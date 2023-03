‘Ik ben ook met ‘Jommeke’ begonnen en kijk nu’: toppers en trends bij boekhandel Het Voorwoord

Bericht uit de boekhandel: wat verkoopt en wat niet? Deze week: Gert De Bie van Het Voorwoord in Heist-op-den-Berg.

Wat verkoopt momenteel goed in Het Voorwoord?

“Het najaar loopt nog wat door en het voorjaar laat nog even op zich wachten. Daardoor staan er veel bekroonde en verfilmde romans in de top tien, zoals die van Anjet Daanje en Paolo Cognetti. Al ben ik blij dat ook Iconen, de nieuwe, knappe Erik Vlaminck, aanslaat.

“Bij de non-fictie blijft de aandacht voor Na de bevrijding van Barbara Skarga groot, net zoals voor Stefan Zweigs biografie van Montaigne, maar dat dan vooral door mijn persoonlijk enthousiasme. Een klant gaat hier bij wijze van spreken niet buiten zonder dat ik het hem in de handen heb geduwd. Wat dit vrij dunne boekje zo speciaal maakt is de verwantschap tussen beide heren, die als vrije geesten in moeilijke tijden probeerden te overleven, waardoor Zweig recht naar de kern van Montaignes houding en denken kon gaan.”

Ziet u trends in de verkoop?

“Ik vind het nog steeds heerlijk om al die jongeren de winkel te zien binnenkomen omdat ze op TikTok iets gelezen hebben. Ze kopen allemaal dezelfde Engelse romans en je kunt daar cynisch over doen, maar ik ben er zeker van dat een aantal onder hen naar andere boeken zal doorgroeien. Kijk, ik ben ook met Jommeke en De Rode Ridder begonnen, en zie me hier nu zitten tussen de Dostojevski’s en de Nietzsches. (lacht) Ik ben wat dat betreft een optimist en een possibilist. Ja, als ik dan toch in de krant kom, laat het dan meteen met erudiet taalgebruik zijn. Ik heb mijn haar zelfs gekamd.” (lacht luid)

Van welk boek had u meer verwacht?

“Paolo Giordano’s Tasmanië breekt bij ons geen potten, en ook Salman Rushdies Victoriestad beweegt voorlopig niet. Waguih Ghali’s Bier in de snookerclub loopt dan weer prima, over een intelligente en gedreven jongeman die merkt dat het vooral de rijkeluiszoontjes zijn die carrière maken en daarom beslist iedere dag bier te gaan drinken in de snookerclub. Ook dat stop ik schaamteloos in de klanten hun handen.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Wat ik ook aan het lezen mag zijn, wanneer er een nieuwe Houellebecq is, laat ik het vallen. Dat zal met Vernietigen niet anders zijn. Die schrijver heeft me nog nooit teleurgesteld.”