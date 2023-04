‘Ik heb een zwak voor de misfits en de verschoppelingen van deze wereld’

Honderden interviews heeft hij in de loop van zijn schrijverscarrière al ten beste gegeven, maar vandaag is het de eerste keer dat Herman Brusselmans (65) zélf aan het interviewen slaat. ‘Enfin, eigenlijk is dat ook niet helemaal waar’, vertelt hij terwijl hij wordt bijgepoederd voor de fotosessie. ‘In de jaren 80 heb ik voor Humo eens met Angie Dylan gebabbeld, een Vlaams zangeresje van een jaar of 17 dat ik nogal een lekker ding vond. Maar ze bleek haar moeder te hebben meegetroond, en dat mens nam het hele gesprek over. Zou Delphine (45) haar moeder ook hebben meegenomen, denk je?’

Neen, beste lezer: de Delphine van wie sprake heeft niet haar moeder, maar wel een liefst vijfhonderd pagina’s tellende pil meegenomen, die lekker sappig Wie heeft Delphine Lecompte vermoord? is komen te heten. Een titel die vragen oproept, zoveel is zeker, maar de journalist-voor-één-dag geeft ootmoedig toe dat hij het boek (een soortement autobiografie, zij het eentje waarin opvallend veel alcoholistische tapijtreinigers en Bulgaarse kermiswaarzegsters met nek-wratten de revue passeren) niet gelezen heeft: ‘Ik zat met Roman en een verhuis’. Geen nood: alsof hij nooit iets anders gedaan heeft, peutert Vlaanderens beroemdste veelschrijver even later een aan weerszijden bedrukt velletje met in totaal 42 zelfbedachte vragen uit zijn vestzakje, waarna hij, helemaal opgaand in zijn rol, kort maar krachtig de keel schraapt.

Herman Brusselmans: “Delphine, vraag één: ben je ooit eerder geïnterviewd door iemand die voor het eerst een interview doet?”

Delphine Lecompte: “Euh… Ja, door studenten.”

Brusselmans (zichtbaar tevreden met zijn eerste scoop): “Hm, hm, ja, ja. Goed dan, Delphine, vraag twee. De laatste tijd is er behoorlijk veel van jou op de markt gekomen, nu weer het lijvige Wie heeft Delphine Lecompte vermoord?. Schrijf je meer dan vroeger, of wordt er gewoon meer gepubliceerd?”

Lecompte: “Vooral het eerste. De laatste tijd ben ik productiever dan ooit, doordat ik niet meer drink. (Tegen ons) Noud, wist je al dat jij aan de wieg staat van mijn veelschrijverij van de laatste jaren?”

Nee.

Lecompte: “Bijna drie jaar geleden kwam je me interviewen in de instelling in Brugge waar ik was opgenomen voor een ontwenningskuur: ik zou Rudy Vandendaele vervangen als columnist, en je wilde me voorstellen aan de Humo-lezer. Ik heb je toen niet alleen mijn favoriete onenightstands gegeven – Axl Rose in zijn betere jaren, en John Crombez – maar ik heb je ook letterlijk gezegd dat ik vast van plan was om fundamenteel te veranderen: ik wist dat ik niet lang meer te leven zou hebben als ik bleef drinken. Ik besefte toen ook dat ik iets nodig had om me in vast te bijten als ik, voor eens en voor altijd, zou stoppen met alcohol. Dat werd dus, een beetje voor de hand liggend wel, schrijven. Nu, ik fantaseer weleens dat ik door een of ander groot onheil word bezocht – mijn moeder of mijn hondjes die sterven, of zo – zodat ik opnieuw in de drank kan vliegen. Maar voorlopig houd ik zonder al te veel problemen stand. En het is echt opvallend: het schrijven gaat me sindsdien zó makkelijk af dat veel collega’s het verdacht beginnen te vinden. Herman, jij zult er vast ook last van hebben.”

Brusselmans: “O, ja. Als het schrijven je te makkelijk afgaat, dan kan het niet goed zijn, natuurlijk.”

Lecompte: “Maar ik ga mezelf ook niet afremmen, hè? Nu dit boek weer: ik heb het zo ongelooflijk snel bij mekaar gepend dat ik er zelf versteld van stond. Inmiddels ben ik aan een nieuw boek bezig, een Echte Roman over mijn supermarktjaren. 42 hoofdstukken, dat moet lukken.”

