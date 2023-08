‘Ik ben gefascineerd door gedoemde liefdes’: de boekenkast van Natali Broods

Julie Cafmeyer en Stefaan Temmerman portretteren een fervente lezer tussen zijn boeken. Deze week: actrice en theatermaker Natali Broods (46) in Antwerpen.

“Ik lees om me begrepen te voelen. Jonathan Franzen is een van mijn lievelingsauteurs. Hij schrijft over verschillende dynamieken in families. Veel koppels starten met het idee: wij gaan het anders doen, wij zijn wij, wij gaan niet dezelfde fouten als onze ouders maken. Ik wil niet cynisch zijn, maar toch verglijden we. Iedereen is onderhevig aan bepaalde wetmatigheden. Liefde kan overgaan, koppels groeien uit elkaar, een van de twee begint een nieuwe relatie, of allebei. Dan is er toch bitterheid.

“Het failliet van een gezin vind ik interessant. Het gezin zegt iets over onze condition humaine en onze maatschappij. Hoe moeilijk het is om samen te leven, hoe we er allemaal het beste van proberen te maken. Door er veel over te lezen hoop ik dat het bij mij nog zal meevallen, hoop ik dat ik de dans ontspring.

“Het leven is eindig, daar moet iedereen mee omgaan. Het lijkt zo onaanvaardbaar, dat alle mooie dingen voorbijgaan. Gruwelijk toch? Misschien ben ik daarom zo gefascineerd door gedoemde liefdes, omdat ik op zoek ben naar troost. Ik kan niet goed tegen de sterfelijkheid.

“Een van mijn lievelingsboeken is Drift van Bregje Hofstede. Op een dag verlaat een jonge vrouw haar echtgenoot. Ze neemt alleen haar dagboeken mee. Alsof het lichaam beslist, ik neem dit mee en ik ben weg. De omwenteling, het punt waarop je beslist om te vertrekken. Ik raak geïnspireerd door personages die hun intuïtie volgen en handelen.

“Ik kies boeken op basis van het kaft, de titels of de eerste zinnen. Soms moet en zal ik een boek hebben, omdat er een belofte rond een eerste zin hangt. Bijvoorbeeld de eerste zin van de roman Van geboren worden ga je dood van Ans Vroom: ‘Het is opvallend hoe gechoqueerd mensen reageren op de mededeling dat je een weeskind bent. Het volstaat om achteloos te weten dat je moeder op je vijfde werd doodgereden door een dronken chauffeur, en dat je vader een jaar later ongeneeslijk ziek werd, om iedereen in de ruimte stil te krijgen.’ De belofte kan ook in een titel zitten, zoals bij De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Kundera. Dat boek gaat alle verwachtingen te boven.

“Soms wordt de belofte niet ingelost en raak ik gefrustreerd. Wanneer gaat het nu gebeuren waarnaar ik op zoek ben? Ik verwacht gelaagdheid, spanning, teleurstelling. Ik verwacht zo veel in een personage omdat je dat als actrice ook graag speelt. Ook in een theaterzaal kijk je naar twee mensen die elkaar niet begrijpen. De pijn die mensen elkaar doen zonder dat ze dat per se willen. Hoe je met geliefden, of zelfs met een wildvreemde omgaat.

“De momenten dat ik lees zijn de gelukkigste. Ik reik mijn kinderen ook boeken aan. De ogen en het onmogelijke van Dave Eggers is een prachtig kinderboek over een hond die per ongeluk een held wordt. Een tijd geleden zaten mijn kinderen en ik op het terras van de Antwerpse boekhandel Cronopio. Plots verdwenen mijn zonen in een boek. Heerlijk, die rust die ik kreeg om ook te lezen.”