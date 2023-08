‘Ik ben ooit in slaap gevallen naast hem, zó comfortabel voel ik me in zijn gezelschap’: de gasten van Wim Lybaert over zijn succesrecept

Zomeravonden, het nieuwe programma van Wim Lybaert, deelt heel wat ingrediënten met De Columbus: gesprekken met bekende Vlamingen, lekker eten en een groene omgeving. Wat staat er verder nog in het recept voor warme tv à la Lybaert? De Morgen vroeg het aan zijn gasten: ‘Ik had nooit het gevoel dat ik werd geïnterviewd.’

Stap 1: roer in je eigen potten

Presentatrice Fien Germijns twijfelde even toen Wim Lybaert haar vroeg om naar zijn tuin af te zakken voor Zomeravonden. “Ik wist niet of ik zou kunnen tippen aan de andere gasten. Maar dan deed hij de deur open in zijn hawaïhemdje, ontmoette ik zijn vrouw, werd ik besprongen door zijn hond en wist ik dat het goedkwam. Wim in zijn eigen habitat, dat is de beste Wim die je kan hebben. Zijn tuin straalt de gezelligheid en warmte uit die hij zelf ook uitstraalt.”

Elk programma dat Wim Lybaert ooit heeft gemaakt, is een verlengstuk van hemzelf. Als geboren moestuinier begon hij zijn carrière voor de camera met De vierkante eter, een rubriekje voor 1.000 zonnen waarin hij BV’s aan het tuinieren kreeg. In Het goede leven deed hij hetzelfde, maar op grotere schaal en met onbekende Vlamingen. De Columbus is zijn eigen bus, Zomeravonden is opgenomen in zijn eigen tuin en Een jaar op zee vloeit voor uit de fascinatie die hij al sinds zijn kinderjaren koestert voor vissers en het water.

Net als De Columbus draait Zomeravonden rond een-op-eengesprekken, ook nu is Lybaert die voor zijn gasten kookt een belangrijk onderdeel van het programma. Alleen al daarom kan het niet anders dan een succes worden, denken De Columbus-alumni Rick de Leeuw en Linde Merckpoel. “Dit programma is één-op-één Wim”, zegt Merckpoel. “Als hij je op een gewone avond zou uitnodigen, zou hij ook lekker koken, een kampvuurtje aansteken en vragen hoe het met je gaat. Dat is waar Wim nu eenmaal van geniet.”

Dat er in Zomeravonden gasten zitten die ooit al mee mochten in De Columbus, zoals Wouter Deprez en Els Pynoo, is volgens Merckpoel geen toeval. “Hij waakte streng over wie op de bus stapte en wie niet. Hij moet op voorhand al voelen dat het zal klikken. Ik weet niet waarom hij mij heeft uitgenodigd, maar we delen wel dat sterke buikgevoel.”

Stap 2: ken je voorraadkast en ga er dan mee improviseren

In bijna elke aflevering van De Columbus zit een moment waarvan je als kijker vermoedt dat Wim Lybaert het toeval een handje durft te helpen. Stefaan Degand die naar Verdun wil, langs zijn neus weg ‘Ode an die Freude' zingt en niet veel later een groepje als soldaat verklede mensen opmerkt aan een tankstation. Jan Peumans die in een Nederlands dorpje aankomt en zich gewillig laat rondleiden door een knaapje van hoogstens een jaar of 10. Dieter Coppens die door een onbekende Kroaat wordt getrakteerd op vlees van eigen vee en sloten wijn.

Linde Merckpoel beantwoordt de vraag nog voor we ze kunnen stellen. “Nee, nee, nee! Wim script - echt waar - niets op voorhand. Ik denk dat zijn productieteam wel een lijstje heeft met handige telefoonnummers om bijvoorbeeld tickets te bestellen voor een eventuele overzetboot, maar dat is het dan ook. In mijn aflevering had ik als bestemming Amerika uit Wim zijn sjiekenbak getrokken. Toen we door Engeland reden, mocht ik navigeren, op goed geluk en zonder kaart. Wel, wij hebben geslapen in een plek die Washington heet. Geniaal vond ik dat. Je moet vertrouwen hebben in Wim, jezelf en in de bus: dan gebeuren zulke dingen gewoon bij hem.”

