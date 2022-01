‘Ik ben niet meer op zoek naar applaus’: Will Smith probeert niet langer de grootste filmster ter wereld te zijn

In King Richard portretteert Will Smith (53) de vader van tennissterren Venus en Serena. En die acteerprestatie helpt om aan zichzelf te werken. ‘Ik hunkerde naar goedkeuring van de hele wereld, Richard Williams pakte het anders aan.’

De superkracht van Will Smith als artiest – als filmster – is altijd zijn stralende charisma geweest. Wie anders dan hij had een geloofwaardig portret kunnen neerzetten van Mohammed Ali, de meest charismatische man ooit? In King Richard zet Smith dat talent iets subtieler maar net zo sterk in voor zijn portret van Richard Williams, de vader van Venus en Serena. Smith speelt deze rol – met veel enthousiasme, aldus de acteur – aan de zijde van Saniyya Sidney als Venus, Demi Singleton als Serena en Aunjanue Ellis als Oracene Price, de moeder van de meisjes en zijn toenmalige vrouw.

Richard Williams wordt neergezet door Smith als een man die fysiek veel te verduren kreeg, zonder dat het hem heeft gebroken. Hij mankt als gevolg van een racistische aanval in zijn kindertijd, zijn houding is gespannen, een beetje onzeker, alsof hij altijd uitkijkt voor een vuistslag. Hij is altijd een beetje de underdog geweest. Maar als het aankomt op Williams’ dochters of zijn tennisdromen voor hen, geeft Smith zijn personage net die typische zekerheid die we kennen vanop televisie.

Will Smith deelt handtekeningen uit in Manhattan, november 2021. Beeld GC Images

Smith, die 53 jaar is en in november zijn memoires Will heeft gepubliceerd, geeft aan dat hij die trekjes alleen zo effectief heeft kunnen neerzetten doordat hij de laatste tijd erg aan zichzelf gewerkt heeft, waarvan het boek een resultaat is. “Ik zou Richard Williams nooit op deze manier hebben kunnen spelen voordat ik mijn leven eens goed onder de loep had genomen. Nu versta ik pas zoveel aspecten van mijn kindertijd en hoe die de beslissingen beïnvloed hebben die ik als volwassene heb gemaakt”, verklaart hij.

Er is een sleutelscène in King Richard waarin Richard Williams praat over het moment waarop hij als kind in elkaar geslagen wordt door een bende witte mannen en hij zijn vader ziet wegrennen in plaats van hem te helpen. Het lijkt erop dat die lafheid niet willen herhalen een drijfkracht was voor zijn gedrag tegenover zijn dochters. In zijn boek schrijft Smith dat hij zich ook laf voelde omdat hij nooit ingreep wanneer zijn vader zijn moeder sloeg, en dat dat gevoel ook zijn eigen gedrag beïnvloedde. Heeft hij tijdens het spelen van Richard Williams die twee situaties ooit aan elkaar gelinkt?

“Absoluut. Als een acteur ga je op zoek naar aspecten van het personage die je echt kan begrijpen. Ik kon me inleven in Richard Williams net zoals ik me kon inleven in mijn vader. Ik begrijp het gevoel van gebrek aan respect. Ze voelden zich niet gesteund en niet gerespecteerd, en dat speelde voor hen beiden een grote rol. Ik begon de parallellen te ontdekken. En tegelijkertijd was ik aan het groeien als acteur. Ik was mijn biografie aan het samenstellen terwijl ik werkte aan King Richard. De projecten verliepen wat gelijktijdig. Mijn capaciteiten als acteur zijn de voorbije achttien maanden enorm gegroeid. Het is een exponentiële sprong geweest, de grootste groei op emotioneel vlak die ik ooit heb meegemaakt.”

Goed acteren is iets ongrijpbaars. Waaraan kan men zien dat u gegroeid bent?

“Eigenlijk betekent acteren emoties begrijpen. En begrijp je ze dan goed genoeg om ze ook te voelen en er een interessant gedrag bij te creëren? Neem bijvoorbeeld Richard Williams’ loopje. Wel, je kan perfect nadoen hoe iemand loopt en het authentiek doen lijken. Maar er is een groot verschil tussen weten dat iemand kromloopt en dat gewoon te kopiëren op een grappige manier. Het begrijpen, dat maakte het grote verschil. Je moet weten waarom Richard Williams pijn heeft aan zijn linkerbeen. Weten wat er gebeurde toen er een metalen spie in werd geramd. Dat achtergrondverhaal is die 90 procent van de ijsberg die verborgen is. Als je dat als acteur meeneemt in je achterhoofd, sijpelt het subtiel door zonder dat het publiek het bewust opmerkt.’

Wat zegt dat over u?

“Ha! Ik gok dat als je mijn loopje van acht jaar geleden zou onderwerpen aan een psychoanalyse, dat er twee dingen uitkomen: ik wandel erg snel en huppelend. Ik probeer een vrolijk persoon neer te zetten. De reden ervoor is dat ik me lang geleden realiseerde dat hoe je een ruimte binnenkomt een effect heeft op hoe de ruimte op je reageert. Dus ik heb een vrolijk loopje, maar het is ook ergens daadkrachtig en preventief. Het is alsof ik zeker niet wil dat iemand het gevoel heeft dat ze me in mijn gezicht willen meppen. Ik wil een kamer binnenkomen en meteen zo snel mogelijk veel vrienden maken.”

