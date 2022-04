‘Ik dacht dat ik dat giftige hoofdstuk had afgesloten, tot ik met een vriendin over háár relatie sprak. Toen besefte ik wat er was gebeurd’

Ze stootte Stromae uit de top van de Vlaamse hitparades, met een tekst die in een uurtje op papier stond. In ruil voor drie Snickers en een Kinder Bueno hielp een radio-dj haar vooruit. ‘Mijn huidige vriendje denkt wel twee keer na voor hij me te grazen neemt’, zegt MEAU (21).

‘Je hebt me beschadigd, met de pijn van je verzopen daden’, zingt MEAU in haar grote hit ‘Dat heb jij gedaan’. Een song die al 40 miljoen keer werd gestreamd op Spotify, hoewel die naar eigen zeggen met “een krakkemikkige, goedkope microfoon” opgenomen werd in haar woonkamer. Het zijn bittere woorden die je zelf liever nooit te horen zou krijgen, al gaan ze er wel als zoete koek in op de radio.

Meau Hewitt is 21 jaar jong, maar lijkt al een waanzinnig woelig liefdesleven achter de rug te hebben: ‘Ik zou een moord doen zodat ik je woorden vergat, want dat klotegevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan’, klinkt het elders in haar hit.

Wat een verschil met de opgeruimde, van een genereuze blinkendetandenlach voorziene MEAU die we ontmoeten in de Tivoli in Utrecht. Ze gaat er ’s avonds naar BLØF kijken, die haar mee op de weg zetten naar succes. “Ik ben door de bank vrolijker, maar die song is het resultaat van een verwerkingsproces. Het was nooit mijn bedoeling om mijn ex in kwestie te bereiken met die tekst, maar ik geloof wel dat hij ergens weet dat het over hem gaat. Nu de song zo’n succes is geworden, besef ik weleens hoe diep de tekst gaat. Maar ik kan er wel mee om. En mijn ex? Haha, die trekt vast zijn plan.” (lacht)

Snickers en een Kinder Bueno: dat was het salaris van haar eerste radiopromotor, Timur Perlin, radio-dj bij 3FM. In 2020 bracht ze haar eerste liedje ‘Kalmte’ uit. Maar MEAU kwam erachter dat een plugger, iemand die probeert om je liedje op de radio te krijgen, al snel zo’n duizend euro kost.

“Omdat ik op mailtjes bijna nergens reactie kreeg, dacht ik: ik bel gewoon om te vragen of ik mag langskomen om zelf te pluggen. Toen ik uiteindelijk iemand aan de lijn had, bleek ik live in de uitzending van Timur te zitten. Hij zei: ‘Weet je wat, ik draai het en word daarna jouw plugger. Niet voor duizend euro, maar voor drie Snickers en een Kinder Bueno.’ Een goede deal, zeker omdat hij ook nog zorgde dat ‘Kalmte’ bij andere dj’s op 3FM en op Radio 2 te horen was. Dat telefoontje heeft mijn leven veranderd.”

‘Ik probeer niet alle nieuws van elke dag te lezen, Anders knalt je hele hoofd open. Soms is het beter om je tent in je eigen hoofd op te zetten.' Beeld Rebecca Fertinel

MEAU schuwt de grote woorden niet in haar introverte songs. Die woorden en emoties naar het podium vertalen, valt haar soms nog moeilijk. “Ik krijg nog steeds kippenvel wanneer ik sommige teksten zing. Zeker ‘Dat heb jij gedaan’. In het begin werd ik altijd heel emotioneel wanneer ik dat liedje zong. Even was ik bang: hoe groter het publiek, des te groter de emoties misschien zouden worden.

“Maar het werkt juist andersom. Het helpt om een beetje bij de realiteit te blijven. Je denkt eerder: ‘wow, iedereen zingt mijn liedje’ dan dat je effectief stilstaat bij de zwaarte van de tekst. Het is ineens ook hún liedje geworden, niet alleen iets van mij alleen. Vroeger begon ik soms te huilen bij de bridge en moest ik nadien weer op adem komen. Dat is gelukkig dus verdwenen.”

Billie Eilish

Dat ze zo zacht omgaat met eigen werk mag een wonder heten, ook al omdat de meeste songs van MEAU niet echt lichtvoetig zijn. “Ik denk wel dat ze steeds een positieve boodschap uitdragen. Maar ik heb ook een dramatische kant, en die speelt meestal op wanneer ik schrijf. Als ik pieker in bed gaat het meestal om onbenullige dingetjes, maar de heftigheid van alles wat zich afspeelt in de wereld gaat er echt wel heel diep in bij mij. Daarom probeer ik ook niet alle nieuws van elke dag te lezen. Anders knalt je hele hoofd open. Soms is het beter in je eigen hoofd te kamperen en daar je tent op te zetten.”

