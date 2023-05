‘Ik ben een cannabisverslaafde, lactose-intolerante redneckhippie, maar ik probeer elke dag om een beter mens te worden’

Van een Hollywood-carrière in het slop tot een bruisende stroomversnelling waarin de rollen voor het grijpen liggen: acteur Woody Harrelson (61) wordt tegenwoordig graag gezien. Trekt hij een kapiteinsuniform aan (Gouden Palm-winnaar Triangle of Sadness), dan spat het vuurwerk van het scherm. Maar ook een maatpak (White House Plumbers) en een gezapig joggingpak (Champions) zitten hem als gegoten. ‘Er is niks mis met een beetje bewondering. Het wordt pas een probleem als je zelf begint te geloven dat je een supertalent bent.’

Hoe knullig de inbraak was die zou leiden tot het Watergate-­schandaal, daarrond draait de nieuwe HBO-reeks White House Plumbers die nu te zien is op Streamz. Woody Harrelson, die een uitgebluste ex-CIA-agent speelt, zal in zijn nopjes geweest zijn met zo’n rol: zijn afkeer voor politici, meer bepaald Amerikaanse politici, is notoir – maar daar komen we later nog op terug. We spreken hem naar aanleiding van de hartverwarmende komedie Champions. Voor de Hollywood-remake van de Spaanse film Campeones (2018) kroop Woody Harrelson in de huid van Marcus, een uitgerangeerde basketbalcoach die tegen zijn zin een team van spelers met een mentale beperking onder zijn hoede moet nemen. De louterende ervaring die zijn personage te beurt valt, noopt de karakteracteur ertoe onmeedogend in eigen boezem te kijken: “Ik ben een controlefreak, een twijfelaar, een cannabisverslaafde, lactose-­intolerante redneckhippie. Maar ik doe elke dag mijn best om een beter mens te worden.”

Woody Harrelson is zichtbaar in z’n nopjes wanneer ik hem ontmoet. Hij heeft nooit eerder zo lekker in zijn vel gezeten, zegt hij – als mens én als acteur. “Ik heb tegenwoordig het gevoel dat ik alle rollen aankan. Vragen ze me morgen om Oprah Winfrey te spelen? Bring it on!”

Het gekke is: dat zou ’m zomaar eens kunnen lukken. Harrelson is een van de weinige acteurs bij wie je altijd in goede handen bent. Ook in Champions loodst hij zijn personage Marcus met bewonderenswaardige behendigheid voorbij de typische valkuilen van Hollywood. Geen klef gemoraliseer, noch stroperige meligheid: de nieuwste prent van regisseur Bobby Farrelly (There’s Something About Mary) is een pretentieloze feelgoodfilm die precies de juiste snaren beroert om je geloof in de mensheid te herstellen.

‘Mijn hart klopt voor bescheiden, alternatieve films met een boodschap. Jammer genoeg lijken almaar minder studio’s geneigd te zijn om daar budgetten voor vrij te maken’ Beeld NYT

In Champions speelt u voor het eerst samen met acteurs met een mentale beperking. Hoe hebt u dat ervaren?

“Deze film is met kilometers voorsprong de leukste waaraan ik tot nog toe heb meegewerkt. Ik heb me nog nooit zo hard geamuseerd op de set. Toen de opnames van start gingen, was ik nochtans bloednerveus: ik wist totaal niet wat me te wachten stond, in de eerste plaats omdat ik voorheen zelden of nooit in contact was gekomen met mensen met een mentale beperking. Bovendien had Bobby Farrelly bekokstoofd dat ik mijn tegenspelers pas op de eerste draaidag zou ontmoeten. Dat zou de authenticiteit van de film ten goede komen, zei hij. Het zal je niet verbazen dat mijn innerlijke controlefreak daar niet zo gelukkig mee was. (lacht) En toen hij me ook nog eens vertelde dat het script in zijn ogen een optioneel gegeven was – ‘Misschien volgen we het, misschien ook niet’– werd ik helemáál gek. Ik heb een hekel aan improviseren! Maar zodra de camera’s aanfloepten, verdween mijn ongerustheid als sneeuw voor de zon. Die jongens zijn zo warm, zo grappig, zo eerlijk... Na een paar uur voelde het alsof ik hen al m’n hele leven kende.”

De wederzijdse affectie tussen u en uw tegenspelers spat van het scherm. Op sommige momenten dacht ik: dit kun je niet acteren. Woody Harrelson is écht verzot op die kerels.

