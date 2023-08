‘Ik ga viraal’ op Streamz: wraakroepend illusoire beloften van instant-roem

Als iemand die nog 99.212 Instagram-followers verwijderd is van het doel dat erin wordt gesteld, ben ik wellicht niet de meest aangewezen persoon om het nieuwe Streamz-programma Ik ga viraal op zijn merites te beoordelen. Maar goed gelachen heeft deze chagrijnige vijftiger wel.

Ik ga viraal volgt een al opvallend uitgebaggerd stramien, zeker voor een tv-programma dat de nieuwste TikTok-sensatie zoekt tussen vier veelal jeugdige deelnemers. Eerst nemen enkele tientallen jongelui die al hun eerste stappen naar eeuwige TikTok-, Insta- en YouTube-faam hebben gezet deel aan een lekker ouderwetse auditie. Daarna worden de vier finalisten klaargestoomd voor een leven van digitale roem. Het uiteindelijke doel: binnen de zes maanden een miljoen views krijgen op een bepaalde post, en tegen het einde van diezelfde periode 100.000 volgers hebben verzameld op de drie zonet genoemde sociale media.

Bij sommige deelnemers aan dit ‘sociale experiment’ dacht ik: ben jij hier niet íéts te oud voor? Heb jij, Lorentia (30), al niet iets te veel jaren op de teller om nog termen als ‘amazing’ over je verhemelte te doen glijden? En is dat blinkend groene honkbaljekje, jurylid Luuk Wessels, niet een beetje belachelijk voor een vent van 43?

Maar dat zijn slechts uitschieters in de doelgroep van Ik ga viraal, die op zich overduidelijk is. Ik zag in de auditieaflevering vooral prille twintigers die het roer van hun schip nog eventjes niet in twee handen hebben, en het verzamelen van duizenden followers verwarden met land dat nu al in zicht komt. Of anderen uit diezelfde demografie, die het verschil niet inzien tussen hun hobby’s en hun ware, misschien nog onontdekte talenten. Het soort waarvan je misschien een job maakt. Voor beide groepen zijn de garanties voor een succesvol bestaan die dit programma belooft wraakroepend illusoir. En zelfs nefast voor hun echte toekomst: mogelijk zijn al die Insta-beroemdheden in spe uitstekende jaren van hun jonge leven aan het vergooien aan deze quatsch.

Kijk jongens en meisjes, die vier jolige coaches zijn niet jullie vrienden, oké? Twee ervan verdienen hun geld aan een industrie die op een gegeven moment is beginnen cirkelen rond merken die in jonge content creators een verlengde van hun marketingkanalen zien. De twee andere hadden zelf ineens een goed boerend Tiktok-, YouTube- en/of Instagram-praktijkje, daarbij niet gehinderd door een aanwijsbaar talent, en weten eigenlijk óók helemaal niet hoe het moet.

Ook ik heb natuurlijk niet het grote inzicht in de alchemie achter beroemd worden op TikTok. Mijn advies blijft derhalve bij het volgende: hou vooral niet op met jezelf uit drukken op sociale media, jongelui, maar berg die illusies van eclatant succes op. Ga iets leren en zoek een job. En laat me nu met rust, de koers gaat beginnen.

Te zien op Streamz.