Billie Eilish speelde een grote rol bij het opzetten van haar belangrijkste tentje. Het nummer ‘Happier Than Ever’ heeft MEAU zelfs geïnspireerd voor een gedeelte van ‘Dat heb jij gedaan’. “Toen het liedje af was, leek het ergens nog iets te missen. Ik schreef de bridge erbij met het boze gedeelte van ‘Happier Than Ever’ in mijn hoofd. Ik vind het bij artiesten juist vet als ze het persoonlijk durven te maken, zoals Eilish ook doet. Dat hielp me over de drempel.

“Ik ben ook een grote fan van Eefje de Visser. Meestal heb ik geen idee waar ze het over heeft, maar het gevoel is altijd direct. Ze raakt me. Op eenzelfde manier probeer ik teksten te schrijven. Ik luister zelf zelden naar teksten. De sfeer, de klank en productie bepalen meer of ik een liedje nauw aan het hart draag. Maar het is wel zo dat Eefje zo poëtisch met woorden omgaat dat zowel de klanken als de sfeer én de inhoud je helemaal onderuit kunnen halen. Hopelijk word ik ooit zo goed. Ik ben trouwens ook niet zo maatschappelijk ingesteld, maar als ik mensen al een kléín beetje kan helpen, is dat geweldig. Dan zou ik goed bezig zijn, denk ik.”

BIO • volledige naam: Meau Hewitt • geboren op 10 mei 2000 in Blaricum (NL) • verzorgde het voorprogramma van Suzan & Freek, Racoon en BLØF • brak door dankzij de single ‘Dat heb jij gedaan’ via TikTok en 3FM • haar muziek is geïnspireerd door Eefje de Visser, Racoon, Ry X en Angus & Julia Stone • zat vanaf haar achtste tot elfde bij koor Kinderen voor Kinderen • zong vanaf haar veertiende vaak in achtergrondkoortjes, onder meer in All You Need Is Love en in The Voice of Holland

Het lijkt alsof ze pas komt piepen, maar in feite timmert Meau Hewitt al veel langer aan de weg. Ze zat vanaf haar achtste tot elf bij Kinderen voor Kinderen. En ze zong later vaak in achtergrondkoren, onder meer bij All You Need Is Love en The Voice of Holland.

Maar aan een muzikale carrière twijfelde ze lang. “Toen ik zeventien, achttien was en net in Amsterdam woonde, ging ik elke avond zwaar uit. Ik vind schrijven heel leuk wanneer ik een verdrietig gevoel heb, maar eigenlijk wel gelukkig ben. Snap je? Happy people have no stories, maar als je écht doodongelukkig bent, komt er ook niets uit. Het is soms raar dat mensen zulke persoonlijke informatie over je weten, maar dat hoort erbij, zeker? Daar moet ik maar aan wennen? En mijn volgend vriendje ook. Die denkt wel twee keer na voor die me te grazen neemt. Néé, grapje: ik denk wel dat mijn nieuwe relatie goed komt.”

‘Klote’ moet blijven

De vorige verhouding liep niettemin goed mis: “Hij verzon dat mijn vrienden slecht over me praatten, zodat ik onzeker werd en hém meer ging vertrouwen. Het was echt een geval van ­manipulatie, in de hoop dat hij de enige in m’n leven zou zijn.

“De tekst van ‘Dat heb jij gedaan’ stond in een uur op papier, het moest eruit. Ik dacht dat ik dat giftige hoofdstuk had afgesloten, tot ik het met een vriendin over haar toxische relatie had. En toen werd ik me pas bewust wat er was gebeurd.

“Kinderen zingen mijn liedje ook weleens mee, wat best grappig is”, zegt MEAU. “Ik heb daarom ook al de vraag gekregen van een radiozender om een versie te maken zonder het woord ‘klote’ erin, anders wilden ze het niet draaien. Maar we hebben dat geweigerd en ze hebben het alsnog op de playlist gezet.”

Sinds die single ging het in sneltreinvaart voor MEAU. Of juist niet? “Ik vind niet dat het te snel is gegaan. Ik heb een ep uitgebracht, en toen scoorde ik pas een hit. Ik heb niet het idee dat het allemaal pas over een paar jaar had moeten gebeuren. Ik denk altijd: kom maar door. (lacht) Ik ben me er ook heel bewust van dat alles over twee jaar helemaal anders kan zijn. Ik vind het geweldig dat mijn muziek met open armen ontvangen wordt, zelfs al is de muziekindustrie best onverbiddelijk. Als het ooit stopt, neem ik daar vrede mee. Maar ik neem nu alles volledig in me op.”

