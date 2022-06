‘Ik heb ondertussen al nieuwe dickpics gekregen. Mijn aanpak is nog steeds dezelfde’

Met Da’s dikke liefde heeft Lotte Vanwezemael haar eerste eigen televisieprogramma te pakken. ‘Ik wil tonen dat ik méér ben dan enkel Seksuolotte.’

De carrière van Lotte Vanwezemael – ook bekend als Seksuolotte, zoals haar MNM-rubriek heette – begon destijds op de radio, maar de voorbije jaren maakte de seksuologe al vaker uitstapjes naar televisieland. Ze deed mee aan De slimste mens ter wereld, zat in het expertenpanel van Blind getrouwd, en danste dat het een lieve lust was in Dancing with the Stars. Nu heeft Vanwezemael ook haar eerste eigen televisieprogramma beet, Da’s dikke liefde, waarin ze samen met sportarts Servaas Bingé koppels met een maatje meer begeleidt naar een gezondere levensstijl.

Op dat format kwam al scherpe kritiek, ook in deze krant. “Ik blijf het jammer vinden dat we in 2022 nog naar een programma moeten kijken over dikke mensen die ongezond zijn”, liet diëtiste Celien Rombouts eerder optekenen op deze pagina’s. Ook bodypositivity-activist Marijne Van Boeckel zei: “Ongezond leven is zoveel meer dan dik zijn.”

Is het niet wat vreemd dat jullie in het programma de focus enkel leggen op mensen met een maatje meer? Dunne mensen kunnen ook relatieproblemen hebben, of moeilijkheden in bed ervaren?

“Natuurlijk, maar ik vind ook niet dat we een programma hebben gemaakt dat alleen maar gaat over afvallen. Het ene koppel ervaart bijvoorbeeld communicatieproblemen en geeft elkaar te weinig complimenten, het andere koppel heeft dan weer te weinig seks… Nu hebben we gefocust op mensen met een maatje meer, maar het zijn tegelijk mensen die niet goed in hun vel zitten. Dát was voor mij het uitgangspunt. Ik wilde vooral kijken welke ongezonde leefgewoontes hen in de weg zaten om echt voluit te kunnen leven. Mede doordat ik wéét hoe het is om niet goed in je vel te zitten. Dat is zo jammer, want er is zoveel om graag te zien.”

Dat is precies de kritiek: dat mensen weer nodeloos op hun uiterlijk worden beoordeeld, en dat de focus vooral op diëten en afvallen ligt. Is dat niet net hetgene waartegen u zich zo hard probeert te verzetten?

“Ik vind dat er toch snel gereageerd is. In aflevering vijf zegt deelnemer Tilly bijvoorbeeld: ‘Ik ben niet gelukkiger omdat ik magerder ben, maar ik ben magerder omdat ik gelukkiger ben.’ We wilden ons echt niet blindstaren op die getallen op de weegschaal. Maar door bepaalde ongezonde leefgewoontes aan te pakken gaat er misschien ook iets veranderen aan je uiterlijk. Dat vind ik niet per se verkeerd.

“Voor sommige mensen ligt het cijfer op de weegschaal enorm gevoelig, omdat er vanuit de samenleving natuurlijk een enorme druk is om er op een bepaalde manier uit te zien. Maar het einddoel van deze mensen is niet om af te vallen, hè: ze willen zich vooral beter in hun lichaam voelen, en ik denk dat je niet kan ontkennen dat er een samenhang kan bestaan. In dat opzicht heb ik geen spijt dat ik aan dit programma heb meegewerkt. Vooral omdat ik weet dat de koppels die we begeleid hebben, ook echt veel aan onze hulp hebben gehad.”

Met permissie: er zijn vandaag steeds meer boegbeelden die tonen dat je goed in je vel kan zitten met een maatje meer. Is het geen gemiste kans om de nadruk daar meer op te leggen?

“Natuurlijk mag je jezelf graag zien in het lichaam dat je op dat moment hebt. Dat moedig ik alleen maar aan. Maar als je graag wat fitter wil zijn of meer wil gaan bewegen, dan vind ik dat dit óók moet kunnen. Voor sommige mensen is meer gaan bewegen of op hun voeding letten net een manier om te tonen dat ze zichzelf de moeite waard vinden. Veel van onze slechte gewoontes ontwikkelen we net omdat we ons niet goed voelen. Het is nu eenmaal gemakkelijker om naar die zak chips te grijpen om jezelf te troosten, dan om eens goed te gaan lopen of een gezonde maaltijd klaar te maken. Daarom wilden Servaas (Bingé, red.) en ik in dit programma de deelnemers ook gezonde gewoontes op lange termijn bijbrengen. Voor ons was dat belangrijker dan het getal op de weegschaal.”

