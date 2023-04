‘Ik heb altijd een zwak gehad voor Harry Mulisch’: een blik in de boekenkast van Els van Doesburg

Dirk Leyman en Stefaan Temmerman portretteren een fervente lezer tussen zijn boeken. Deze week: Antwerps N-VA-schepen en De Morgen-columnist Els van Doesburg (33).

“Van jongs af ben ik een gedreven lezer: van de teksten op de doos cornflakes tot Jip & Janneke en Roald Dahl. Ik was het soort kind dat om de haverklap in de bibliotheek stond en aan de lopende band leende. Toen ik in België kwam wonen, merkte ik rond mijn veertiende dat al mijn leeftijdsgenoten in de ban van Dirk Bracke waren. Later ontgroeide ik Dahl & co. en stortte ik me zowel op fictie als non-fictie.

“Ik heb altijd een zwak behouden voor ­Harry Mulisch. Op school was ik de enige die De aanslag – toen verplichte lectuur – fantastisch vond. En De ontdekking van de hemel beschouw ik nog altijd als de prachtigste roman in mijn bezit.

“Voor lezen maak ik altijd tijd. Het is essentieel voor je zelfontwikkeling en -ontplooiing. Het slijpt je beeld van de samenleving bij en zorgt ervoor dat je intellectueel op je poten staat. Natuurlijk besteed ik veel leestijd aan mijn politieke dossiers, maar ik heb een systeem bedacht om regelmaat in mijn lectuurpatroon te brengen. Ik lees afwisselend een non-fictieboek en dan beloon ik mezelf met twee romans. Ik heb ook altijd een boek bij me, voor een onverwacht dood moment. Nee, ik heb geen e-reader.

“Op reis met de auto stoppen Peter (federaal N-VA-fractieleider Peter De Roover, haar partner, DL) en ik vaak een kratje vol boeken in de koffer. En onderweg komen er steeds bij. Ook toen we laatst naar New Orleans vlogen, stoven we daar direct de tweedehandsboekhandels binnen, als waren het magneten. We keerden met vijftien extra boeken terug. Snuisteren in boekhandels is verleidelijk, maar kijken betekent meestal voor mij wél kopen. We lazen er ook, toepasselijk, Deep South van Paul ­Theroux, zijn reisboek over de regio.

“Thuis houden we elkaars boeken gescheiden. Mijn boekenkast staat beneden in de living, die van Peter vertakt zich boven. Al positioneert Peter soms zijn uitdijende collectie rum- en whiskyflessen voor mijn boeken. (lacht) Lezen kan bij ons uitgroeien tot een avondvullend programma, met een glas wijn erbij. Regelmatig verstoor ik Peters concentratie door mijn leescommentaar hardop te ventileren. Ik leef volgens de uitgeversslogan: ‘Ik ga liever met een boek naar bed’ – of tenminste met iemand die er een gelezen heeft. (schatert)

“Boeken uitlenen? Dan ga ik ervan uit dat ik ze niet terugkrijg. Ik neem preventief mentaal afscheid. Ik ben er niet goed in, hoor. Toen ik studeerde en mijn ­eigen boontjes moest doppen, bracht ik op het eind van de maand weleens een zak ­boeken naar De Slegte. Daar had ik later spijt van.

“Naar filosoof Roger Scruton grijp ik telkens terug, voor extra ideologisch denk- en krachtvoer. Nu ligt De zeven vinkjes van Joris Luyendijk hier op mijn bureau. Je moet ook boeken lezen waarmee je het niet eens bent. (lacht) Voorts las ik onlangs in Genua – waar anders? – Ilja Leonard Pfeijffers La superba en kocht ik nog niet zo lang geleden de essays van Michael Ignatieff. Ontspannen doe ik me graag met de boeken van de Engelse televisieproducer Richard Osman. Geen Hugo Claus, maar wel erg genietbaar. En ik verheug me erop om eindelijk aan The Human Stain van Philip Roth te beginnen.”