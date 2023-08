‘Ik heb geen boodschap aan een concept, voor mij moet het mooi zijn’: ontwerper Christian Wijnants deelt zijn cultuurtips voor de zomer

De Belgische modeontwerper Christian Wijnants (°1977) zit al meer dan twintig jaar in de mode, maar blijft als een kind zo enthousiast over Kuifje, historische hotels en stoffige musea.

Ook over Berlijn spreekt Christian Wijnants vol overgave. Eind vorig jaar opende hij er een winkel - zijn tweede, na die in zijn thuisstad. “Het is toch een soort baby, zo’n winkel”, zegt Wijnants in zijn lichte, levendige atelier aan de verder totaal oninspirerende Antwerpse Italiëlei. “Collecties komen en gaan, maar zo’n winkel blijft.”

Dat het Berlijn werd, daar heeft Wijnants lang over nagedacht. Het mocht wat hem betreft niet te veel voor de hand liggen, zoals Parijs of Londen. De keuze voor Berlijn had ook een praktische reden, veel van zijn klanten wonen in Duitsland. “En daarbij,” zegt Wijnants, “is het een heel toffe, inspirerende stad, door de mensen, de feesten, de mix van culturen. Dat sluit mooi aan bij mijn collecties.”

Christian Wijnants: ‘Een winkel is een soort baby.’ Beeld Daniel Cohen

De winkel zit aan de Potsdamer Straße, in het stadsdeel Tiergarten. In de buurt van de boetiek zitten seksshops, een Turkse winkel, een Indiase specerijenhandel, een galerie, modezaken en een club met dragqueens. “Berlijn heeft iets heel ruws”, zegt Wijnants, “en dat komt terug in het interieur van de winkel. We hebben met een Berlijns architectenbureau gewerkt, Gonzalez Haase Aas, die ook de Balenciaga-winkel aan de Parijse Rue du Faubourg Saint-Honoré heeft gedaan.”

Zacht en flatterend

Wijnants, die dit jaar het twintigjarig bestaan van zijn label viert, wist al jong dat hij de mode in wilde. Hij groeide op in Brussel als kind van een Belgische vader en een Zwitserse moeder die handwerkjuf was en in haar vrije tijd kleding maakte voor haar kinderen. Christian raakte gefascineerd door haar breimachine, die nu op een ereplek in zijn atelier staat.

Op zijn 18de verhuisde Wijnants naar Antwerpen. In 1996 begon hij daar aan de Antwerpse Modeacademie, waar zijn idolen Dries Van Noten, Martin Margiela en Ann Demeulemeester waren opgeleid. Met zijn diploma op zak ging Wijnants aan de slag voor de Italiaanse ontwerper Angelo Tarlazzi en voor Van Noten, tot hij in 2003 een eigen merk begon. Het advies van Van Noten luidde: doe het traag, maar zeker.

Het bleek een waardevol advies. Wijnants is niet van de hypes en de hysterie. Hij maakt geen kleding voor rode lopers, covers van modebladen of musea. Hij wil draagbare, zachte, flatterende kleren maken die mooi zijn en mooi blijven, items waaraan je gehecht raakt. Zijn merk en faam groeiden langzaam maar zeer zeker, net zoals Van Noten had geadviseerd.

Wijnants bereidt een modeshow in coronatijden voor, in het toen nog gesloten Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (maart 2021). Beeld Marleen Daniëls

Hij won in 2013 de prestigieuze internationale Woolmark Prize, opende winkels en een webshop, showde tijdens vele Paris Fashion Weeks, kreeg honderdvijftig verkooppunten over heel de wereld en presenteerde een schoenencollectie en een mannenmodelijn. Dat alles was te danken aan Wijnants’ vakkennis, talent, ambitie en werklust, uiteraard. Maar ook aan zijn mecenas, de Belgische scheepsmagnaat Christian Cigrang, die behalve bulkschepen, overslagterminals en trucks een groot hart voor mode heeft. Cigrang hielp in de jaren negentig zijn vriend Raf Simons al met het opzetten van een modelabel. Wijnants kreeg tot twee keer toe een kapitaalinjectie van Cigrang die, in de woorden van de ontwerper, “toekijkt en ook veel toelaat. Hij is betrokken bij het bedrijf, maar niet tot in detail. Hij geeft veel creatieve vrijheid en vertrouwen.”

