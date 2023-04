‘Ik had nooit gedacht dat ik zou winnen’: overwinning ‘The Masked Singer’ is voor Tovenaar start van solocarrière

Hij verraste iedereen met z’n stem, al bleek die stem al snel heel herkenbaar te klinken. Maar nu moet Aaron Blommaert (20) niet langer liegen. Hij wint als Tovenaar het derde seizoen van ‘The Masked Singer’. Volgende week al verschijnt zijn eerste solosingle.

Net als vorig jaar met Camille gaat de zege in The Masked Singer ook dit keer naar jong talent. “Ik wil niet vals bescheiden klinken, maar ik had oprecht nooit gedacht dat ik zou winnen”, zegt Aaron Blommaert. “Tuurlijk hoopte ik daarop en ik heb mijn best gedaan en hard gewerkt om zover mogelijk te geraken. Ik heb het mijn management erover gehad, en ze hebben vanaf het begin gezegd: ‘Laat het gewoon gebeuren, niets moet, doe gewoon je best.’ Dat ik nu in het rijtje van Sandra Kim en Camille sta: amai, de eer is heel groot!”

Toch begon Blommaerts naam al redelijk snel te vallen. “Nee, dat was geen domper”, zegt hij. “Ik moet ook wel zeggen dat bij de opnames in de studio mijn naam niet onder het publiek circuleerde. Pas toen Karen Damen de eerste keer in het speurderspanel zat en mijn naam noemde, kwam ik op de radar. Dat ik blijkbaar een herkenbare stem heb, vind ik een compliment. Ik had me voorgenomen niet anders te zingen dan normaal, buiten dat Nederlandse accent in dat liedje van Goldband.”

Aaron Blommaert in 'Familie'. Beeld VTM

Aaron Blommaert beseft dat deze overwinning zijn muziekcarrière net als bij Camille een enorme boost kan geven. Als acteur en tv-presentator heeft hij al wat naam gemaakt, als zanger moet het nog beginnen. De boysband BOBBY heeft nooit echt potten gebroken, dit is het moment om het ijzer te smeden. “Uiteraard is de timing ideaal, daar ga ik niet over liegen”, zegt Blommaert. “Maar eerlijk gezegd was ik enkele maanden voor The Masked Singer in beeld kwam al begonnen met nummers te schrijven. Die solocarrière zou sowieso voor dit jaar geweest zijn. Ik zit nu opnieuw met Miguel Wiels in de studio en ben me geweldig aan het amuseren. De eerste single komt er op 5 mei al aan. Over het genre kan ik nog niet veel kwijt, maar het wordt in elk geval Nederlandstalig. Sommigen zullen wel zeggen dat ik op die trein spring omdat het populair is, maar dat is altijd mijn bedoeling geweest.”

Onwennig

Dat hij nu een tijd met Tovenaar geassocieerd zal worden, vindt Aaron Blommaert absoluut niet erg. “Weet je dat ik het na de ontmaskering zelfs even onwennig vond om zonder masker te zingen?”, zegt hij lachend. “Dat masker belemmert je ademhaling, maar in vergelijking met de anderen had ik zeker niet te klagen. De helm en de cape waren vrij zwaar, na die periode voelde ik dat mijn schouderspieren goed ontwikkeld waren. Maar ik heb me vooral goed geamuseerd met Tovenaar. Ik ben een grote fan van de Marvel-films en zijn bewegingen heb ik samen met choreografen Floris en Cho proberen te baseren op helden met superkrachten en tovenaars en zo. Op de duur begon ik steeds meer te freewheelen en gooide ik er zelfs al eens een heupbeweging tussen (lacht). Ik ben er heel fier op en dankbaar dat ik Tovenaar mocht zijn.”