrast me altijd met haar curatie van verschillende artiesten. Het Wunderwall project vind ik ook briljant.”

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Een schilderij van Modigliani: er is iets met de manier waarop hij expressies schilderde, vooral de ogen. Ik kan echt ingezogen worden in zijn werk.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Bij Margaret Lansink is het vooral haar gebruik van materialen, die in combinatie met haar fotografie het totaalbeeld maakt.

“Levi van Veluws portretten vind ik heel inspirerend en geven mij het gevoel van een surrealistische nachtmerrie, waarin deze personages je opwachten.

“Door mijn achtergrond in de mode ben ik heel vroeg in contact gekomen met het werk van Peter Lindbergh. Het mooie vind ik het pure van zijn portretten, hoe je voelt dat hij iemand ‘echt’ vastlegt. Alsof je aan tafel zit met die persoon, en recht aankijkt tijdens een gesprek.”

