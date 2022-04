‘Ik heb met zoveel inspirerende mensen gepraat, zoveel mogelijke oplossingen gezien. We kunnen vanuit onze keuken wel degelijk de wereld redden’

“Ik stond op het punt naar de Ardennen te verhuizen. Uit noodzaak. De stijgende zeespiegel zou mijn huis in Antwerpen immers vroeg of laat onbewoonbaar maken. Daar was ik na alle rampberichten over de opwarming van het klimaat vast van overtuigd.” Maar omdat de Ardennen voor een kind van de zee - Vanmaele groeide op aan de kust - toch net iets te veel hoogtemeters telt, ging de theatermaakster op zoek naar een andere aanpak om de klimaatopwarming te counteren. Een zoektocht die begon in haar eigen keuken.

“Ik heb al jaren een extreme passie voor koken”, vertelt ze. “En het is geen geheim dat onze voedselvoorziening een grote impact heeft op het milieu. Vandaar dat de keuken me een goed vertrekpunt leek.” De voorbije twee jaar onderzocht Vanmaele de culinaire mogelijkheden van zeewier en microalgen, beperkte ze de voedselverspilling in haar eigen keukenkasten tot een minimum, en probeerde ze een stel geadopteerde konijnen vredevol te laten samenleven met de planten in haar moestuin.

Die ervaringen moeten uiteindelijk leiden tot een theatervoorstelling die deze zomer in première gaat. Bij wijze van try-out, en om te checken of de buitenwereld net zo enthousiast is over haar recepten en projecten als Vanmaele zelf, organiseert ze zaterdag twee kookworkshops in het kader van Design Fest Gent. Dat tiendaagse festival biedt designers en andere prikkelende denkers de kans hun ideeën op het vlak van duurzaamheid te delen met het grote publiek.

Wie de voeten onder tafel schuift bij Vanmaele, krijgt een spoedcursus ecologisch koken met in het ideale scenario een dip van microalgen en een klompje zeewierboter als eindresultaat. Want koken met grotendeels onbekende ingrediënten blijkt een uitdaging. “Ik heb drie weken aan de Schotse kust gekampeerd om daar alle soorten zeewier te leren kennen”, vertelt Vanmaele. “Dat zijn er heel veel, en die hebben allemaal een aparte bereidingswijze. De ene soort moet je stoven, de andere is gefrituurd het lekkerst, en sommige soorten kun je enkel gedroogd gebruiken.”

Ook microalgen gebruiken in haar gerechten was gemakkelijker gezegd dan gedaan. “Het begint al bij het kweken van die dingen. Ik heb dat geprobeerd in een afgedankt aquarium dat in onze living stond. Maar al snel begon dat brouwsel gigantisch te stinken. Uiteindelijk heeft mijn lief me verplicht de inhoud ervan weg te gieten.”

Zo waren er wel nog experimenten die voor relationele spanningen zorgden. “Ik heb bijvoorbeeld ook geprobeerd om zo lang mogelijk geen boodschappen te doen en te leven van alles wat we nog in onze koelkast en voorraadkasten hadden. Kwestie van de voedselverspilling tot een minimum te beperken. Uiteindelijk heb ik dat vijf weken volgehouden. En tussendoor heb ik zelfs nog een verjaardagsfeest gegeven voor twintig gasten die allemaal mee konden eten en drinken van onze restjes. Tot er op een dag enkel nog wat groene preistengels over waren en ik daar een volwaardige maaltijd probeerde aan over te houden. Toen die op tafel kwam, heb ik moeten beloven om de dag nadien weer naar de winkel te gaan.”

Gelukkig zijn er ook succesverhalen om met het publiek te delen. Over hoe makkelijk het is om eigen beleg voor op de boterham te maken bijvoorbeeld. “Je neemt een blik witte bonen, gooit wat miso (Japanse smaakmaker, red.) erbij en laat daar de mixer eens doorgaan, en je hebt meteen iets lekkers voor ’s middags op je boterham.” Vanmaele heeft ook tips voor plasticvrij shoppen, en praat met veel plezier over de geneugten van een weekmenu. “Aanvankelijk leek ons dat onnoemelijk saai. Wie wil nu op zondagavond al weten wat hij op donderdag zal eten? Maar nu zouden we niet meer zonder kunnen.” Haar onderzoek heeft Vanmaele alvast een stuk optimistischer gemaakt over de toekomst van onze planeet. “Ik heb met zoveel inspirerende mensen gepraat, zoveel mogelijke oplossingen gezien. We kunnen vanuit onze keuken wel degelijk de wereld redden. De kansen liggen er. We moeten ze alleen durven te grijpen.”

Het volledige programma van Design Fest Gent vind je op: designfestgent.be