Ik deel een planeet met Obama’s luiaard, besef ik nu meer dan ooit

Natuurdocumentaires zijn wandelende, vliegende of zwemmende clichés met klauwen dan wel vinnen. Beesten die vreten, vogelen en vechten in slow motion, van duiding voorzien door David Attenborough, Vic De Wachter of een andere erudiete bariton. Nooit gedacht dat we het ebbenhouten timbre van Barack Obama nog eens aan dat lijstje zouden toevoegen, maar kijk: vorige maand liet de ex-president een vijfdelige reeks over nationale parken op ons los.

Nationale parken zijn een teken van hoop in klimaatonzekere tijden, legt Barack Obama meteen in het begin van Our Great National Parks. Als we de bijzondere dieren en zeldzame bomen in onze wouden en savannes niet beschermen, dan kunnen we ze elk moment kwijt zijn.

Het zijn woorden die een voormalige president van het op één na meest vervuilende land ter wereld niet mag uitspreken zonder dat journalisten daar een wenkbrauw bij optrekken. Dat mijn cynisme na een halve aflevering toch gesmolten was als een ijskap in de eenentwintigste eeuw, is te danken aan een luiaard uit Costa Rica. Terwijl die zich sloom op een tak hees, vertelde Obama dat zijn morsige pels de perfecte woonplaats is voor schimmels die ons kunnen genezen van malaria en kanker. Je lijkt wel naast die luiaard op die tak te zitten, zo dicht zit de excellerende cameraman hem op de huid. In dat beeld zit meteen de hele boodschap van Obama: als we deze junglefarmaceut niet beschermen, komt ook de mens in de miserie.

Rest mij nog om het even te hebben over mijn favoriete dier uit de hele reeks: de Chileense hertkever, veruit de coolste motherfucker van Groot-Patagonië. Het beestje heeft horens zo groot als zijn hele lijf en als hij heet staat, klimt hij dertig meter omhoog naar een tak om daar met een andere hertkever de uitsteeksels te kruisen tot een van de twee kemphanen diezelfde dertig meter naar beneden stuikt. Opnieuw zit de camera er zo dicht op dat ik de liefdesrivalen diep in hun kraaloogjes kon kijken. Serieus, geef mij een seizoen van The Bachelor met de Chileense hertkever en ik vraag er nóg een.

Noem het naïef, maar er zijn volgens mij meer mensen die willen vechten voor een luiaard die bijklust als apotheker dan voor alarmerende klimaatrapporten. Niemand die dat beter weet dan Barack Obama, nog altijd een van de sterkste redenaars die ooit op de trappen van het Witte Huis heeft gestaan. Toen had hij het over textielwerkers en meisjes op openbare scholen, nu laat hij een nijlpaard zien dat meedeint op de golven van de Aziatische Oceaan of een Japanse makaak die een hert gebruikt als taxi. Met hen en alle andere beesten in Our Great National Parks deel ik een planeet en een geschiedenis, besef ik nu meer dan daarvoor. Enkel de hoorns mis ik nog.