Wie heeft Delphine Lecompte vermoord? telt vijfhonderd pagina’s: een hele boterham, hè?

Lecompte: “Vraag me niet waarom, maar ik wilde dat Wie heeft Delphine Lecompte vermoord? lijviger zou zijn dan deel drie van Beschermvrouwe van de verschoppelingen (een vorig jaar verschenen verzameling korte stukken, red.). Een verschrikkelijke titel trouwens, die me was opgedrongen door mijn toenmalige uitgeverij De Bezige Bij. Zo typisch: brengt een Vlaamse vrouw iets bij hen uit, dan moet en zal er iets archaïsch Vlaams in de titel zitten. Dat vinden die Nederlanders koddig.”

Brusselmans: “Waarom ben je eigenlijk overgestapt van De Bezige Bij naar Borgerhoff & Lamberigts? Een geweldige naam voor een uitgeverij, vind ik, maar die jongens staan nu niet bepaald bekend om hun letterkundig fonds.”

Lecompte: “Divagedrag, vrees ik. Enfin, Merijn Hollestelle, mijn laatste redacteur bij De Bezige Bij, heeft lang met mijn proza gedweept, en me altijd veel aandacht gegeven. Maar plots voelde ik dat zijn geestdrift weg was: hij wimpelde me af, en als ik daar iets van zei, draaide hij altijd maar rond de pot. Zo van: ‘In functie van je literaire blablabla is het verstandiger dat we nu even wachten met het uitbrengen van een boek’. Wees dan gewoon eerlijk, en geef toe dat De Bezige Bij in slechte papieren zit!”

Brusselmans: “Niet alleen De Bezige Bij zit in slechte papieren, Delphine: álle uitgeverijen hebben het tegenwoordig moeilijk.”

Lecompte: “Maar het is ook zo’n verwaand bedrijf! Ik kreeg altijd de indruk dat ik al lang blij mocht zijn dat ik in hun fonds zat.”

Brusselmans: “Typisch.”

Lecompte: “Ik heb er één zomerborrel meegemaakt, omdat Mark Schaevers me gevraagd had om er voor te dragen. (Sarcastisch) Man, wat een feest: voordragen voor andere schrijvers! Het misprijzen droop van het prachtige gelaat van Yannick Dangre, ik zág hem denken: wat een verschrikking! De toespraken – over de renovatie van het protserige herenhuis waar De Bezige Bij gevestigd is – bléven ook maar duren, dus op een gegeven moment zei ik tegen de bejaarde man naast me: ‘Ik voel me niet goed, ik ga even naar buiten.’

“Ik zat toen nog in mijn alcoholistische periode, dus ik goot in één teug een glas witte wijn naar binnen dat daar klaarstond. En terwijl ik een tweede glas naar mijn mond bracht, zag ik ineens dat het geen stenen muur was die me van die troep fijnzinnige literaire pezewevers scheidde, maar een glazen wand. Ik stond te kijk voor iedereen!

“Mijn grootste fan en beste vriend Tom America heeft me uiteindelijk in half comateuze toestand naar zijn auto gesleurd. Maar eerst moest ik plassen: zo ben ik in de brandnetels beland.”

Heb je zelf Borgerhoff & Lamberigts benaderd toen je De Bezige Bij verliet? Of was het omgekeerd?

Lecompte: “Haha, dat is nog zoiets. In mijn column in Humo had ik geschreven dat ik met slaande deuren bij De Bezige Bij was vertrokken, terwijl ik er in werkelijkheid nog niet weg was – pas de volgende dag kreeg ik begrijpelijkerwijs mijn ontslag. In mijn hoogmoed ging ik ervan uit dat de uitgeverijen in drommen zouden staan aan te schuiven om mij te tekenen, maar ik hoorde niks, van niemand! Ik voelde me echt even een loser, hoor.

“Uiteindelijk was het de sympathieke, lankmoedige Sam De Graeve van Borgerhoff & Lamberigts die me aansprak: ‘Wees niet te kwaad op je uitgeverij. Hier in Gent zijn er mensen die verzot zijn op je gedichten.’ Waarop ik, dom en naïef als ik soms kan zijn: ‘Ah, wie zijn die mensen dan?’ (lacht)”

Brusselmans: “Tussenvraagje, Delphine. Hoe heet de bassist van Led Zeppelin?”

Lecompte (schaterlach): “De bassist van Led Zeppelin? O nee! Euhm… John Paul Jones?”