“Dat onverwachte is net heel aangenaam”, vindt Jan Peumans, passagier van De Columbus in seizoen vier. “Zelfs al slaat Wim wegen in waarvan je zo kan zien dat die te smal zijn voor zijn bus. Ik herinner me nog dat wij ons toen hebben vastgereden, maar dat deert Wim niet. Hij parkeerde zijn bus zelfs op een militair domein. Ik waarschuwde hem dat ik daar toestemming voor moet vragen, waarop hij dat toch maar snel in orde bracht.”

Zijn gasten merken er niks van, maar in interviews noemt Lybaert zichzelf een controlefreak. In Het Laatste Nieuws vertelde hij ooit dat hij in de Columbus de hele dag de stand van de zon in de gaten houdt - “zodat we zeker een mooie zonsondergang kunnen meemaken”. Dat doet hij trouwens ook als hij met zijn gezin op vakantie is. “Ik wil altijd picknicken op mooie plekken, weg van de snelweg. Dan gebeurt het geregeld dat ik pas tegen drie uur ’s middags dé plek heb gevonden.” Of hoe Wim de tv-maker en Wim de mens nooit ver uit elkaar liggen.

“Tijdens onze reis zijn we een verlaten landhuis binnengegaan”, herinnert Rick de Leeuw, te gast in seizoen vier, zich. “Ik had het gevoel dat de laatste eigenaar een crimineel was geweest of dat er om een andere reden iets niet klopte. Wim liet dat ook merken dat hij het onaangenaam vond. Na zo’n moment snap je dat hij zijn eigen persoonlijkheid heeft meegenomen op de bus en dat je als gast niet bang hoeft te zijn om dat ook te doen.”

Lybaert in zijn tuin met Gilles De Coster, een scène uit ‘Zomeravonden’. Beeld © VRT

Stap 3: als je fileert, doe het dan zachtjes

“Ik ben allergisch voor interviewprogramma’s waarin je heel duidelijk ziet hoe hard ze voor de tranen of het straffe verhaal gaan”, zegt Merckpoel. “Maar Wim is niet de soort maker die op dé quote jaagt. Hij luistert gewoon en daarom laat je automatisch je schild zakken.”

Met die methode, voor zover je dat een methode kunt noemen, peuterde Lybaert al veel persoonlijke verhalen uit zijn gasten los. Philippe Geubels praatte tegen hem honderduit over zijn angsten. Merckpoel weidde uit over de erotische dromen die ze over haar collega’s had, Ingeborg over hoe ze zich jaren had “kapotgewerkt” in de media en Jeroen Meus over zijn overleden broer.

Volgens Rick de Leeuw is Lybaert niet de man van de harde vragen, eerder van het ongedwongen praten. “Geen enkel moment gaf hij me het gevoel dat hij mij interviewde”, zegt Stephanie Planckaert. “Hij geeft je de tijd, de ruimte en het gevoel dat je baas blijft over wat je zegt. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik hem dingen heb verteld die niemand daarvoor van mij wist. Het helpt ook dat hij zelf heel open is naar zijn gast. Alleen al het feit dat hij ons in zijn eigen tuin ontvangt.”

Merckpoel treedt haar daarin bij. “Ik zeg niet dat hij het achterste van zijn tong laat zien, maar hij laat zijn gasten toch heel ver naar binnen kijken.”

“In De Columbus ga je met zijn tweeën op avontuur”, zegt De Leeuw. “Ik was niet op bezoek in zijn avontuur, en hij niet in het mijne. En zelfs als het geen avontuur was geworden, dan was dat ook goed geweest.”