“Ik ben mijn coacteurs ontzettend dankbaar. Ze waren de hele tijd gewoon zichzelf, complexloos en onbeschroomd, waardoor ook ik al mijn remmingen kon laten varen. Daar heb ik soms moeite mee wanneer ik meespeel in een film. Ik denk nu aan War for the Planet of the Apes (sciencefictionfilm van Matt Reeves uit 2017, red.): daar was zo belachelijk veel technologie mee gemoeid dat ik me niet op mijn gemak voelde. En dat zie je ook, vind ik. Als ik die film nu opnieuw bekijk, sla ik me voor de kop: ‘Woody, idioot! Waarom heb je die scène niet zus of zo aangepakt?’ Vandaag zou ik die rol minstens twintig keer beter kunnen spelen. Nu, eigenlijk geldt dat voor bijna álle rollen die ik in het verleden heb gespeeld. (lachje) Ik besef heel goed dat ik moet leren om zulke dingen los te laten, omdat ik mezelf geen dienst bewijs door eeuwig over van alles en nog wat te blijven piekeren. Maar dat is nu eenmaal de aard van het beestje.”

Ligt u ook wakker van de meningen van de kijkers en de filmcritici?

“Minder. De publieke opinie heb je niet in de hand, hè. Ik hoop in elk geval dat een eenvoudige feelgoodfilm als Champions erin zal slagen overeind te blijven te midden van het bombastische Hollywood-geweld dat de bioscopen de voorbije jaren stormenderhand heeft veroverd. Soms vraag ik me af of de mensen nog wel iets anders willen zien dan de zoveelste superheldenfilm van Marvel, of Tom Cruise die voor de elfendertigste keer in een straaljager door het zwerk zoeft. Ik heb ook zulke rollen gespeeld – Cletus Kasady in de Venom-reeks, bijvoorbeeld – en dat vond ik best fijn om te doen. Maar als ik eerlijk ben, klopt mijn hart in de eerste plaats voor bescheiden, alternatieve films die iets te vertellen hebben. Jammer genoeg lijken almaar minder studio’s geneigd te zijn om daar budgetten voor vrij te maken. En sinds die belachelijke coronamaatregelen is het nóg moeilijker geworden om zulke films te maken.”

Die maatregelen hebben wel levens gered.

“Akkoord, maar we zijn nu drie jaar verder, en er zijn nog steeds bijzonder strenge restricties van kracht in de opnamestudio’s. Als anarchist heb ik er bijzonder veel moeite mee dat de overheid me denkt te kunnen opleggen hoe ik mijn leven moet leiden. Testen, vaccins, mondmaskers... Allemaal goed en wel, maar dat soort dingen mag je niet verplichten, vind ik. Wat blijft er dan nog over van onze individuele vrijheden? En wat me vooral kwaad maakt, is dat die absurde regeltjesdiarree niet voor iedereen in gelijke mate geldt. Ik moet me als acteur véél minder vaak laten testen dan de crewleden. Zij moeten de hele tijd zo’n dwaas mondmasker dragen, ik niet. Dat is toch fucking oneerlijk?”

Als Woody Boyd in de serie ‘Cheers’ (1985) Beeld RV

Als Larry Flynt in ‘The People vs. Larry Flynt’ (1996), met Courtny Love Beeld RV

Met Wesley Snipes in ‘White Men Can’t Jump’ (1992) Beeld RV

Met Juliette Lewis in ‘Natural Born Killers’ (1994) Beeld RV

Met Demi Moore in ‘Indecent Proposal’ (1993) Beeld RV

Als sergeant William Keck in ‘The Thin Red Line’ (1998) Beeld RV

In de jaren 90 roerde u geregeld de trommel over maatschappelijke hete hangijzers zoals het klimaat, mensenrechten en de legalisering van cannabis. De laatste jaren doet u dat veel minder. Wat is er veranderd?

“Ik begon gaandeweg in te zien dat het allemaal weinig zin had. Ik heb ooit deelgenomen aan een gigantische mars op de Golden Gate Bridge in San Francisco, om te protesteren tegen de verwoesting van het regenwoud. Maar denk je dat ik daarmee één boom heb gered? Het enige tastbare effect van die actie was dat ik een nacht in de cel heb gezeten. Ik voel nog steeds de drang om de straat op te gaan en mijn woede over al het onrecht in de wereld uit te schreeuwen, maar zolang de politieke wil ontbreekt om de problemen bij de wortel aan te pakken, verandert er niets. Daarom beperk ik me nu tot initiatieven die wél een verschil kunnen maken. In 2020 heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan Kiss the Ground, een documentaire over duurzame landbouw. Dat is minder spectaculair dan mezelf vast te ketenen aan de poorten van een vervuilende multinational, maar ik bereik er wel meer mensen mee. Tenminste, dat hoop ik toch.”

