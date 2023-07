‘Ik haat het soms dat mijn publiek zo veeleisend is’: op zijn nieuwe plaat bruist en borrelt King Krule zoals hij dat zélf wil

Toen zijn debuut in de rekken verscheen, werd Archy Marshall de stem van een generatie genoemd. Een visionair zelfs. Sindsdien neemt hij als King Krule een loopje met zijn eigen hype. ‘Ik ben de schildpad van onafhankelijkheid.’

Onder elfendertig bizarre aliassen bracht hij de voorbije jaren muziek uit: nu eens luisterde je naar HypnoDisk, dan weer bleek zijn roepnaam Zoo Kid, DJ JD Sports, Edgar the Beatmaker of diens eigen alter ego Edgar the Breathtaker. Maar als King Krule blijft Archy Marshall toch veruit het bekendst. Tien jaar geleden debuteerde hij zo als piepjonge punkpoëet met 6 Feet Beneath the Moon. Daar maakte hij even roodharig als zwartgallig de staat van zijn jonge leven op.

Het koninkrijk van King Krule bleek er altijd één in permanente staat van verval en wetteloosheid: “Ik laat me nog steeds door niemand commanderen of ringeloren”, snuift hij vandaag wanneer we hem in hartje Brussel treffen. “Vroeger noemden ze me daarom een angry young man. Met het ouder worden komt men er eindelijk achter dat ik gewoon een tegendraadse teringlijer ben.”

De koperen ploert dreigt met een zonnesteek, maar het deert noch hem noch zijn thriftstore chic: als een hippe, veel te dik aangeklede vagebond schuift hij aan op het terras om nauwgezet de flanerende couleur locale te bespieden. “Ik waan me soms permanent in een zoo”, grinnikt Marshall. “Ik betrap mezelf er toch vaak op dat ik naar mensen gaap alsof ik aapjes kijk”. Op de nieuwe plaat, Space Heavy, staan niet toevallig ook weer heel wat referenties aan fauna. “Dierenmanieren lijken inderdaad een constante invloed in mijn werk”, betrapt hij zichzelf. “We vergeten natuurlijk wel vaker dat we zélf ook gewoon dieren zijn. Onder dat huiddikte pantser van eloquentie, wellevendheid en allure zijn we gewoon beesten: grillig, instinctief en soms gevaarlijk.”

'Ik laat me nog steeds door niemand commanderen of ringeloren.' Beeld Frank Lebon

Geldt dat ook voor het nagelnieuwe ‘Tortoise of Independency’ dat voor zijn doen verrassend teder klinkt? “Ik bén de schildpad van onafhankelijkheid”, glimlacht hij ongemakkelijk. “Dat net die song zo romantisch klinkt, is geen daad van zelfbevlekking. Erewoord. Het is eerder dromerig bedoeld, omdat ik zelf zo vaak met mijn hoofd in de wolken loop. Ik beweeg traag door het leven, letterlijk en figuurlijk. Ik probeer elk waardevol moment zo lang mogelijk op te rekken. Schildpadden wordt weleens luiheid en uitstelgedrag verweten. Niet toevallig vind ik dat twee uitzonderlijk goede eigenschappen (lacht) Ik haal dat ook aan in ‘Pink Shell’: “Spilling my guts to many fools to please them”, zing ik daar. Een sneer naar een opdringerig deel van mijn eigen publiek. Ik haat het soms dat ze zo veeleisend zijn. Laat me gewoon op mijn eigen ritme leven en werken.”

Connectie met water

Net als water wil King Krule woelig borrelen, en dan weer kabbelen. Dat verklaart volgens hem ook waarom hij zo’n breed geluidscanvas bestrijkt op de nieuwe plaat. Er is de grofkorrelige faux-wave van ‘From the Swamp’, de klotsende postpunk van ‘Pink Shell’, de tedere cosmic pop van ‘Seaforth’ of de mistige psych-jazznoir van ‘Wednesday Overcast’. “De zee is zo uitgestrekt, onvoorspelbaar en imposant dat je er altijd iets anders in ziet. Zo zou mijn werk ook moeten klinken.”

Geen wonder dat water ook nu weer zijn lyrics benevelt. “Het nieuwe album kreeg trouwens vorm tijdens het pendelen tussen mijn thuisstad Londen en Liverpool. Op weg naar zee dus.” Méér nog: naast de bandleden staat er een opvallende naam in de credits van zijn nieuwste plaat. Marshalls dochtertje Marina, geboren in 2019, is de coauteur van ‘Seaforth’. “Omdat de song over haar gaat, strijkt ze ook de royalty’s op”, zegt hij. “Het is inderdaad geen toeval dat ze Marina - jachthaven - heet: alles wat ik aanraak, heeft ergens wel een connectie met water. De zee en oceaan... water is als een mysterieuze minnares, zo onvrijwillig word ik door haar aangetrokken. Dit is mijn ode aan haar.”

Space Heavy is zopas verschenen bij XL Recordings.

King Krule speelt 18/10 in de Roma, Antwerpen en 19/10 in de AB Brussel.