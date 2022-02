Ik gun ‘FC United: City Pirates’ miljoenen kijkers, want televisie die goed én echt is, is een uitstervende soort

Blootgesteld worden aan te veel beige kan niet goed zijn voor de gezondheid, dus mijd ik de voetgangerstunnel die de linkeroever van Antwerpen met de rechterkant verbindt. Je hebt op Linkeroever niets te zoeken, tenzij je het strand van Sint-Anneke boven de kust verkiest. Mensen zijn tot alles in staat.

Sinds FC United: City Pirates op tv komt, associeer ik de voetgangerstunnel met de weg die naar de dromenfabriek van Yves Kabwe leidt. Hij is de coach van de beloftenploeg van de City Pirates, de Antwerpse voetbalclub die onderdak biedt aan kansarme jongeren uit de probleemwijken. Er wordt in de zesdelige docureeks verwezen naar de buurt van het Chicagoblok, “de toren van beton die je van de andere kant van de stad ziet oprijzen, waar de ouderen overdag en jongeren ’s nachts de baas zijn”.

Kabwe is coach maar ook een sociaal werker binnen City Pirates. Hij heeft een duidelijk doel: éérst burgers afleveren, dan pas profvoetballers. In het elftal dat de ex-voetballer opstelt, zitten jongeren die dromen van dribbels voor de ogen van een miljoenenpubliek, maar tussen droom en daad staat de lokroep van de straat in de weg.

Phishing is dezer dagen een manier om groot geld te verdienen. Armoede is een reden om in het criminele circuit te stappen. “Soms spelen verveling of pedagogische mankementen van de ouders en de familie een rol”, zei Kabwe afgelopen weekend in De Standaard. De tieners en twintigers die hij afmat op een patattenveld op Linkeroever zeulen een zware rugzak mee. Kabwe wil hen helpen die lichter te maken.

FC United: City Pirates is geen documentaire over voetbal, maar over het leven zoals het is. Over Hollywoodwaardige verhalen die een ver-van-mijn-bedshow lijken, terwijl ze zich gewoon afspelen binnen een straal van vijf kilometer. Yves Kabwe is meer boemboem dan blabla. Hij is geen politieker die als een sierfontein holle beloftes spuwt, maar een man van zijn woord. Hij belt naar scholen, praat met ouders en zoekt allerlei manieren om zijn jongeren vooruit te helpen. Hij hamert op discipline, focus en structuur.

Soms is de confrontatie hard. “Ouahib is een van de enigen die niet op het slechte pad is geraakt. Als ik hem buiten sjot, zit hij in de gevangenis”, klonk het na een ruzie tussen Ouahib en Favela. Lasana, de kleinzoon van de oud-president van Guinee, kwam naar België voor een betere toekomst, maar belandde in de criminaliteit. Ayoub, het grootste talent van de ploeg, is een gekraakt man, nadat een voetbalschool hem mentaal heeft afgemat.

Yves Kabwe is standbeeldmateriaal. En FC United: City Pirates gun ik een miljoen kijkers, want televisie die goed én echt is, is een uitstervende soort.

FC United: City Pirates, maandag om 21.50 uur op Canvas en integraal op VRT NU.