U hebt sinds de start van uw carrière in de late jaren 70 zelden om werk verlegen gezeten, maar rond de millenniumwisseling was u een tijdje opvallend afwezig op het witte doek. Had dat met uw drukke bezigheden als activist te maken?

“Nee. In de tweede helft van de jaren 90 heb ik gewoon veel te veel gewerkt. Elke aanbieding die ik kreeg, aanvaardde ik – ook als het ging over films waarin ik achteraf bekeken beter niet had meegespeeld. Het resultaat van die roofbouw liet niet lang op zich wachten: ik heb een tijdlang gevaarlijk dicht in de buurt van een burn-out gezeten. Mijn mojo was volledig verdwenen.

“Toen ik een paar jaar later weer zin kreeg om te acteren, bleek Hollywood een opdoffer vanjewelste voor me in petto te hebben: niemand was nog in mij geïnteresseerd. Oké, ik had in de jaren 90 een paar stinkers gedraaid, dus ik besefte wel dat mijn rentree niet gepaard zou gaan met gejuich en klaroengeschal. Maar ik dacht dat ik mezelf in het verleden afdoende had bewezen. Dat de regisseurs en de studiobazen zouden zeggen: ‘Hé, daar is die ouwe Woody weer. Die is best oké, we geven ’m nog een kans.’ (zucht) Niet dus. Het heeft erg lang geduurd voor mijn carrière weer een beetje vaart begon te maken. Ik ontken niet dat ik daar behoorlijk van heb afgezien. Maar goed, die magere jaren hadden ook een gouden randje: dankzij mijn lege agenda kon ik me volledig op mijn gezin toeleggen.”

Hebt u uw kinderen opgevoed volgens uw anarchistische idealen?

(lacht) “Ik ben geen fanatieke anarchist, hoor. Ik beschouw mezelf meer als een... Hoe zal ik het zeggen? Een marxistisch-kapitalistische redneckhippie die een diepgeworteld wantrouwen koestert tegen de overheid.”

‘Ik heb vaak heimwee naar het liefhebbende, vriendelijke en volstrekt onzelfzuchtige kind dat ik was. Toen ik beroemd werd, was ik op slag al die goede eigenschappen kwijt’ Beeld JAKE MICHAELS / NYT

Waarom?

“Omdat politiek big business is. Vrijwel alle politici gooien hun idealen overboord zodra ze een kans ruiken om invloed te verwerven of geld te verdienen. De kerntaak van een overheid bestaat erin noodlijdende mensen een helpende hand te reiken, maar ken jij één regering die dat ooit heeft gedaan? Ik niet, hoor. En als er dan toch eens een sociaal beschermingsprogramma op poten wordt gezet, gebeurt dat met zichtbare tegenzin, en doen ze er alles aan om de boel kapot te besparen.”

(denkt na) “Misschien stel ik de zaken iets te negatief voor. Er zijn uitzonderingen, dat weet ik. Politici die het wél goed voorhebben met de kleine man. Maar als je je hele leven in de Verenigde Staten hebt gewoond, zoals ik, besef je dat die slechts een héél kleine minderheid uitmaken. De Amerikaanse regering is niets meer dan een fascistisch ­regime met een fraaie tandpastaglimlach.”

Uw gedachtegoed is niet altijd zo progressief geweest: in de vroege jaren 80 was u een fervente fan van de Republikeinse president Ronald Reagan. Vanwaar die totale ommezwaai?

“Ha, da’s een leuk verhaal. Het is allemaal begonnen op een Greyhoundbus (langeafstandsbussen in de Verenigde Staten, red.) tussen St. Louis en Oklahoma, toen ik een jaar of 23 was. Ik weet nog hoe ellendig ik me de hele rit lang voelde: mijn gezicht was rood en opgezwollen van de acne, ik moest onophoudelijk snuiten en niezen. De vrouw die naast me zat, zei plots: ‘Jij bent lactose-intolerant, weet je dat? Schrap alle zuivelproducten uit je dieet, en volgende week zul je je als herboren voelen.’ Ik dacht dat ze uit haar nek zat te kletsen, maar omdat ik me zó slecht voelde, besloot ik: weet je, ik probeer het gewoon eens. Wat raad je? Een week later had ik nergens nog last van!”

Wat heeft dat met uw politieke overtuigingen te maken?

