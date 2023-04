‘Ik deed alsof we hier voor het werk van mijn papa waren. Natuurlijk was het voor iedereen overduidelijk dat dat niet zo was’

Als kind vertrok ze met haar ouders uit Kirgizië. Ondertussen is ze al jaren een onlinefenomeen en goed op weg om nu ook de traditionele ­media te veroveren. Maak kennis met de flamboyante Anastasya Chernook (29), sinds deze week vast panellid in De tafel van vier.

Platinablond, duizelingwekkend decolleté, opgemaakt als een plaatje en ondertussen luid, zonder enige gêne en in sappig West-Vlaams eruitflappend wat ze op dat moment ook maar denkt. Kijkers van De tafel van vier zullen zich nog vaak in de ogen wrijven: Gert Verhulst verkeert voortaan in het afwisselende gezelschap van een vast panel, en tussen namen als Herman Brusselmans, Rik Torfs en Erik Van Looy is Anastasya Chernook zonder twijfel de meest opgemerkte verschijning.

U hebt misschien nog nooit van haar gehoord, toch is het niet zo vreemd dat Play4 bij haar is uitgekomen. Chernook komt recht uit de stal waar zowat alle tv-makers vandaag hun nieuwe renpaarden hopen te vinden: die van de onlinepersoonlijkheden. Dat in de hoop dat ze hun imago van ouderwets medium zo wat kunnen opvijzelen én dat die influencers ook hun – doorgaans jonge – fanbase meebrengen. Goed voor de kijkcijfers, weet u wel.

En een fanbase, die heeft Anastasya Chernook. Al twaalf jaar werkt ze zorgvuldig aan haar onlinecommunity, zoals ze het zelf noemt, en die voornamelijk bestaat uit “girls, gays and theys”. Op Instagram heeft ze zo’n 55.000 volgers. Haar YouTube-kanaal heeft 7.000 abonnees, de video’s van haar podcast Anastasya’s Clubhouse die ze daar uitzendt, bereiken nu en dan een veelvoud aan kijkers, wanneer ze pakweg Siska Schoeters op de sofa mag ontvangen om over zelfvertrouwen te praten.

Persoonlijkheid heeft Chernook ook nog eens te over. Begin dit jaar was ze voor het eerst te zien in De tafel van vier, toen nog als gewone gast, om over een van haar andere projecten te praten. De Zwevezeelse staat namelijk aan het hoofd van de School of Confidence, een zestien weken durende cursus die ze aanbiedt aan mensen die meer zelfvertrouwen willen kweken. Daarvoor laat ze hen in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen als dragqueens, maar ook met gediplomeerde pyschologen. Verhulst wil er alles over weten. Wat ze de cursisten daar aanleert, wie erop afkomt... En dan gebeurt er twee minuten ver in het gesprek het volgende.

“Hoe duur is je cursus?”

“Niet duurder dan Plopsaland.”

Nog geen halve tel moest Chernook nadenken. De zaal gaat plat, tafelgast Rik Verheye raakt niet meer uit zijn woorden en Verhulst zelf is helemaal van zijn stuk gebracht, maar je ziet hem denken: “Die moeten we hebben.”

Tante Gerda’s

Haar authenticiteit is haar sterkte, zegt Chernook zelf. En dat kan heel ongeloofwaardig klinken uit de mond van iemand die verzot is op valse wimpers, valse nagels en het absoluut geen issue vindt dat ze plastische chirurgie onderging. “Ik geniet hier gewoon van, ik ben heel graag ‘glitz en glam’. Maar ik ga ook ongeschminkt naar de Carrefour als een trol die onder een brug slaapt”, zegt ze aan de telefoon terwijl ze een drive thru-bestelling doorgeeft. “Ik ben gewoon mezelf en ik hoop dat iedereen dat is.”

Anastasya Chernook: 'Ik ben gewoon mezelf en ik hoop dat iedereen dat is.' Beeld SHUSHANIK.PHOTOGRAPHY

Natuurlijk heeft ze de reacties al zien binnenkomen. Dat ze een bimbo is, een hersenloos paar borsten dat kickt op wat aandacht. “Tante Gerda’s”, noemt Chernook de mensen die zulke dingen zeggen, een term die in haar onlinevideo’s ook vaak terugkomt en een synoniem is voor verzuurd volk. “Ik denk dat ik bij die mensen iets trigger. Om te beginnen nemen ze me stuk voor stuk heel serieus, terwijl ik dat zelf niet doe. Maar ik vermoed ook dat ik hen raak op hun eigen onzekerheden, hun onverwerkte trauma’s. Het zijn nooit shiny happy people die hun gal komen spuwen, hoor.”

Anastasya Chernook weet waarover ze praat als ze zegt dat het leven niet altijd een feestje is. Ze klinkt dan wel West-Vlaamser dan de liefdesbaby van Wim Lybaert en Dominique Persoone, haar naam verraadt het: haar wieg stond in veel onherbergzamer gebied dan de drassige polders. Bijna dertig jaar geleden werd ze geboren in Kirgizië. Voor wie dat wil gaan zoeken op de kaart: het ligt ingesloten tussen Oezbekistan, Tadzjikistan, Kazachstan en China. En mocht u nog inspiratie zoeken voor een fijne zomerse bestemming, dan heeft Chernook gratis en voor niets dit advies klaar: ga er niet heen.