Sowieso legt ze een behoorlijke volwassenheid aan de dag in haar songs. In ‘Ouder’ zingt ze: ‘Lig ik ontdaan van alle schreeuwende mensen, die ik vroeger niet eens had gehoord / Maar misschien dat dat zo gaat wanneer je ouder wordt.’ “Als ik een liedje zing, zit ik perfect in dat gevoel. Je kunt over alles piekeren. Ik ben vaak beter in piekeren dan in slapen. Zo vind ik het lastig dat de maatschappij door corona in twee kampen uiteenvalt, waardoor we elkaar niet meer vinden. Sociale media wakkeren mijn angsten aan, want je wordt er overdonderd door meningen. In ‘Ouder’ blik ik nostalgisch terug op mijn kindertijd, toen ik zorgeloos door het leven fladderde.”

'Gent is heel leuk. De stad voelt aan als thuis.' Beeld Rebecca Fertinel

MEAU groeide met haar broer op in Weesp. Beide ouders werkten in de mode. Thuis werd er geen muziek gemaakt, maar haar vader luisterde veel naar Queen. En moeder? Die luistert eigenlijk alleen naar de muziek van haar dochter. Hewitts grootvader van de Surinaamse kant van haar familie zat wel in talloze orkestjes, en bespeelde bijna elk instrument. Misschien werd de liefde voor muziek op die manier aan haar doorgegeven. Sowieso was het snel duidelijk dat Meau Hewitt een muzikaal leven tegemoet huppelde.

Appartement in Gent

Na de singles ‘Kalmte’ — dat gretig werd gedeeld door Bekende Nederlanders die haar ondertussen ook hadden omarmd — en ‘Weet’, verscheen begin 2021 ‘Afgesloten’, waarmee ze een punt zet achter een verbroken relatie. De hertaling van Olivia Rodrigo’s ‘Driver’s License’ past perfect bij die single. “Haar teksten, melodie en productie zijn supervet. Ik ben een grote fan.”

Toch was er een grotere invloed. “Ik herinner me nog heel goed dat ik een jaar voordat ik lid werd van Kinderen voor Kinderen naar een concert van dat koor in de Arena ging. Samen met mijn moeder. Ineens zei ik heel beslist ­tegen haar: ‘Daar sta ik volgend jaar ook’. Ik volgde al sinds mijn vijfde zangles en mijn leraar vond Kinderen voor Kinderen eveneens wel iets voor mij.”

In de Arena heeft ze uiteindelijk nooit gezongen. “Maar bij het koor werd ik inderdaad aangenomen. Geweldig was dat! Mijn eigen liedjes waren ‘Snoepje’ uit 2010 en ‘Jongensmeid’ uit 2011. Dat laatste ging over een meisje dat niet van traditionele meisjesdingen houdt. Zo’n type was ik zelf ook, dus ik zong het met veel overtuiging.”

Meau is natuurlijk ook niet zo’n typische meisjesnaam. En Hewitt dankt ze dan weer aan haar moeder. De achternaam van haar vader — Balt — klonk gewoon een stuk minder mooi. “De Surinaamse cultuur zou ik niet zo meteen in mijn muziek betrekken, maar ik hou er wel van. Ook de Cubaanse muziek interesseert me, maar ik zou er niet mijn leven voor geven.”

Er zijn veel mensen voor wie De Grote Stilstand niet fijn was, maar voor MEAU kwam de lockdown op een goed moment. “Ik zat in mijn tweede jaar van de Herman Brood Academie (opleiding in de muziekindustrie, red.) en verloor een beetje mijn interesse om ook buiten school nog muziek te maken. Ik vulde mijn avonden liever met feestjes en uitgaan. Maar toen alles tot stilstand kwam, kwam ik ook tot rust. Daardoor kregen mijn emoties de bovenhand. Alles wat er aan fijne, maar ook klotedingen was gebeurd, kreeg een plek. Ineens lukte het me om erover te schrijven. Zo is onder meer ‘Dat heb jij gedaan’ ontstaan.’’

Hoe de toekomst eruitziet? Ook voor MEAU is dat een groot raadsel. Maar een nieuw leven in Gent zou ze zowaar perfect zien zitten. “Gent is heel leuk. De stad voelt aan als thuis. Het is er zo mooi, en er is een ons-kent-onsgevoel, zelfs al ken je er geen kat. De Hot Club, een kleine jazzbar, daar zit ik dan lekker biertjes te drinken. Wat het voor heeft op Utrecht? Niets, maar het zou mijn droom zijn om in Utrecht een huisje te kopen, en een tweede appartementje in Gent. Dat lijkt me een perfect leven.”

MEAU speelt op 3 juni in de AB Club. Die show is uitverkocht. In de zomer speelt ze ook op de Lokerse Feesten en Pukkelpop.