Brusselmans: “Correct.”

Topvraag, Herman.

Brusselmans (verlegen lachje): “Vind je? Oké, dan heb ik er nog één. Delphine, wat verkies je: rust en uitdoving, of actie en ontploffing?”

Lecompte: “Maar Herman, wat is dat nu weer voor een vraag? Actie en ontploffing, natuurlijk! (Ongelovige blik) Ah ja!”

‘Op sociale media word ik met pek en veren het dorp uitgejaagd na iedere controversiële column of lezersbrief, maar buiten, in de echte wereld, word ik zo goed als altijd vriendelijk bejegend.’ Beeld Johan Jacobs

CINDY EN CLAUDIA

Brusselmans: “Delphine, er komt weleens kritiek op je overvloedige gebruik van adjectieven. Trek je je daar iets van aan? Of denk je, baldadig als je bent: nu ga ik om jullie te pesten vijftíén in plaats van vijf adjectieven gebruiken?”

Lecompte: “Zéstien! Toen Connie Palmen me een tijdje terug beledigde in De Morgen (‘Met haar opeenstapelingen van bijvoeglijke naamwoorden krijgt Delphine Lecompte haar columns wel gevuld’, red.), was ik toch wel even gekrenkt. Ik heb nu twee keuzes, dacht ik: ofwel schrijf ik een column waarin letterlijk geen enkel adjectief voorkomt, ofwel doe ik er nog een schepje bovenop. Ik heb voor het laatste gekozen.”

Brusselmans: “De enige goeie keuze, me dunkt.”

Lecompte: “Nu, ik kan me voorstellen dat mensen zich ergeren aan al die adjectieven van mij, maar zelf hou ik er nu eenmaal van. Mijn columns zijn trouwens niet zomaar opeenstapelingen van adjectieven, er gebéúrt ook echt wat in. Al moet ik toegeven dat jij gelijk had, Herman, toen je eens in een interview zei dat ik er me soms te makkelijk van afmaakte: op een bepaald moment ging het in mijn columns bijna altijd van ‘De beschimmelde huurwoning van de voormalige vrachtwagenchauffeur, fellatio, Lynyrd Skynyrd, the end.’ Daar heb ik inmiddels komaf mee gemaakt, ook al omdat ik die columns doodgraag wil blijven schrijven. Laatst had ik een nachtmerrie: Philippe Geubels had mijn plek bij Humo ingenomen!”

Brusselmans: “Maar door de obsessie die veel mensen hebben met de vorm, wordt de inhoud vaak wat uit het oog verloren. Jammer, want ik vind jou de meest geëngageerde schrijver die op dit moment rondloopt in Vlaanderen. Die lezersbrieven in Humo, bijvoorbeeld: je neemt een standpunt in, je wilt iemand of iets verdedigen of aanvallen. Dat zie ik geen enkele andere Vlaamse schrijver doen.”

Lecompte: “Dat is wel zo, natuurlijk.

“Dat engagement van mij is begonnen op m’n 6de, op een sinterklaasfeest in De Panne, net nadat een ouder nichtje me had verteld dat Sinterklaas niet bestond. Alle kinderen moesten het podium op, en die vermomde volwassene deed zó hard en hatelijk tegen de kinderen van de vissers en de poetsvrouwen, en zó kruiperig tegen de kinderen van de manege-madammen en de advocaten, dat ik ronduit gechoqueerd en gedegouteerd was. Zelf kom ik uit de hogere middenklasse – ik ben opgevoed in De Panne, door mijn cultureel onderlegde grootouders langs moederskant – maar sindsdien heb ik een zwak voor de misfits en de verschoppelingen van deze wereld.”

Brusselmans: “Die lezersbrieven over Bart De Pauw en over pedofilie en zo, schrijf je die louter uit oprechte verontwaardiging? Of is er ook wat choqueerdrang mee gemoeid?”

Lecompte: “De brief waarin ik het opnam voor Bart De Pauw, schreef ik deels omdat het me begon te ergeren hoe ik in De slimste mens werd opgevoerd als een schattig vrouwtje, als de aaibare dichteres die iedereen doet lachen. Wacht eens even, dacht ik, ik ben meer dan dat! Maar ik deed het ook omdat ik het buitenproportioneel vond, en blijf vinden, wat ze Bart De Pauw hebben aangedaan.”

Brusselmans: “Dat ben ik met je eens.”