Vindt u het soms moeilijk een gezonde levensstijl aan te houden?

“Ja, daar sta ik zeker niet boven. Ik ben bijvoorbeeld nog altijd een snoeper en leef ook niet altijd gezond. Soms komt dat omdat ik het druk heb, of omdat ik veel op de baan ben of me emotioneel voel. Er zijn nog altijd avonden dat ik in de zetel plof met een zak chips en een glas wijn. Maar ik laat me al veel minder gemakkelijk meeslepen door mijn emoties dan vroeger, en ben me bewuster van het belang van een gezonde levensstijl.

“In de periode dat ik meedeed aan Dancing with the Stars, heb ik nog maar eens ondervonden hoe belangrijk je lichaam is om te kunnen blijven functioneren. De impact van al dat dansen op mijn lijf was enorm. Het was nog maar eens een reminder dat ik goed voor mijn lichaam moet zorgen.”

U kreeg in het verleden al meermaals met bodyshaming te maken. Welke proporties nam dat aan?

“Na mijn deelname aan De slimste mens ter wereld kwamen er voor het eerst reacties op mijn uiterlijk. Mensen hadden het plots over mijn dubbele kin, mijn wenkbrauwen en mijn lach. Ik was toen nog nieuw in de mediawereld en ging op het internet weleens op zoek naar wat de mensen over mij te zeggen hadden. Je wil leuk gevonden worden, hé, dat is des mensen.

“Die negatieve reacties kwamen in het begin binnen, ja, al heb ik ze ondertussen leren relativeren. Collega’s die al langer in de mediawereld meedraaien, zeiden: ‘Voor elke negatieve reactie zijn er tientallen positieve te vinden.’ En inmiddels zit ik goed genoeg in mijn vel om de negatieve commentaar naast me neer te kunnen leggen. Het is dus niet zo dat als iemand op Instagram iets zegt over mijn buik, dat ik ’s avonds in bed kruip met het idee dat ik de volgende dag harder moet gaan sporten.

“Toch heb ik me, toen er na Dancing with the Stars wéér reacties kwamen op mijn lichaam, heftig uitgesproken in de media. De kwaadheid die ik voelde, komt vooral omdat ik weet hoe hard zo’n commentaar kan binnenkomen bij mensen die niet goed in hun vel zitten. Omdat ik weet dat de Lotte van enkele jaren geleden eraan onderdoor gegaan zou zijn. In dat opzicht vind ik elke reactie over mijn uiterlijk er een te veel.”

Wat is ervoor nodig geweest om uw lichaam wel te leren omarmen?

“Ik denk dat ik vooral volwassen moest worden. Toen ik 21 jaar was, dacht ik dat ik helemaal wist wie ik was en waar ik voor stond. Nu zie ik pas hoe onwetend ik destijds was. Ik ging nog uit in Leuven, waar ik op kot zat, en dacht dat ik de liefde van mijn leven gevonden had. Ik vergeleek mezelf constant met de mensen rond mij. De hele tijd was ik bezig met hoe ik eruitzag en wie meer aandacht van de jongens kreeg.

“Het is pas met het ouder worden en ook door een stabiele relatie te hebben met mijn toenmalige lief, dat ik mezelf liever ben beginnen te zien. Ik heb me toen pas gerealiseerd dat ik het met dit lichaam zal moeten doen, en dat ik niet gelukkiger zal worden met een smallere taille of langere wimpers. Ik ben mijn lichaam pas dan volledig gaan accepteren, inclusief de littekens en de striemen. Maar zonder mijn vrienden, mijn familie en mijn toenmalige lief was dat me niet gelukt.”

U bent als kind gepest geweest. Heeft dat diepe sporen nagelaten?

“Als kind was ik een kneusje, het strevertje van de klas. Ik had staartjes en was nog echt een meisje. Op de middelbare school kwam ik plots terecht tussen jongeren die volop in de puberteit zaten en die soms al hadden gekust. Ik viel dus uit de boot en was een gemakkelijk doelwit. Later ben ik even naar het andere uiterste doorgeschoten. Ik dacht: nu ga ik rebelleren en stoer doen. Uitgaan en sigaretten roken. Maar dat was ook allemaal alleen maar om bij de groep te horen. Na een tijd dacht ik: oei, is dit wel de persoon die ik wil zijn?

“Ik heb mezelf pas echt gevonden toen ik de 25 voorbij was. Toen ik afgestudeerd was, openbaarde zich een nieuw leven. Maar eigenlijk is jezelf vinden een levenslang proces: in elke nieuwe levensfase moet je opnieuw uitzoeken hoe je je tot je leven verhoudt. Ik ben nog steeds erg onzeker, hoor, en heb heel veel bevestiging nodig van de mensen die ik graag zie. Dat is toch een van de restanten die ik heb meegenomen dan de pesterijen van vroeger.”

