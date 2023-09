‘Ik ben geobsedeerd door dictators’: Jessica Woodworth over nieuwste film ‘Luka’

Luka is een ufo in het huidige filmlandschap. De parabel over macht van Jessica Woodworth laat zich met weinig vergelijken, zelfs niet met de films die ze met haar man Peter Brosens gedraaid heeft, zoals La cinquième saison en King of the Belgians.

Na een kwintet films op een rij als coscenarist en -regisseur met Brosens is Luka de eerste fictiefilm die Woodworth in haar uppie geschreven en geregisseerd heeft. Al was haar wederhelft als producer intensief bij het project betrokken. “Een boekadaptatie is niets voor hem. Daarenboven moest één van ons om persoonlijke redenen gedurende een tijd thuisblijven. Meer hoeft daar niet over gezegd te worden.”

De roman in kwestie is De woestijn van de Tartaren van Italiaan Dino Buzzati, over het eentonige bestaan van jonge luitenant Giovanni Drogo in een fort hoog in de bergen. In de aangrenzende woestijn zouden de Tartaren zich verzamelen om aan te vallen. Maar de jaren vestrijken en het enige wat Drogo doet is wachten, wachten en nog meer wachten.

“Ik heb het boek voor het eerst gelezen op mijn 20ste en was meteen diep onder de indruk. Toen ik het jaren later herlas zag ik andere woestijnen. Zo’n boek is het”, vertelt Woodworth. Lachend voegt ze eraan toe: “De film heeft nog amper wat met de roman te maken. Je kunt je zelfs afvragen of het nodig was om de rechten te kopen. Maar goed, dat wist ik niet toen ik eraan begon.”

Jessica Woodworth. Beeld RV

Het concept van een groep militair getrainde mannen die in een fort wachten op een onzichtbare vijand heeft Woodworth behouden. “Elke film wordt geboren uit noodzaak. Zonder die urgentie lukt het me niet. In dit geval: hoe macht, corruptie en illusies zich manifesteren. En hoe je angst besmettelijk kunt maken door het creëren van een onzichtbare vijand. Dat vind ik zeer actueel: kijk alleen al naar de situatie in China.”

Woodworth heeft de handeling naar de toekomst verplaatst, terwijl het boek in het verleden speelt. “De toekomst interesseert me sterker dan wat geweest is.” Al blijft het ambigu. Wie willens nillens beweert dat Luka in het verleden speelt, zal door de film niet worden tegengesproken. “Klopt, het verhaal is niet gebonden aan een tijd. Ik vind het vooral belangrijk dat het buiten alle culturele referenties staat.”

Wat daarbij aansluit en opvalt: de acteurs, die van over de hele wereld komen, verstoppen in de Engelse dialogen hun afkomst niet. “Ze zouden perfect zonder accent kunnen praten, dat is hun vak. Al is de vraag dan: wélk Engels? Brits of Amerikaans? Ik heb nog even overwogen om de film in het Latijn te draaien, maar die taal komt met te veel culturele bagage. Engels is sowieso een brug tussen culturen, dus voor een film in de toekomst het meest geloofwaardig.”

Kaskraker

Een van de grote troeven van Luka is de zwart-witfotografie “In deze film zou kleur te veel afleiden. Een blauwe hemel wordt dankzij de witte kleur een bodemloze leegte. Het draagt bij aan het raadsel van de film, maakt hem ook abstracter. Via abstractie kom je, vreemd genoeg, soms dichter bij iets wat waar is.”

Luka presenteert een wereld met alleen mannen. Behalve de generaal. Die opperste gezaghebber, vertolkt door Geraldine Chaplin – ook al te zien in The Barefoot Emperor, de vorige film van Brosens en Woodworth – is een vrouw. Althans, zo lijkt het toch.

“Ik wilde vooral met Geraldine werken. We zijn allebei geobsedeerd door dictators. (schatert) Hoe zou dat komen? Ik heb haar de rol aangeboden met de mededeling dat ze een man zou vertolken. Want hoe rijk en belangrijk het discours rond the female gaze ook is, in Luka speelt het geen rol. Geraldine vond het prima. Ook tijdens het filmen was het duidelijk: de generaal is een man. Maar het heeft niet gewerkt! Tijdens het monteren beseften we dat het onmiskenbaar een vrouw is. Ik vond dat hilarisch en uiteindelijk was het een mooie ontdekking.”

Beeld RV Carl De Keyzer

In de eerste drie films van Woodworth en Brosens, de losse trilogie Khadak, Altiplano en La cinquième saison, was klimaatverandering een thema. Dat passeert ditmaal impliciet: water in het fort is uiterst schaars. “Impliciet, inderdaad, maar niet minder urgent. Hoe we het water kunnen beschermen is wellicht een van de dringendste vragen van onze tijd. Het is een dreigende tragedie. Tijdens onze eerste draaidag op Sicilië was het 48 graden, op dat moment de hoogste temperatuur ooit gemeten in Europa. Kortom, we zaten al in de wereld van onze film. Elke dag hebben we het geweld van de natuur gevoeld. Dat maakte ons nederig.”

Woodworth is met Luka al langs een reeks internationale festivals gepasseerd, een leerzaam proces. “Net als bij Khadak of Le cinquième saison zien mensen heel verschillende dingen in Luka. Het hangt ervanaf waar je op dat moment nieuwsgierig naar bent. Fantastisch, want een film die de kijkers onverschillig laat, dat zou jammer zijn. Als je publiek geld krijgt, wat een privilege is, moet je lef tonen en proberen de cinemataal te innoveren. Andere films kopiëren is niet de bedoeling. Natuurlijk willen we een zo groot mogelijk publiek bereiken! Natuurlijk willen we elke keer een kaskraker maken! (lacht) Maar ja, het is nog niet gelukt. Geraldine zegt dat ze elke rol aanvat alsof het haar eerste. Daar geloof ik sterk in: maak elke film alsof het je eerste is. En tegelijk je laatste!”

Luka speelt vanaf woensdag in de bioscoop.