“We zijn er vertrokken toen ik 6 was en ik ben nooit meer teruggekeerd. Mijn mama is nog één keer gegaan, toen mijn oma ziek was. Ze heeft er letterlijk op de vloer van het ziekenhuis moeten slapen, om haar te verzorgen. Ik ben mijn beide oma’s trouwens verloren aan de fantastische gezondheidszorg daar. De ene kreeg bij de tandarts hepatitis C ingespoten en werd vervolgens behandeld met slangengif. De andere had buikwonden die dichtgenaaid werden met ordinair naaigaren. Dus neen, ik heb daar niks verloren.”

Borsten en boeken

Het gezin kwam of all places in Aartrijke terecht en verbleef de eerste jaren illegaal in het land. Hun thuis was een kraakpand waar de schimmel van de muren kroop, waardoor de kleine Anastasya haast permanent ziek rondliep. Later kwam een sociale woning en het verlossende papiertje: ze mochten blijven. Memorabel, noemt ze die dag, maar haar klasgenootjes hebben het nooit geweten.

“Ik deed alsof we hier voor het werk van mijn papa waren. Natuurlijk was het voor iedereen overduidelijk dat dat niet zo was. In Kirgizië was mijn mama boekhouder en had mijn papa een autogarage. Hier hebben ze alles gedaan: kuisen, klusjes, eender waar werk was. Maar het was uit schaamte, wellicht, dat ik dat zei. En omdat ik geen medelijden wilde.”

Het is een cliché, maar haar moeilijke jeugd heeft Chernook gevormd. Op school werd ze gepest, en niet alleen door klasgenoten. In Het Laatste Nieuws vertelde ze al eens hoe een leraar ooit zei dat ze “haar borsten bij had, maar niet haar boeken”. Of hoe zij als Russische “toch wel zou eindigen met de bankkaart van een rijke vent tussen haar reet”. Maar ook thuis was het niet makkelijk, met ouders die constant in stress leefden, hun eigen trauma’s nog niet verwerkt hadden en hun kinderen veel druk op legden om het beter te doen.

“Ik moest zo veel doen om liefde te verdienen. En ik heb dan beslist dat ik zelf zo niet in het leven wilde staan. Van mij moet niemand aan die ‘tafel van vier’ grote wetenschappelijke inzichten verwachten, maar ik zit daar wel met een boodschap: wees lief voor jezelf en voor elkaar. Iedereen oordeelt, dat is normaal. Maar doe het wel respectvol. Ik zal nooit iemand belachelijk maken.”

Anastasya Chernook: 'Mijn lievelingsquote is: if you can’t convince them, confuse them.' Beeld SHUSHANIK.PHOTOGRAPHY

Ergens in het middelbaar maakte Chernook die switch. De kiem van haar business vandaag, die ligt daar. Of zoals ze het zelf zegt met een boutade: terwijl de rest naar de feestjes ging waar ze niet op uitgenodigd was, deed zij aan zelfstudie. Marketing, communicatie, copywriting. Ze leerde het zichzelf aan, startte een blog, versierde een rubriek bij een lokale radiozender en vervolgens zag ze niet in waarom ze zou gaan voortstuderen. Nogal atypisch voor iemand die met succes het aso – eerst Latijn, vervolgens humane wetenschappen – afwerkte. “Ik was mijn netwerk al volop aan het uitbouwen, daarvoor moest ik toch geen communicatiewetenschappen gaan studeren?”

Verdienmodel

Het resultaat beschreven we hierboven al. Vandaag heeft Chernook van haar eigen gevonden zelfvertrouwen een verdienmodel gemaakt, heeft ze een podcast en verkoopt ze haar eigen schilderijen onder de naam Nastya World. En dan durft een conservatieve geest al eens te gaan fronsen. Dat is wat veel. En wat veel zelfverklaard, misschien ook? Ze begrijpt de opmerking meteen.

“Natuurlijk heb ik last gehad van het impostersyndroom. Wie ben ik om mezelf dit of dat te noemen, zonder er een diploma voor te hebben? Maar ik heb geen zin om die Debby Downer in mezelf nog een platform te geven. Veel te veel vrouwen hebben daar last van en dat is precies waarom we nog steeds met een loonkloof zitten. Vrouwen zijn al blij als ze een job krijgen, mannen zeggen: als je mij wilt, dan zijn dit mijn eisen.”

Bijna dertig jaar geleden werd Anastasya Chernook geboren in Kirgizië. Als u nog inspiratie zoekt voor een zomerse bestemming, dan heeft Chernook dit advies: ga er niet heen. Beeld SHUSHANIK.PHOTOGRAPHY

Er volgen een paar inspirational quotes die vast furore zouden maken op Instagram. “The universe is always expanding, and so are you”, bijvoorbeeld. Maar de manier waarop Chernook het zegt staat ver van de melige prentjes van zonsondergangen waar zulke uitspraken doorgaans aan vasthangen. De humor en zelfrelativering druipen ervan af. “Mijn lievelingsquote is: if you can’t convince them, confuse them”, en ze schatert het uit. “Een Druivelaar uitbrengen met dat soort confusing quotes, daar droom ik van.”

Schrik trouwens niet wanneer ze straks plots in het tweede seizoen van Nonkels opduikt, want Chernook is aan het manifesten voor een rol. En voor wie de Instagramtaal niet machtig is, dat betekent zo veel als: zo vaak zeggen dat iets zal gebeuren, da het ook effectief gebeurt. Oftewel: willen is kunnen. Maar zoiets zeggen natuurlijk alleen boomers nog.

De tafel van vier, van maandag tot en met donderdag rond 22 uur op GoPlay