‘Ik heb variatie nodig. Zowel in de muziek als in het leven’: Belgisch bassist Dries Laheye opent de poort in zijn hoofd

Weinig Belgische bassisten komen zo veelzijdig uit de hoek als Dries Laheye. Met STUFF. keerde hij elektronische jazzfunk binnenste buiten. Bij Selah Sue en Zwangere Guy diende hij de songs. Maar er is ook KVR, een fonkelnieuw funky project met Lander Gyselinck en Niels Broos.

“Soms vraag ik me af of ik mezelf geen al te drukke bassist zou vinden.” Dries Laheye zegt het aarzelend, geprikkeld door de kans zichzelf in vraag te stellen. Die open geest typeert de Antwerpse muzikant. Maar om even de twijfels weg te nemen: Laheye laveert in zijn projecten meesterlijk tussen gesofisticeerd maximalisme en melancholisch minimalisme. Geen noot staat verkeerd, of hij nu “het vuur aan de lont legt”, zoals hij het zelf noemt, bij de oppermachtige jazzterroristen van STUFF. of bij het funky Lucid Lucia, of in dienst van een popsong staat. Selah Sue en Liesa Van der Aa schakelden Laheye al in om hun sprankelende liedjes te dooraderen met vuistdikke, sexy grooves.

In februari van dit jaar roemden we zijn wonderlijke solodebuut Deining vanwege de “weemoed en bedachtzaamheid” die er heerst. Niet zo gek, want Laheye nam de muziek op tijdens de eerste coronalockdowns. Verderop op de plaat “ademt de basgitaar een teder minnespel”, wellicht tot verbazing van wie Laheye al het pleuris uit zijn instrument zag funken bij STUFF. tijdens één van zijn geroemde festivalconcerten. Vraag hem eens uit te leggen wat voor type bassist hij is, en je krijgt dit te horen: “Veelzijdig, met veel honger naar verschillende dingen. Levendig en dynamisch ook wel, denk ik.” En hij zegt ook: “Ik wil de poort in mijn hoofd open houden. Ik heb variatie nodig. Zowel in de muziek als in het leven. Ik wil vrij én concreet kunnen spelen, hard én stil.”

Dries Laheye Beeld RV Noortje Palmers

Als huurling bij Selah Sue gaat het er dan weer helemaal anders aan toe. Hoewel Laheye ook daar ongeremder uit de hoek mag komen. “Ik krijg gelukkig de vrijheid om wat te duwen en te trekken”, klinkt het. “Je zoekt samen naar een balans. Selah Sue is de voorbije jaren zelf op zoek naar hoe ze binnen het popkader improvisatie of herinterpretatie kan smokkelen. Dat is een heel fijne plek om als muzikant te vertoeven.”

Chemie

Nu is er SPAM, VOL. 1 van KVR, het trio dat Laheye samen met STUFF.-drummer Lander Gyselinck en keyboardspeler Niels Broos van Jameszoo beteugelt. De bandnaam begon als grap, een knipoogje naar de ‘kleine vergoedingsregel’ voor kunstenaars. De muziek flirt met jazzfunk en hiphop, met avant-garde en met elektronica zoals die van het hippe Brainfeeder-label. Het is voortreffelijk, hoogstaand vertier.

Fans van STUFF. zullen hoe dan ook verslingerd raken aan de plaat, en ook wie tuk was op Laheyes intimistischer werk vindt genoeg snoepgoed in de vrijere, psychedelische passages. Het spelplezier spat ervan af, en dat is niet zo vreemd: Laheye en Broos speelden ook al mee op Pourriture Noble, de collab van Gyselinck met de Brusselse rapkoning Zwangere Guy. “Een fijne ervaring”, zegt Laheye, “ook al was er veel stress. We hadden geen tijd om te veel te zeveren (lacht). Lander en Gorik weten wat ze willen. En dan dook corona plots op, waardoor een aantal groepsleden ziek werden. Heftig.”

KVR profiteert ten volle van bovengenoemde chemie. “We spreken hetzelfde dialect”, zegt Laheye over de klik met Gyselinck en Broos. “We hoeven zelfs niet te praten over welk soort klank of richting we in een compositie uit willen. Het is zoals met mensen die hetzelfde boek hebben gelezen: je kunt vrij praten over de personages of over de gebeurtenissen. Je bent trouw aan hetzelfde idioom, waardoor je sneller lockt met elkaar. Daarnaast zijn we van dezelfde generatie, hebben we alle drie jazz gestudeerd en zijn daarna uitgewaaierd naar allerlei soorten muziek. Van virtuozen zoals Lander en Niels weet je dat zelfs op momenten waar je even niets speelt of wanneer je iets raar probeert, zij daar wel iets interessants mee zullen doen.”

SPAM, VOL. 1 verschijnt op 19/5

KVR speelt op 27/5 in De Handelsbeurs in Gent. Dries Laheye speelt op 13/7 op Gent Jazz.