Meer bedenktijd

Het bedrijf liep als een dieseltrein dus, tot corona kwam. Wijnants besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar de gevonden tijd nuttig te besteden. Omdat hij in maart 2021 door de lockdowns niet kon showen in Parijs, nam hij een modeshow op (zonder publiek, met modellen op afstand) in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, dat toen nog gesloten was vanwege de verbouwing. Een onverwachte plek voor een ontwerper die beslist geen kleding wil maken voor in een museum. “Ik kreeg meer ruimte en denktijd door corona. Ik was erdoor gemotiveerd. Ook zakelijk. We zijn het bedrijf kritisch gaan bekijken. We besloten om te blijven doen waar we goed in zijn en dat uit te diepen, en de minder essentiële activiteiten te stoppen. De schoenen- en mannencollecties hebben we daarom in de frigo gezet. Ik heb mezelf ook afgevraagd: wat kan ik anders doen? Hoe kunnen we anders communiceren met klanten, nu ze niet meer langs kunnen komen? We zijn stalenboeken gaan maken die we naar klanten sturen, zodat ze de stoffen toch kunnen voelen als ze digitaal inkopen.”

Silhouet uit Wijnants' meest recente collectie. Beeld Spice PR

Wijnants’ focus kwam nog meer te liggen op zijn breiwerk. “Daar zijn we goed in, en er is veel vraag naar. Er zijn mensen die steeds terugkomen voor nog zo’n product, en dat dan jaren dragen. Iedereen heeft het maar over duurzaamheid en recyclen, maar vergeet niet dat hergebruik ook grondstoffen en energie kost. Tijdloze stukken, die lang meegaan en nooit vervelen, die zijn pas écht duurzaam.”

Winkel in Antwerpen: Steenhouwersvest 36. Winkel in Berlijn: Potsdamer Strasse 91. christianwijnants.com

Liefde voor breien: silhouet uit Wijnants' wintercollectie van 2019. Beeld Getty Images

Techniek

Breien

“Het fascinerende van breiwerk is dat je van één draad een hele creatie kunt maken, het is bijna toveren. Je kunt zelfs driedimensionaal breien, shapings maken en alle mogelijke patronen: jacquard, intarsia, ottoman. En het eindproduct is ook al zo aangenaam: een breisel is feelgood en tactiel. Een dankbaar product, want door die eigenschappen is het ook heel populair. Breiwerk verkoopt altijd.

“Ik probeer altijd iets zachts en poëtisch in mijn collectie te brengen, want ik vind dat er al te veel hardheid in de wereld en zeker ook in de modewereld is. Ik hou van organische, ronde vormen, niet van krachtige silhouetten. Bij mij zie je geen stiletto’s, korsetten, hoekige schouders en tailleriemen. Ik hou van comfort, van dingen waar je je goed in voelt. Ik hou van een regenboog aan tere kleuren, van zachte materialen als linnen en katoen, liefst stoffen met kreukels, stoffen die bijna geleefd hebben.”

Winkel

Andreas Murkudis

“In de Potsdamer Straße in Berlijn, waar mijn winkel zit, zijn ook de winkels van Andreas Murkudis te vinden. Dat vind ik de mooiste winkels van Europa. In zijn modewinkel verkoopt Murkudis onder meer Dries Van Noten en The Row (het high-end modelabel van de tweelingzusjes Mary-Kate en Ashley Olsen, red.) en verder heeft hij een galerie en een interieurshowroom. Ik geloof erg in eigen retail, nu ik zelf twee winkels heb, meer dan ooit. Ik vind de ervaring van een winkel instappen fijn, zeker als het een winkel van één label is, zo leer je het universum van een ontwerper kennen. Het beeld komt meer tot leven dan in een multibrandstore waar maar een klein rekje staat.”

'Hafid Bouazza' door Marlene Dumas (2020, olie op canvas). Beeld Peter Cox/courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

'Portrait of a Young Nelson Mandela' door Marlene Dumas (inkt op papier, 2004) Beeld Nelson Mandela Centre of Memory, Zuid-Afrika

Schilder

Marlene Dumas

“Voor mij gaat kunst over emoties, kleur, compositie. Marlene Dumas’ werk is heel emotioneel, organisch, geladen, er zit veel diepte in. Ik heb geen boodschap aan een concept, voor mij moet het mooi zijn; althans: wat ik mooi vind. Een beetje zoals ik ook werk, heel cerebraal. Ik doe alles op gevoel, door het te maken en mijn handen te volgen, intuïtief. Ik heb Dumas’ werk voor het eerst gezien in Tokio, vijftien jaar geleden. Haar werk is zacht en esthetisch, maar haar thematiek is ruw. Voor Dumas voel ik echt een constante affiniteit, het gaat veel verder dan haar interessant vinden.”

