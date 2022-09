‘Ik heb meteen geweigerd dit jaar. Te stresserend’: ‘Allerslimste mens’-veteranen over hun deelname

Vanavond start op Play4 de twintigste editie van De slimste mens ter wereld. Voor de gelegenheid gaat Erik Van Looy op zoek naar de allerslimste onder de kandidaten en winnaars uit de voorbije seizoenen. Zorgt zo’n speciale editie voor extra zenuwen? Drie ‘Allerslimste mens’-veteranen die elf jaar geleden in zo’n speciale editie meespeelden, vertellen.

Presentator Rob Vanoudenhoven (één deelname): ‘Voor veel deelnemers speelt ego een grote rol’

“De slimste mens is echt een icoon in het quizgenre, dus het is altijd plezant om eraan deel te nemen. Maar de eerste keer dat ik deelnam heb ik mij er na zes deelnames opzettelijk uit laten spelen. Al voor de start had ik de programmamakers laten weten dat ik er maar tot een bepaalde datum in kon blijven, omdat ik dan een boekvoorstelling had. Jammer, want ik quiz wel graag.

“Toen Erik mij tijdens de vorige editie van De allerslimste mens ter wereld vroeg om in te vallen voor een kandidaat die op het laatste moment zijn kat had gestuurd, heb ik dan ook ja gezegd. Maar ik heb toen heel slecht gespeeld in de finale. Ik zou nu zeker nog eens meedoen. Erik mag mij altijd bellen.”

Rob Vanoudenhoven, 2017. Beeld VIER

“Me echt voorbereiden heb ik nooit gedaan. Daar zie ik het nut niet van in, het blijft een entertainmentprogramma. En ik ben sowieso een nieuwsvreter, ik volg de actualiteit op de voet. De weken voor mijn deelname werd ik gewoon nog alerter voor nieuwe informatie. Als iemand iets vertelde over de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld, luisterde ik meteen mee. Alleen de roddelboekjes, die las ik niet.

“Doorheen de jaren heeft het programma wel wat meer gewicht gekregen. Ik denk dat ego voor veel deelnemers nu wel een grote rol speelt. Maar ik had eigenlijk nooit schrik voor imagoverlies. Integendeel, ik vond het plezant dat de vragen van zo’n niveau waren dat ik dacht: dat had ik eigenlijk moeten weten.”

Politica en seksuologe Goedele Liekens (twee deelnames): ‘Bart De Wever kwam met een doos vol tijdschriften en twee medewerkers’

“Ik ben onlangs gevraagd om mee te doen, maar ik heb meteen geweigerd. Te stresserend. Als ik thuis kijk, voel ik opnieuw die angst. In de zetel kom je misschien snel op een antwoord. Maar daar onder die spotlights binnen de seconde antwoorden, is toch nog iets anders. Ik zag de vragen ook niet goed, dus verloor veel tijd met telkens naar het schermpje te moeten stappen.

“Pas op: ik vond het ook wel plezant hoor, en apprecieerde het gevoel van samenhorigheid onder de kandidaten. Doordat ik toen een nieuwsprogramma presenteerde, was ik goed mee met de actualiteit. Maar tegelijk zorgde dat ook voor meer druk. Als je dan een gigantische flater slaat, heb je veel te verliezen.”

Goedele Liekens, 2008. Beeld VRT

“Waar ik vooral stress van kreeg, was hoe serieus anderen het namen. Bart De Wever kwam bijvoorbeeld elke keer toe in de studio met een doos vol tijdschriften en twee medewerkers die hem de hele tijd van alles aan het uitleggen waren. Terwijl ik mij eigenlijk niet echt voorbereid had. Hoogstens eens de hoofdsteden opnieuw geleerd uit mijn map van de lagere school.

“Aan de deelnemers van dit jaar zou ik zeggen: probeer een manier te vinden om kalm te blijven. Doe bijvoorbeeld wat meditatieoefeningen voor je de studio binnengaat. Zelf nog quizzen? Neen, dat doe ik niet meer.”

Acteur Stany Crets (eindigde tweede): ‘Slacht elkaar af. Ga voor de winst’

“Toen Erik mij tien jaar geleden vroeg om aan de jubilieumeditie mee te doen, twijfelde ik. Ik had al eens gewonnen, dus waarom zou ik mijn winst op het spel zetten door opnieuw mee te doen? Maar na aandringen heb ik dan toch ja gezegd. Iedere aflevering belandde ik in de finale en dacht ik dat ik naar huis moest. Maar toch lukte het mij om in die finale tegen Bert Kruismans te staan. Dat was pas verschrikkelijk spannend, want in het finalespel stonden we helemaal op het einde met elk nog één seconde op de teller. Toen kwam er een vraag over een film die ik niet gezien had, en verloor ik. Zuur, maar nadien heb ik wel beseft dat Bert de verdiende winnaar was.”

Stany Crets, 2011. Beeld VRT

“Of ik meer druk voelde? Ik kwam er pas de laatste week bij, onmiddellijk bij de sterkste spelers. Dan is het minder erg als je eruit ligt en moet je ook minder moeite doen om in de finale te geraken. Maar als ik aan een spel meedoe, is het wel om te winnen. Als je niet meespeelt om te winnen, boycot je eigenlijk het spel voor de anderen.

“Voor De allerslimste mens ter wereld heb ik heel veel jaaroverzichten bekeken. Vijf kenmerken opsommen van een onderwerp dat totaal geen parate kennis is, dat kan enkel door een grondige voorbereiding. Maar dat zou ik er nu niet meer voor over hebben, dus ik zou nu niet meer meedoen. Mijn geheugen zou mij ook parten spelen.

“Aan de deelnemers dit jaar zou ik bijna willen zeggen: amuseer je. Maar neen: slacht elkaar af. Ga voor de winst.”

De allerslimste mens ter wereld, maandag om 21 uur op Play4