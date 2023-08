‘Ik ben zo benieuwd naar de eerste roman van Maud Vanhauwaert’: toppers en trends bij Letters & Co

Welke boeken doen het goed bij Letters & Co?

“Na twee jaar verbouwen, waarbij de boekhandel op een andere locatie zat, zijn we in juni weer naar onze oude stek verhuisd, precies tijdens de week dat Alkibiades verscheen. Nu missen we de verkoop van een hele stapel boeken, dachten we. Maar onze klanten zijn zo trouw dat ze een weekje hebben gewacht om de roman te kopen. Nu staat hij helemaal bovenaan in onze top tien. Aanprijzingen heeft dat boek niet nodig, het vliegt ook zo wel de deur uit. Daarom zet ik me ten volle achter Jaap Robbens Schemerleven, omdat ik het zelf zo goed vind, en dat werkt. Lezers hebben duidelijk vertrouwen in hun boekhandelaar.

“En dan is er Victor Jestins Hitte natuurlijk. Mijn man en ik gaan regelmatig kamperen in het zuiden van Frankrijk en die sfeer is zo herkenbaar. De eerste pagina komt zo binnen dat je het in één ruk uitleest.”

Ziet u trends in de verkoop?

“Het zou natuurlijk te maken kunnen hebben met de vernieuwde winkel, dat oude klanten een kijkje komen nemen, maar ik heb het gevoel dat er plots weer meer naar het boek gegrepen wordt en dat thema’s als zelfzorg en bewuster ­leven heel populair zijn.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Deel zeven van Lucinda Rileys Zeven zussen-reeks had het heel goed gedaan bij ons. Ik ging er daarom vanuit dat dit ook voor het laatste deel, Atlas, zou gelden, maar nee dus. Ook de nieuwe Karin Slaughter, Na die nacht, verkoopt niet goed, net zomin als Nicci French trouwens. Het misdaad­genre lijkt toch wat over zijn hoogtepunt heen te zijn.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar heel wat, want ik denk dat het een goed najaar zal ­worden. Ik vind Rik Van Puymbroeck een voortreffelijk journalist. Eind augustus verschijnt zijn debuutroman, Treurwil, over verdriet en rouw en hoe die naarmate de tijd vordert wel lichter worden, maar nooit echt verdwijnen. Ook naar Tosca, de eerste roman van Maud Vanhauwaert, ben ik heel benieuwd, want ik vind haar een groot dichter. En aangezien ik een fan van Tommy Wieringa ben, wil ik natuurlijk ook zijn voor half september aangekondigde Nirwana niet missen, over familiebanden.”