Het Duits paviljoen van Mies van der Rohe, uit 1929, voor de Wereldtentoonstelling in Barcelona. Beeld Ullstein Bild via Getty Images

Architect

Ludwig Mies van der Rohe

“Ik hou van minimalisme, en met name het Barcelona-paviljoen van Mies van der Rohe vind ik prachtig. Gebouwen die volgens het less is more-principe ontworpen zijn: een paar mooie, uitgebalanceerde, perfecte lijnen, daar kijk ik graag naar. Dat probeer ik in mijn werk ook te doen. Ik vraag me steeds af: wat heb je nodig om iets sterk te maken? En het dan daarbij te laten, niks toe te voegen, niet overontwerpen.”

Museum

Musée Art et Histoire in Brussel

“Ik ga graag naar musea die niet zijn gerenoveerd, waar je het oude gevoel hebt uit de jaren dertig of daarvoor, bij voorkeur natuurmusea, met opgezette dieren. Het Brusselse Musée Art et Histoire gaat over wereldcultuur en kunst. Het is daar nog echt archaïsch, er zit veel ziel in het museum, vol oude gordijnen die zijn verschoten. Zo’n museum heeft geleefd en is voor mij een soort tempel vol sereniteit, waar je reist door de geschiedenis maar ook door je eigen geheugen, waar emoties bovenkomen. Een nostalgische reis.”

Modebeeld door fotografe Viviane Sassen. Beeld Viviane Sassen

Fotograaf

Viviane Sassen

“Ik heb veel affiniteit met het werk van Viviane Sassen: de kleuren, de contrasten, de mix van elementen. Het heeft iets magisch bijna, wat je soms niet meteen begrijpt. Ze fotografeert nét het onverwachte. Ook banale dingen, soms surrealistisch, of juist heel poëtisch. Haar beelden zijn ook sensueel en emotioneel. Ik heb een aantal keer met haar gewerkt: ze fotografeerde vroeger mijn campagnes en lookbooks. Sassen is iemand die op een spontane en organische manier werkt. Ze is van het gewoon dóén, dingen uitproberen.”

'The Grand Budapest Hotel' van Wes Anderson (2014). Beeld x

Filmregisseur

Wes Anderson

“Ik hou van Andersons kleurgebruik en zijn kinderlijke nostalgie. Denk aan The Grand Budapest Hotel: veel roze, veel zachtheid, heel speels en surrealistisch. Andersons werk heeft een bepaalde magie en poëzie die me boeien. Tegelijkertijd is het zeer vermakelijk. Andersons hele universum fascineert mij, ik zag ooit een mooie expositie van hem, in Fondazione Prada (in Milaan, red.). Hij had een heel rariteitenkabinet ingericht, alsof het een oud museum was, met vergeelde velours gordijnen.”

Muziek

Die Zauberflöte

“Heel vreemd misschien, maar ik werk liever zonder muziek. Ik heb het niet nodig om me te concentreren, ik prefereer de stilte. Als ik al een favoriet stuk moet noemen, dan Die Zauberflöte van Mozart, vanwege de humor en de mooie kostuums. Ik ben opgegroeid met muziek, mijn papa is hobbymuzikant die erg van klassieke muziek en jazz houdt, hij speelt drums en piano en hij zingt. Als kind was hij solist in een kinderkoor.

“Mijn ouders vonden het belangrijk dat wij als kinderen muziek leerden kennen, we gingen vaak naar concerten speciaal voor kinderen, waar ze uitleggen hoe elk instrument werkt en symfonieën analyseren. Ik heb heel lang piano gespeeld, maar ik heb er nu thuis geen meer. Ik ga wel graag naar concerten en naar festivals, maar als tiener was ik meer geboeid door muziek dan nu, misschien omdat ik zo hard werk. Voor de modeshows kies ik de muziek samen met Senjan Jansen, die ook de muziek bij Dries Van Noten en Haider Ackermann doet. Hij vertaalt emoties in abstracte klanken.”

Fiskebar, Antwerpen. Beeld rv

Restaurant

Fiskebar

“Fiskebar is een vis- en wijnbistro aan de Marnixplaats in Antwerpen, daar kom ik al lang. Mijn favoriete gerecht is de Fiskesoep met rouille, kaas en croutons. Ik eet niet graag negen gangen of zo, en eet liever lokaal dan high level. In Azië eet ik graag streetfood, zodat ik een land ook leer kennen door het eten.”