Lotte Vanwezemael met Zoë en Raf in 'Da's dikke liefde'. Beeld SBS

In Da’s dikke liefde begeleid je een koppel dat vroeger elke dag seks had en daar nu nog maar één keer per maand aan toekomt. Dat lijkt in het programma een groot probleem. Maar is het realistisch te verwachten dat je na een jarenlange relatie nog evenveel zin hebt in seks als in het begin?

“Dat is wat ik altijd aan koppels vraag wanneer ze bij mij langskomen: is het voor jullie een probleem dat jullie maar één keer per maand seks hebben? Soms is hun eerlijke antwoord dan: eigenlijk niet. En dan hoeven ze ook helemaal niet bij mij over de vloer te komen. Maar bij Zoë en Raf was er wel een verschil in verlangen. Ze voelden zich ook allebei niet meer sexy, en als je zelfvertrouwen weg is, gaat je seksualiteitsbeleving daar vanzelfsprekend onder lijden.

“Als je langer samen bent, is het niet abnormaal dat er een soort sleur je relatie kan binnensijpelen. Sommige koppels gaan daar heel gemakkelijk mee om, en komen vanzelf weer uit die sleur. Voor anderen is dat moeilijker, en zij hebben wat hulp nodig. Daarom ben ik met Zoë en Raf gaan uitzoeken hoe we die spanning en dat speelse weer wat meer in hun relatie konden krijgen.”

Hoe ziet goede seks er voor u uit?

“Goede seks kan elke keer een andere vorm aannemen. Het heeft voor mij ook niet zozeer met klaarkomen of een bepaald standje te maken. Het is pas op het einde dat ik denk: dit was nu eens plezierig. (lacht) Maar ik heb ook al wel slechte seks gehad. Het is niet zo dat ik mensen op voorhand kan screenen om te achterhalen of ze goed zijn in bed. Ik ben gelukkig wel mondig, en schaam me niet om – zowel tijdens als na de seks – aan te geven wat ik wel en niet graag heb. Ik ken mijn eigen lichaam heel goed, en dat is enorm belangrijk. Heel wat mensen weten zelf niet eens wat ze graag willen, maar dan kan je ook niet verwachten dat je bedpartner het voor je gaat uitvogelen.”

Het lijkt wel alsof je met dit programma wil tonen dat je meer bent dan alleen seksuologe. Voelt ‘Seksuolotte’ soms als een belemmering?

“Ik zou het niet per se een belemmering noemen, maar dat ik wil tonen dat ik meer ben dan enkel Seksuolotte, daar zit wel iets in. Over de job van een seksuologe bestaat nog altijd heel wat onwetendheid. Soms word ik afgezet als goedkope bimbo die wat over seks komt praten. En het is ook al gebeurd dat mensen denken dat ik een soort sekswerker ben, en dat ze me kunnen inhuren om bepaalde diensten te verlenen. Terwijl ik dan denk: mannekes, ik heb hier zeven jaar voor gestudeerd, hè. En hiervoor heb ik vijf jaar psychologie gevolgd.

“Maar ik zou de thema’s waarover ik spreek graag wat verbreden. Mentaal welzijn vind ik bijvoorbeeld enorm belangrijk, en daarmee gaan we in Da’s dikke liefde ook aan de slag. Over mentaal welzijn bij jongeren zou ik in de toekomst trouwens graag nog eens een programma maken.”

In het verleden sprak u zich al uit over het grote aantal ongewenste berichten en dickpics dat u via sociale media regelmatig ontvangt. Hoe zit het ondertussen met de klacht die u daarvoor indiende?

“Ik heb van verschillende parketten een brief gekregen dat de zaak geseponeerd was, wegens onvoldoende bewijs. Van het parket van Limburg heb ik, nadat ik me tegen die uitkomst had verzet in de media, te horen gekregen dat mijn zaak toch niet helemaal van tafel geveegd was, en dat er nog steeds één dossier van de vijftig lopende is. Het is dus afwachten.

“Wat me destijds vooral gestoord heeft, is dat er – enkel omdat ik bekend was – toch nog iets met mijn klacht gedaan is. Terwijl heel veel jonge vrouwen en mannen met dit probleem in aanraking komen. Ondertussen heb ik ook al nieuwe dickpics gekregen. Als ik zulke berichten krijg, blijft mijn aanpak nog steeds dezelfde: ik screenshot het bericht en het profiel waarvan het afkomstig is, en blokkeer de afzender meteen. Alles hou ik bij in een mapje, zoals ik dat ook voordien al deed. Met al het bewijsmateriaal dat ik verzamel, kan ik later misschien nog eens mee naar de politie stappen.”

Da’s dikke liefde, elke maandag om 20.35 uur op Play4.