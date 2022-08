Ik bied 14 euro om ‘Het beste bod’ in te ruilen voor herhalingen van ‘Stukken van mensen’

Ik hou van bazaar, van het idee dat je op de rommelmarkt van Neeroeteren een schilderij op de kop tikt dat héél misschien in de trappenhal heeft gehangen aan het hof van Margareta van Oostenrijk tijdens haar verblijf in Mechelen. Meestal zijn dingen van zogezegde waarde lelijk en daarom geen rotte frank waard, maar de veelal opgeklopte verhalen die de prijs omhoogdrijven doen het verlangen naar een voorwerp branden.

Het beste bod, ontsproten uit Stukken van mensen, zou om die reden iets voor mij moeten zijn, want wat gaat er boven rijke tatta’s die kibbelen over een hertenkop van de achterneef van Louis Quatorze of een onpraktisch designmeubel? Het is een héérlijk schouwspel, het passionele gebekvecht over iets waarvoor ze later schandalig veel geld durven te vragen. Figuren als Paul de Grande – de Stukken van mensen-ster is een lichtpunt in Het beste bod – zijn charismatische criminelen, de stripboeven van het dagelijkse leven.

Het panel van Het beste bod bestaat niet uitsluitend uit deskundigen. Er werden ook BV’s opgetrommeld die “verzamelaars” zijn, onder wie Julie Vermeire, collectioneur van lovende kritieken op haar acteerprestatie in De redders. Verder zijn ook Rik Verheye, Dominique Persoone en Hakim Chatar van de partij, samen met Idool-alumnus Dean Delannoit – volgens Wikipedia een achterneef van de bokser Cyriel Delannoit – waarvan het na een week nog onduidelijk is tot welke categorie hij nu eigenlijk behoort.

In een of andere struik hebben ze ten slotte Bartel Van Riet teruggevonden, ooit tv-bekend om zijn groene vingers. Bartel Van Riet laten bikkelen om antiquiteiten is hetzelfde als Steven Van Gucht om zijn mening over de nieuwe van Beyoncé vragen. Hij had 0 euro veil voor een vintage stofzuiger, de waarde van ’s werelds kleinste woordenboek schatte hij op 50 euro en hij was bereid 200 euro te betalen voor een triplet waar Paul de Grande uiteindelijk 700 euro voor heeft neergeteld.

Dan maken Rik Verheye en Dominique Persoone zich het minst belachelijk, terwijl Julie Vermeire weigert haar portefeuille open te trekken en Deans imagoherstelcampagne eruit bestaat belachelijk hoog te bieden op objecten die nog niet de helft waard zijn van wat hij ervoor betaalt. Nee, BV’s de expert laten uithangen was niet bepaald een goed idee.

Als het onderhoudende televisie had opgeleverd, tot daaraan toe, maar zelfs een tien uur durende uitzending van een trein die door Noorwegen boemelt is boeiender dan Het beste bod, wat vooral sneu is voor de sympathieke experten die er tijd en moeite aan zijn verloren. Ik bied dan ook 14 euro –en geen cent meer – om Het beste bod in te ruilen voor herhalingen van Stukken van mensen.

Het beste bod, van maandag tot en met donderdag om 20.45 uur op Play 4.