Sorrento, Italië. Beeld Getty Images

Vakantiebestemming

Authentieke hotels

“Ik reis liever dan dat ik op vakantie ga. Ik verveel me nogal snel op een plek. Maar als ik dan toch op vakantie moet, of mag, dan graag naar Sorrento, bij Capri en Amalfi, het liefst in april of mei. Daar vind ik de hotels die zijn blijven hangen in het verleden heel mooi. Het liefst op een rots, dat vind ik wel heel charmant. Van die plekken die de jaren zestig en zeventig ademen, waar je een sleutel krijgt met franjes eraan, een beetje Wes Anderson en James Bond.”

Beeld RV

Boek

Le Petit Prince

“Ik lees niet zo veel meer, moet ik eerlijk toegeven. Maar Le Petit Prince is een boek dat je keer op keer opnieuw kunt bekijken of lezen en elke keer opnieuw helemaal anders ervaart. Omdat het filosofisch is en poëtisch. Omdat het je doet dromen en nadenken. Het kan ook gebeuren dat je er met mensen over spreekt die het op hun beurt weer anders hebben ervaren of gezien.

“Ik hou ook van stripverhalen, vooral van Kuifje van Hergé. In mijn begintijd als ontwerper was ik enorm geïnspireerd door adolescentie. Door Kuifje te lezen komen herinneringen aan die tijd boven. Ik lees ze nog steeds graag, maar kijk wel met een ander oog en realiseer me dat een aantal dingen echt niet meer kunnen. Favoriet was Kuifje zelf, de reizende reporter die, op een ouderwetse manier, kennismaakt met alle mogelijke culturen. Ik las ze in het Frans, Les Aventures de Tintin. Mijn echte moedertaal is Zwitser-Duits, de eerste taal die ik sprak, maar op school spraken we Frans. Daar voel ik me het meest thuis in.”

Gidsland

Zwitserland

“Mijn moeder komt uit Zwitserland, uit een klein dorpje in het Emmental. Daarom gingen we daar vaak op vakantie. Het is een ouderwetse en conservatieve cultuur, niet per se heel inspirerend wat werk betreft, maar het zijn wel herinneringen die heel sterk blijven. De bergen, het fonduen, de sneeuw, het skiën, het houten chalet waar we met de familie samenkwamen. Zwitserland is wat natuur en ecologie betreft vooruitstrevend. Dat heeft me wel gemarkeerd. Mijn moeder heeft me er van kinds af al op gewezen dat ik dingen moest hergebruiken en zuinig moest zijn op mijn spullen. Voor de winkel in Berlijn hebben we ook geprobeerd om de spullen die er nog waren te recyclen.

“In de mode is het wel moeilijk, ik wil zo lokaal mogelijk produceren, maar ik probeer vooral kleding te maken die tijdloos is, waarvan je lang plezier hebt, die je kunt doorgeven aan je dochter. Ik zou willen dat iedereen dat leert appreciëren en kleren koopt als een investering en vanuit engagement. Kleding die maar één keer wordt gedragen op de rode loper, dat stuit mij tegen de borst. Ik heb in mijn eigen garderobe stuks die ik al dertig jaar heb. Maar het wringt wel met het idee om steeds weer nieuwe kleren te ontwerpen en ze te willen verkopen, wat eigenlijk mijn business is.”

Ontwerper Dries Van Noten. Beeld Jef Boes

Ontwerpers

De Zes (+) van Antwerpen

“Vooral de officieuze zevende van de groep, Martin Margiela. Om zijn mystiek, zijn humor en het surrealistische, en Dries Van Noten omwille van de schoonheid van zijn werk, en de culturen die hij onderzoekt. Door hen wist ik heel jong al dat ik mode wilde gaan studeren. Je had toen nog geen internet, mode was nog veel mysterieuzer.

“Margiela was een compleet raadsel. Als je geen journalist was, zag je hooguit iets van hem in een winkel of in een krant, soms. Juist omdat er zo weinig informatie was, werd ik nog meer getriggerd.

“Dries Van Noten had gelukkig een eigen winkel in Antwerpen, daar kon ik gaan kijken. Al met al was het een magische wereld die ik niet goed begreep. Nu kan de jeugd alles opzoeken op internet en de shows live zien, en online hele lookbooks vinden. Ik probeer zo min mogelijk mode te bekijken, ik wil niet beïnvloed raken door andere ontwerpers, al is dat wel lastig als je op Instagram zit.”