Een anekdote van Merckpoel over de man die de mails naar zijn gasten ondertekende met ‘de buschauffeur’, zegt in dat opzicht genoeg. “Ik ben ooit naast hem in slaap gevallen. Zo comfortabel voel ik me dus in zijn bijzin.”

“Ik zie hem niet als tv-maker, maar gewoon als een gezellige mens. Voor je het weet, ben je vergeten dat je wordt gefilmd, en dat maakt dat je iets dieper in je binnenste laat kijken dan anders”, zegt Germijns.

Ook De Leeuw was zich niet bewust van de camera’s tijdens zijn tocht met De Columbus en keek achteraf tevreden naar het eindresultaat op tv. “Wim is jaren monteur geweest, onder meer voor Martin Heylen, en dat merkte ik toen ik mijn eigen aflevering bekeek: ze slaagden erin om een charmante logica te krijgen in wat ik allemaal had verteld. Vond ik best attent. Het is meteen ook een pleidooi voor dit soort televisie, want naar de meeste programma’s die vandaag op tv komen kan ik niet kijken, omdat ze zo onecht en voorbereid zijn.”

Stap 4: laat de liefde voor je gast door de maag gaan

Of het nu over verse groenten uit de moestuin gaat, de vangst van de vissers in Een jaar of zee of een doodgewoon stuk vers brood ergens te velde: in programma’s van Wim Lybaert zal er lekker gegeten en het liefst ook goed gedronken worden - volgens de overlevering maakte hij met acteur Filip Peeters in De Columbus twintig flessen wijn soldaat.

In Zomeravonden krijgt elke gast een gerecht geserveerd uit zijn kindertijd. Stephanie Planckaert koos voor witlof zoals haar grootmoeder het maakte, met hamburgertjes en gekookte aardappels. “Ik vind iemand die voor je kookt sowieso iets intiems en liefdevols, en Wim stak er dan nog eens heel veel moeite in. Hij wilde het witlof precies bereiden zoals ik het kende, de patatjes moesten perfect gekookt zijn. Desnoods had hij mijn eten twee keer opgewarmd als het koud was geworden omdat ik te veel praatte.”

“Ik heb tien jaar lang grote interviews gemaakt, en mijn beste gesprekken had ik altijd bij een lekkere lunch”, zegt Rick de Leeuw. “Bij Wim komt er nog bij dat die man eten en drinken ís.”

Rick de Leeuw (rechts) over Lybaert: ‘Ik was niet op bezoek in zijn avontuur, en hij niet in het mijne. En zelfs als het geen avontuur was geworden, dan was dat ook goed geweest.’ Beeld © VRT

Stap 5: laat je gerecht niet te veel afkoelen

“Het is maf, maar toen ik na vier dagen uit die bus stapte, voelde ik dat Wim vanaf dan mijn vriend was. Ik weet dat ik voor hem nu ook een vriendin ben, hoe maf dat misschien ook klinkt”, zegt Merckpoel. De twee horen elkaar nog regelmatig. “Wim is vaak onderweg met de auto en dan belt hij even, om te vragen hoe het gaat of gewoon om te vertellen. Zo lief en innemend, dat doe je toch alleen met vrienden?”

Merckpoel is niet de enige gast met wie Lybaert nog contact heeft gehouden nadat de camera’s stopten met draaien. Peumans was proefkonijn voor de pilootaflevering van Zomeravonden en heeft het met Lybaerts zoon Rik nog weleens over het voetbal, Stephanie Planckaert heeft al afgesproken dat ze met de presentator eens van huis wil wisselen. “Wij willen zijn bakermat Brugge eens bezoeken en hij heeft zin om naar de Ardennen te komen.”

“Ik zag het lijstje van gasten voor Zomeravonden en vond het meteen spijtig dat ik er niet tussen stond”, lacht Merckpoel. “Niet dat ik zo graag op tv wil komen, maar ik zou het gewoon zo fijn vinden als Wim nog eens voor me kookte. Dus als je dit leest, Wim: wil je mij nog eens uitnodigen?”

Zomeravonden, vanaf 7 augustus om 20.50 uur op VRT1.