Lecompte: “Al zit er zeker ook iets zelfdestructiefs in mij. Gaat het me te veel voor de wind, dan bekruipt me de zin om mijn eigen ruiten in te gooien. Niet slim misschien, maar het geeft me wel telkens een deugddoende opstoot van adrenaline. Ik wil niet te zelfgenoegzaam worden, of verzanden in gezapigheid: ik wil léven in de brouwerij. Rock-’n-roll! Controverse! Actie en euh, dinges!”

Ontploffing.

Lecompte: “Ja! Het rare is: op de sociale media word ik met pek en veren het dorp uitgejaagd na iedere controversiële column of lezersbrief, maar buiten, in de echte wereld, word ik zo goed als altijd vriendelijk bejegend. Zelfs na die opiniestukken over pedofilie! Ik denk dat dat komt omdat ik niet arrogant overkom, en geen babe ben. Mensen hebben dat graag, hè?”

Brusselmans: “In feite ben je wél een babe, Delphine. Veel mensen die ik ken, zijn niet alleen gecharmeerd van je persoonlijkheid, maar ook van je looks.”

Lecompte (bloost): “Echt?”

Brusselmans: “Jaja, mannen zowel als vrouwen. Ik heb het al zo vaak gehoord: ‘Die Delphine Lecompte is toch eigenlijk wel een knappe verschijning.’”

Lecompte: “Goh, dat is fijn om te horen.”

Zelf ben je erg onzeker over je uiterlijk, hè? In Wie heeft Delphine Lecompte vermoord? gaat het een paar keer over je veronderstelde lelijkheid.

Lecompte: “Ja, die heeft me altijd gekweld. Het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat ik ben opgegroeid in de jaren 80 en 90, toen het schoonheidsideaal werd bepaald door oogverblindende modellen als Cindy Crawford en Claudia Schiffer. Daar kon niemand tegenop, hè? En ik al helemaal niet. Dat is wel een van de positieve verschuivingen in de maatschappij, vind ik, dat het schoonheidsideaal wat breder is geworden.”

Brusselmans: “Werkt het voor jou eigenlijk therapeutisch om te schrijven over je issues? Je zogezegde lelijkheid, je drankzucht, je opname in de psychiatrie en het misbruik dat je er ondergaan hebt?”

Lecompte: “Ja. Ik vind het vooral prettig om mezelf dan op te voeren als een woeste, baldadige persoon die de touwtjes in handen heeft.”

Brusselmans: “Je stoer voordoen in de literatuur om je zwaktes te overwinnen: dat herken ik wel.”

Lecompte: “Welja, dat is het, hè?”

In de epiloog van Wie heeft Delphine Lecompte vermoord?, de lezersbrief die je een jaar geleden schreef over het misbruik dat je maandenlang hebt ondergaan door toedoen van ‘de sadistische nachtverpleger’, hou je je nochtans ver van stoerdoenerij.

Lecompte: “Misschien is die epiloog wel wat verwarrend voor de lezers, omdat de rest van het boek pure autofictie is. Ze zullen zich misschien afvragen: meent ze dit nu echt? Dus toch maar even voor de duidelijkheid, die epiloog is wel degelijk van a tot z gemeend.

“Door die getuigenis te schrijven, heb ik wel gemerkt dat ik niet gelukkig word van me te wentelen in het slachtofferschap. Mocht ik het opnieuw kunnen doen, ik had er sowieso een paar Montenegrijnse messenslijpers en necrofiele tegelleggers tussen gegooid: dat is tof, dat is geestig, dat is literatuur. Alleen maar zitten treuren, zo van ‘Ocharme ik’ – nee, dank je.

“Ze zijn ook allemaal kwaad op me omdat ik niet op de juiste manier De Misbruikte Vrouw uithang, hè? Ik kruip niet in een hoekje, ik geniet veel te veel van mijn seksualiteit, ik neem het op voor baarlijke monsters als Pablo Picasso, Roman Polanski en Woody Allen. Niemand van die dogmatische, humorloze beweging zal me ooit kunnen bombarderen tot boegbeeld, níémand! Altijd die dodelijke ernst ook, ik krijg er echt het zuur van.”

Brusselmans: “De wereld gaat aan ernst ten onder.”

