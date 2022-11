Ik geloof dat Rousseaus engagement oprecht is, alleen haat ik dat iets als ‘The Last Summer’ bestaat

Net wanneer ik tot mijn afgrijzen moet lezen dat Filip Dewinter zijn boek gaat voorstellen in het café in de straat waar ik ruim een kwarteeuw heb gewoond, belt de krant met de vraag of ik iets wil schrijven over de nieuwe YouTube-reeks rond Conner Rousseau. Mijn zuchten wordt als instemmen beschouwd en de krant haakt in. Alweer een dag naar de kloten nog voor hij goed en wel is aangebroken.

The Last Summer bestaat uit vier afleveringen van acht minuten. Ooit heette zoiets één aflevering maar toen kreeg iedereen ADD, en daarom geldt straks de generiek van een reeks als de eerste aflevering. Conner Rousseaus aflevering The Last Summer gaat over zijn laatste kamp als monitor van Joetz, de jeugdvereniging van de Socialistische Mutualiteiten, en ik houd mijn hart vast.

Ik heb het niet voor Rousseau. En tegelijk weer wel.

Zoals elke Vlaming.

Het eerste beeld van deze vierdelige aflevering etaleert perfect waarom ik het niet voor hem heb. We zien een snelle montage van een fuivende Rousseau, gevolgd door een panning shot vertrekkend van een televisie waarop iemand zijn feestnacht heeft uitgebraakt – of was het toch een aflevering van F.C. De Kampioenen? – en eindigend bij de haveloze, halfnaakte voorzitter van een politieke partij die in bed de Marcskeswalm opsnuift. “Zo ga je mij niet filmen”, zegt hij tegen de man die hij heeft opgedragen hem zo te filmen.

Tegelijk heb ik het wel voor Rousseau omdat hij zijn vak verstaat. Omdát hij weet dat propaganda als deze werkt. Want inderdaad, hij komt goed naar voren uit deze tetralogie. Ik geloof zelfs dat zijn engagement oprecht is.

Alleen haat ik dat iets als The Last Summer bestaat. Niet omdat ik het niet eens ben met het principe jeugdvereniging of de beginselen van het socialisme, maar omdat de twee aan elkaar worden gekoppeld en het resultaat wordt verkocht als heilzame televisie terwijl het ordinaire reclame is. Niet eens voor Vooruit, laat staan voor het socialisme, maar voor Rousseau. Personencultus. Idolatrie. Vooruit, c’est lui.

En dan denk ik terug aan mijn eigen tijd in de jeugdbeweging, waar na Bart De Wevers passage in De slimste mens steeds meer leeuwtjes op hemdsmouwen gingen prijken, een praktijk die eerst onder de monitoren begon te woekeren, als een soa op een leidingsweekend, en vervolgens oversloeg op de kinderen. Ze zullen hem niet temmen, zongen ze argeloos, en van die hele periode bestaat geen foto zonder dat in de achtergrond of – zoals alles in die kringen wordt gedaan – fier op de voorgrond een Vlaamse vlag het tafereel ontsierde.

En daarom leverde ik mijn hemd in. Omdat kinderen zo ver mogelijk moeten worden weggehouden bij politiek. Opdat aan plezier geen kleur zou kleven.