U zegt ‘acht jaar geleden’. Is je loopje dan nu anders?

“Op dit punt in mijn leven voel ik me goed in mijn lijf. Ik vind het oké dat niet alles perfect is. Ik moet er niet altijd goed uitzien. Ik lig niet meer wakker van wat mensen denken wanneer ik binnenkom. Het is veel minder bewust.”

Een ouder of echtgenoot zijn is ook een soort van rol. Hoe heeft u nagedacht over wat die rollen voor Richard Williams betekenen en hoe die verschillen van hoe u ze invult?

“Richard Williams wil gerespecteerd worden, maar hij probeert niet op zoek te gaan naar goedkeuring. Toen ik pas startte, hunkerde een deel van mij naar goedkeuring van de hele wereld. Dat was te merken op alle vlakken. Ik wilde dat mijn kinderen zich zo gedroegen zodat de wereld ze zou goedkeuren. Maar Richard Williams pakte het anders aan. Hij leerde zijn kinderen dat je waarschijnlijk beledigd zult worden door de wereld, dat je hun goedkeuring niet nodig hebt, maar dat ze je wel zullen respecteren. Niet veel mensen deelden die visie. Hij hechtte meer waarde aan de veiligheid van zijn familie dan op de manier waarop zijn familie werd gepresenteerd naar de wereld toe. Onze visies op opvoeding verschilden dus enorm.”

Scène uit 'King Richard'. Beeld AP

In uw hele carrière bent u tactisch geweest in uw keuze van rollen. Een lange tijd koos u alleen in functie van uw doel om de grootste filmster van de wereld te worden. Wat is uw plan nu? En hoe past King Richard in dat plaatje?

“Ik ben gestopt met strategieën te bedenken over hoe ik de grootste filmster ter wereld kan zijn. Ik heb me gerealiseerd dat ik beter van mijn tijd kan genieten, en dat het beter voor me is om te focussen op hoe ik naar mezelf kijk. Ik wil rollen aannemen die me doen nadenken over mezelf, over mijn familie of over ideeën die belangrijk voor me zijn. Alles in mijn leven draait meer rond spirituele groei.

“Bijvoorbeeld, een van de belangrijkste dingen tijdens dit proces is dat ik wil verzekeren dat Aunjanue Ellis, Saniyya en Demi kunnen groeien en dat de wereld dat ziet. Ik ben niet op zoek naar een applaus. Ik heb twee jonge actrices aan mijn zijde die voor het eerst op dit niveau spelen. Ik wil dat ze zich geliefd en beschermd voelen. Ik wil dat Aunjanue bloemen krijgt. Ik focus meer op het proces dan dat ik focus op het succes of op awards. Ik heb bijna nul interesse daarin.”

Welk aspect van Richard Williams vond u belangrijk om te representeren?

“Aunjanue zei onlangs dat Richard en Oracene samenzweerders waren in deze gekke droom. Ik denk dat iedereen een gekke droom heeft. Je moet spelen met de krankzinnige ideeën in je hoofd, met wat je wil bereiken en dan je familie op één lijn krijgen en er samen voor gaan. Dat is de fun in het leven. We kunnen niet verwachten dat iedereen erin slaagt zoals de Williams-familie dat deed, maar ik ben dol op het idee van een familie die er samen voor gaat.”

U maakte ook een nieuwe Disney+-docureeks over de aarde. Welk idee uit de reeks maakt u opgewonden?

“Ik begin te zien dat wetenschap en spiritualiteit ongeveer hetzelfde zijn. Religie en wetenschap ook, zeker op een dieper niveau – want dat is de definitie van God, nietwaar? Iedereen is op zoek naar hetzelfde. Ik ben opgegroeid in een erg religieus gezin, mijn oma was een echte Jezus-fan. Mijn gedachten zijn altijd wetenschappelijk geweest. Ik begin te zien hoe die twee samenkomen. Wanneer ik naast een vulkaan sta en ik de bassen voel trillen in mijn lijf – de angst die ik voel en het ontzag voor de natuur is erg spiritueel. Mijn ontdekking is dat de verbinding met de natuur wetenschappelijk is, maar ook spiritueel, in het geval van de vulkaan.”

Het lijkt alsof u erg bewust bezig bent. Doet u soms ook iets alleen voor het plezier?

“Bijna nooit. Het is iets dat ik moet leren loslaten. Ik was vroeger erg doelgericht, maar ik probeer nu niet te veel na te denken over de gevolgen. Maar ik blijf heel bewust bezig. Mijn leven is erg gestructureerd. Ik ben altijd vroeg wakker, tussen 4 uur en 6 uur lees ik en mediteer ik over dromen of ideeën die ik in de wereld wil brengen. Ik ben op dat vlak erg georganiseerd. Ik gok dat de illusie van controle zorgt voor rust in mijn hoofd. Of dat hoop ik toch.”

King Richard speelt vanaf 2 februari in de bioscoop.