Lecompte: “Het is niet mooi om te roddelen over een collega, maar zo’n Heleen Debruyne begint haar column nu eens nooit een keer met: ‘Godgod, hier ben ik weer met mijn feministische geleuter, hoor’. Nooit spreekt er enige zelfspot uit, nooit komt er eens iets lichts, iets humoristisch uit haar pen. Ze heeft enkel en alleen een ijskoud ideaalbeeld voor ogen: verschrikkelijk vind ik dat. Al geef ik graag toe dat ik het dapper en verrassend vond toen ze het onlangs voor me opnam in de kwestie-Pim Lammers.

“Omer, de oude kruisboogschutter, ontving thuis een keer een redactrice van De Bezige Bij. Ze zat in zijn woonkamer op de eerste verdieping, en ze wilde vertrekken. Omer, hoffelijke oudere heer die hij is, neemt haar koffertje op en wil het voor haar van de trap dragen. Maar echt waar, kwáád dat ze was! ‘Ik ben een autonome vrouw, ik heb geen man nodig om mijn koffer te dragen!’ Toch belachelijk? Zo’n onschuldig, vriendelijk gebaar.”

Brusselmans: “Tussenvraagje maar weer?”

Lecompte: “Euh… Oké.”

Brusselmans: “Hoe heet de drummer van Golden Earring?”

Lecompte: “Oeioeioei! Dat weet ik niet, hoor Herman.”

Brusselmans: “Cesar Zuiderwijk. De beste drummer van Nederland.”

Lecompte: “Serieus? (Haalt de schouders op) Oké, dat weten we dan ook weer.”

LIKEURPALINES

Brusselmans: “Delphine, je liet daarnet al De slimste mens vallen. Vind je dat programma achteraf bekeken een zegen of een vloek?”

Lecompte: “Een zegen. Ja, daar doe ik echt niet flauw over. Op mijn voordrachten komen sindsdien meer mensen af, wat ik alleen maar prettig vind.”

Brusselmans: “Bij die voordrachten valt me op dat je steevast de lachers op je hand krijgt. Mik je daarop? Bijvoorbeeld met zo’n slotzin als ‘Zijn er nog vragen?’?”

Lecompte: “Goh, nee, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Ik ben nu eenmaal een bedeesde persoon, dus ik blijf braaf achter mijn pupiter staan wanneer ik voordraag. Ik ga niet ineens beginnen te klapwieken en stampvoeten, of zo.”

Brusselmans: “Stoort het je niet dat mensen even hard moeten lachen met je wrangere teksten?”

Lecompte: “Nee, ik vind het altijd prettig als ze lachen. Wat ik wel raar vind, is dat ze ook lachen wanneer ik zeg dat ik een romantisch persoon ben. Ik méén dat dus, hè! De mensen associëren romantiek met likeurpralines en rode rozen, maar als ik zeg dat ik romantisch ben, bedoel ik dat ik mezelf in hartstochten verlies.”

Brusselmans: “Dat blijkt ook duidelijk uit je literatuur. Hoe je over de oude kruisboogschutter of de voormalige vrachtwagenchauffeur schrijft: dat is liefdevol, hè.”

Lecompte: “Ja! Ik ben nooit cynisch, nóóit, ook al word ik daar soms van beschuldigd. Kwaad en irrationeel: oké. Maar cynisch? Daarvoor heb ik niet voldoende afstand. Ik háát het afstandelijke, fijnzinnige, ironische monkellachje.”

Brusselmans: “Een vraagje vanwege mijn tante Josette: kunnen de oude kruisboogschutter en de voormalige vrachtwagenchauffeur eigenlijk door één deur?”

Lecompte (lacht): “Nee. Omer, de oude kruisboogschutter, is een echt heertje: hij hecht belang aan decorum, en de voormalige vrachtwagenchauffeur past daar totaal niet in. Een tikkeltje kleinburgerlijk misschien, maar vergeet niet dat Omer uit een andere tijd stamt – 90 is-ie nu. Dan zegt hij: ‘Delphine, ik zou zo blij zijn mocht je iemand vinden die je waardig is. Maar toch niet die alcoholistische truckchauffeur!’”

Brusselmans: “Eerlijk, ik zie jou niet meteen tevoorschijn komen met een lagere ambtenaar op het Ministerie van Landbouw. Ook al omdat dat geen interessant personage zou zijn voor je literatuur.”

Lecompte: “Haha, dat zegt mijn moeder ook altijd tegen Omer: ‘Delphine zal toch nooit iets met een makelaar of een CEO beginnen?’”

