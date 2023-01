Ik heb al zo vaak naar Lara Söldners filmpjes gekeken dat mijn vriendin jaloers wordt. Helemaal terecht

Ik heb al zo vaak naar Lara Söldners filmpjes gekeken dat mijn vriendin stilaan jaloers wordt. Dat is helemaal terecht, Söldner heeft veel om jaloers op te zijn. Of toch één ding in het bijzonder: vrijheid. Ze is geen model dat zich op Instagram middels selfies en story’s loopt te etaleren. Op haar fiets trekt ze de wijde wereld rond.

Haar reis legt ze wel in foto’s en story’s vast en giet ze in prachtige video’s op YouTube. Ze is een Reise-Influencerin, zoals dat in het Duits zo mooi heet. Ik botste op dat woord toen ik een artikel over haar vond in de Eblinger Zeitung, dat beschrijft hoe ze besloot haar leven in Duitsland – letterlijk – achterwege te laten. Ze verkocht haar hele hebben en houden in Stuttgart om te gaan bikepacken.

Haar thuis is haar Giant-gravelbike, waarmee ze vanuit Duitsland naar Spanje reed. Daar duwde ze die fiets een veerboot op, om hem in Tenerife weer aan wal te brengen. En vanaf dan begint haar vlog: over de Canarische eilanden en de lange rit terug naar Europa, waarbij ze elk filmpje afsluit met een vrolijk “Cheerio, goodbye, salut and adios.”

Ze rijdt door Portugal, Spanje en Frankrijk, ons land en Nederland. Prachtige landschappen glijden voorbij. Ik zie haar fietsen wanneer ze wil, stoppen wanneer ze wil en slapen waar het haar uitkomt. Ze kampeert in het wild, tussen de rotsen of langs de weg. Ik zie hoe ze haar tent openritst en op de oceaan uitkijkt. Je kunt dure hotelkamers boeken, maar zoiets is onbetaalbaar.

Achter mijn bureau

Terwijl ik naar haar filmpjes keek, realiseerde ik me dat mijn leven zich sinds de pandemie vooral thuis achter mijn bureau heeft afgespeeld. Ik heb heel de coronacrisis gevolgd, van lockdown tot rijk der vrijheid en terug naar lockdown.

De evacuatie van de NAVO uit Kaboel? Ik belde Afghanen, hoorde de taliban schieten op de achtergrond toen ze hun land probeerden te ontvluchten. Maar ook toen zat ik gewoon achter de computer.

Poetin viel Oekraïne binnen? Ik belde een Oekraïense vriend, die mij vertelde hoe de raketten landden in Kiev. Ik schreef het op vanuit een koffiehuis – maar veel avontuurlijker werd het voor mij niet. Gaan lijden op de kasseien van de Vlaamse Ardennen is het zwaarste wat ik al op de fiets heb gedaan.

Eerlijk kut

Wat me nog fascineert, is hoe eerlijk ze verslag uitbrengt van haar avonturen. Uren in de Portugese regen fietsen is kut, daar bestaat geen ander woord voor. Daarin kamperen is dat ook. Maar toch kiest ze liever daarvoor dan thuis een normaal leven te leiden. Ze is na aankomst in Duitsland enkele maanden gebleven en trok er dan weer op uit. Ik begrijp dat.

Of er voor mij tussen pandemie en Wereldoorlog Drie dan niets veranderd is? Toch wel, en dat komt door bovengenoemde vriendin, die me net heeft laten kennismaken met haar vrienden en familie in Cyprus.

Ik heb veel geleerd over het eiland van Aphrodite, begrijp nu meer over hoe het leven aan de andere kant van Europa en heb mijn kennis van de lokale keuken uitgediept. Ik hoef de wereld niet meer te gaan zoeken, besef ik dan. Zij brengt hem bij mij naar binnen.

Cheerio, goodbye, salut and adios.