Brusselmans: “Hoe denkt de voormalige truckchauffeur over Omer?”

Lecompte: “Frank heeft op zijn beurt een hekel aan Omer. Dat heeft volgens mij ook met jaloezie te maken: ze komen allebei uit de arbeidersklasse, maar Omer heeft, gedisciplineerd als hij is, iets opgebouwd in zijn leven, en is ook geslaagd als vader. Frank daarentegen, veel meer een rock-’n-rollfiguur, voelt zich op vrijwel alle vlakken mislukt. Ik heb vaak medelijden met hem, bijvoorbeeld die keer toen Humo’s Stefanie de Jonge bij hem over de vloer kwam voor een ‘Cherchez l’Homme’. Het klikte goed, maar op een gegeven moment vroeg ze hem of hij ooit een droom had gehad. ‘Nee,’ was het antwoord, ‘eigenlijk niet.’”

Brusselmans (lacht)

Lecompte: “Iedereen heeft almaar de mond vol over white privilege, en over de witte man die een toontje lager zou moeten zingen. Maar dan zie ik Frank in zijn beschimmelde huurwoning zitten en denk ik: welk privilege? Er bestaat ook zoiets als kansarmoede, hè? Frank heeft een verschrikkelijke kindertijd gehad, met een schizofrene moeder en niks dan ellende.”

Brusselmans: “Tussenvraagje: zou je het leven van je honden redden door drie van je vingers af te snijden?”

Lecompte: “Ja, tuurlijk!”

En door ál je vingers af te snijden?

Lecompte (lacht): “Volgende vraag!”

‘Ik vind jou de meest geëngageerde schrijver die op dit moment in Vlaanderen rondloopt, Delphine. Je neemt een standpunt in, je valt aan, je verdedigt: dat zie ik niemand anders doen.’ Beeld Johan Jacobs

VORTE GIERIGAARDS

Brusselmans: “Zou je in de toekomst je schrijfactiviteiten nog verder willen uitbreiden? Een filmscenario? Een toneelstuk? Iets voor de televisie?”

Lecompte: “Ik zou dat allemáál wel willen doen. Ik denk vaak beeldend, ik ben ook goed in dialogen.”

Brusselmans: “Zelf heb ik het tussen twee romans door ook altijd leuk gevonden om eens een tv-sketch te schrijven, of een lied voor Margriet Hermans (‘Dit en dat’ uit 2022, red.).”

Is er ooit een sketch van jouw hand op tv gekomen?

Brusselmans: “Nooit. Ik heb thuis zó’n stapel liggen met ongebruikt materiaal, onder meer een uitgeschreven pilootaflevering die ik eens naar de grote Jan Eelen heb opgestuurd. Hij belde me: ‘Ik kom bij je langs in Gent!’ Weet je wat het eerste was dat hij zei, toen ik in blijde verwachting de deur opendeed? ‘Het trekt op geen kloten, Herman, smijt maar in de vuilnisbak.’ Ik dacht: loser, had je dat niet aan de telefoon kunnen zeggen? (grinnikt)”

Lecompte: “Een jaar of tien geleden heb ik op vraag van Daan eens een – schabouwelijke – tekst geschreven voor een van zijn nummers, maar daar heeft hij nooit op gereageerd. Jammer, echt waar. Al wist ik al langer dat zoiets vaak gebeurt: mijn vader (Jeroen Le Compte, red.) was een schrijver van liedjesteksten.”

Brusselmans: “Het is moeilijk om in al die werelden binnen te raken. Onlangs nog heb ik een toneelstuk geschreven in opdracht van Hans Kusters (muziekuitgever, red.): 81 jaar is-ie inmiddels, en zo rijk als de zee diep is. Het is een satire op de wereld van het toneel, Het vierde toneelstuk genaamd. Zelf ben ik er erg tevreden over, maar Hans vindt geen acteurs die erin willen meespelen. Niet woke genoeg, blijkbaar. Niemand wil er zijn vingers aan branden.”

Sign of the times.

Brusselmans: “Wees maar zeker. À propos, Delphine: in hoeverre is schrijven voor jou ook een manier om geld te verdienen?”

Lecompte: “In grote mate, al is het tot nog toe een niet zo heel erg lucratieve manier gebleken. Ik leef van voordrachten en van mijn Humo-column – dank u, Humo. Níét van de royalty’s van mijn boeken, alleszins, wat de meeste mensen wel schijnen te denken.”

Brusselmans: “Vroeger kon dat wél nog: ik heb jaren meegemaakt waarin ik 120.000 euro aan royalty’s kreeg uitgekeerd, terwijl het er nu nog 22.000 zijn. De verkoopcijfers dalen schrikbarend, hè? Enfin, mijn laatste boek, Theet 77, heeft het wel vrij goed gedaan, maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt.”

Hoe zit het met jouw oplages, Delphine?

Lecompte: “Ik weet dat er van The Best Of (uit 2018, red.) zeven drukken van telkens duizend exemplaren zijn verschenen. Daar ben ik best tevreden mee.”

Brusselmans: “Voor poëzie is dat natuurlijk enorm. Maar stel, Delphine, dat je tien keer meer zou kunnen verdienen met iets wat je ook leuk vindt: zou je het doen?”

Lecompte (denkt na): “Goh, dat weet ik zo een-twee-drie niet.”

Brusselmans: “Wat als ik je hier en nu zou zeggen dat je 10.000 euro van me krijgt om op de fiets te stappen en naar Groningen te rijden?”

Lecompte (lacht hard): “O, maar dáárop zou ik meteen ja zeggen. Ik ben wel behoorlijk integer, of dat maak ik mezelf toch wijs, maar op het vlak van geld ook weer niet altijd.

“Na mijn eerste deelname aan De slimste mens ben ik eens benaderd door Lidl: ze wilden een reclamecampagne op poten zetten onder de noemer ‘Eten brengt mensen samen’, of iets van die strekking. Ze waren van plan om mij tegenover Hilde Van Mieghem te zetten, omdat ik net voor Bart De Pauw was opgekomen, terwijl zij in het anti-kamp zat. 10.000 euro lieten ze voor m’n neus bengelen, waarop ik: ‘Ik zal er een nachtje over slapen.’ Een uur later belde ik al terug: ‘Ja, ik doe het!’ (lacht) De volgende dag bleek natuurlijk dat het niet doorging – ik had mijn ziel dus voor niets aan Lidl verkocht!”

Brusselmans: “Mij hebben ze vorig jaar gevraagd om de zwangerschap van Lena en de geboorte van onze zoon te mogen volgen: Videoland (een zender van RTL Nederland, red.) bood me 100.000 euro aan.”

Lecompte (grote ogen): “Wat?!”

Je moet al heel sterk in je schoenen staan om zo’n bedrag af te wimpelen.

Brusselmans: “O, voor geen miljoen zou ik zoiets doen, ik meen het. Ze hebben een ander koppel bereid gevonden, de zangeres Famke Louise en haar vriend. Ik heb dat gezien: verschrikkelijk. Het dróóp er echt vanaf dat ze het voor de poen hadden gedaan.”

Lecompte: “Weet je wat ik wel heb afgeslagen? Het rad, omdat ik dat zo’n stom programma vond.”

Brusselmans: “Ah, vroegen ze je om die bordjes te komen omdraaien? Hoeveel gaven ze ervoor, 1.000 euro?”

Lecompte: “Nee, de helft.”

Brusselmans: “De vorte gierigaards.”

Had je het voor 1.000 euro wel gedaan, Delphine?

Lecompte: “Euhm…”

Brusselmans: “Delphine, laatste vraag: wat is de echte naam van de charmezanger John Larry?”

Lecompte: “Wíé?”

Brusselmans: “Ken je die niet? Allee Delphine, John Larry! In de jaren 60 heeft hij een gigahit gescoord met ‘Alleen’, hij ging Will Tura van de kaart vegen!”

En wat is zijn echte naam?

Brusselmans: “Dat is nog het beste van al: Armand Parijs.”

Lecompte (proest het uit): “ Dat meen je niet!

Brusselmans (nadat hij ‘Alleen’ heeft opgezet op zijn smartphone): “Ziezo, jongens en meisjes, dat was het dan. (Tegen Humo) Was het een beetje oké?”

Meer dan.

Lecompte: “Dank jullie wel, ik vond het ook zeer fijn. (Tegen de fotograaf) Johan, zet je een fiets voor me klaar, dat ik ermee naar Groningen rijd? 10.000 euro, ik kan dat wel gebruiken. Zeker als Philippe Geubels mijn plek inneemt bij Humo.”

Delphine Lecompte, 'Wie heeft Delphine Lecompte vermoord?', Borgerhoff & Lamberigts