(lacht) “Er was me altijd verteld dat melk goed voor me was! Toen dat niet zo bleek te zijn, ging mijn jonge brein in overdrive: ik begon alles in twijfel te trekken wat ik al mijn hele leven lang voetstoots voor waar had aangenomen. Mijn ogen gingen eindelijk open, en plots begreep ik hoe onrechtvaardig de wereld in elkaar zat. Ik kwam algauw tot de conclusie dat de grootste boosdoeners de multinationals waren – iets wat ik vandaag trouwens nog steeds geloof. Zij verkrachten Moeder Aarde op de brutaalst mogelijke manier, maar niemand houdt hen tegen. Integendeel, ze worden er zelfs voor beloond! Alle Amerikaanse presidenten van de voorbije halve eeuw – Republikeinen én Democraten – hebben gigantische belastingvoordelen toegekend aan de bedrijven die onze planeet kapotmaken.”

U hebt altijd gezegd dat u het als uw plicht beschouwt om uw bekendheid als acteur te ‘misbruiken’ voor het goede doel. Maar heeft de roem u ook op andere manieren veranderd?

“It fucks with your mind. Ik heb vaak heimwee naar het liefhebbende, vriendelijke en volstrekt onzelfzuchtige kind dat ik ooit ben geweest. Zelfs als twintiger was ik nog steeds een jolige kerel die gewoon voor iedereen goed wilde doen. Maar toen werd ik beroemd, en op slag was ik al die goede eigenschappen kwijt. De roem veranderde me in een persoon die ik zelf niet meer herkende, en die ik tot op heden hartgrondig haat. Ik werd verschrikkelijk ongeduldig, strooide met verwensingen en ging als een razende tekeer tegen mensen die hun job in mijn ogen niet goed genoeg deden. (zucht) Ik vraag me nog steeds af waarom ik het ooit zover heb laten komen.”

U bent niet de enige Hollywood-acteur die af en toe last heeft van een opgeblazen ego.

“Er is niets mis met een beetje bewondering. Mensen die je vertellen hoe goed je wel bent: dat is gewoon fijn, weet je? De poppen gaan pas aan het dansen wanneer je dat ook zélf begint te geloven. De deur die altijd voor je wordt opengehouden, in elk restaurant de beste tafel krijgen, een leger van jaknikkers om je heen hebben die zich voortdurend dubbelplooien om al je wensen in vervulling te doen gaan... Zodra je dat normaal begint te vinden, ben je een vogel voor de kat.”

Was er dan niemand om u af en toe weer stevig met beide voeten op de grond te zetten?

“Jawel, hoor. Mijn kinderen laten geen gelegenheid voorbijgaan om me eraan te herinneren wat voor een idioot ik ben. (grinnikt) Als ik dreig te gaan zweven, sleuren ze me ongenadig weer naar beneden. Ik geef grif toe dat ik dat niet altijd even leuk vind, maar het helpt me wel om een beter mens te worden. En ik probeer natuurlijk ook zélf mijn steentje bij te dragen: zo drink ik al een tijdlang veel minder alcohol dan vroeger. Dat is een heuse beproeving voor een onverbeterlijke gulzigaard als ik, maar ik merk dat het mijn humeur ten goede komt.”

En hoe zit het met cannabis? U bent altijd een gepassioneerd voorvechter van legalisering geweest. Vorig jaar hebt u in West Hollywood zelfs uw eigen wietwinkel geopend, The Woods.

“Ik probeer minder te roken, maar ik ben hopeloos verslaafd. En zeg nu zelf: ik kan toch niet in mijn eigen winkel rondlopen zonder af en toe een paar trekjes te nemen? (lacht) Ach, er zijn zoveel dingen waarmee ik zou moeten ophouden. Ik wíl stoppen met roken, ik wíl stoppen met drinken, ik wíl gezonder eten. En ooit zal het me ook lukken, maar geef me een beetje tijd. Ik maak mezelf graag wijs dat de Chinese dierenriem me parten speelt: ik ben geboren in 1961, het jaar van de os – een ontzettend log dier dat traag maar zeker zijn doel bereikt.”

Vindt u soms ook inspiratie voor een beter leven in de rollen die u speelt?

“Oh, absoluut. Zelfs als ik een dolgedraaide psychopaat moet spelen, zoals Mickey Knox in Natural Born Killers (misdaadfilm van Oliver Stone uit 1994, red.), probeer ik mijn personage tot in de kern te doorgronden. We hebben allemaal een donkere kant, hè. Het is nooit een slechte zaak om die eens grondig te verkennen, zelfs de uithoekjes waar dingen verborgen zitten die je liever niet te weten komt. Zoals de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung ooit zei: je kunt jezelf pas echt graag zien als je ook je schaduw omarmt. Je kleine kantjes, je tekortkomingen. En laat dat nu net de boodschap zijn die Champions op bijzonder mooie wijze uitdraagt.”

White House Plumbers is nu te zien op Streamz, Champions kreeg nog geen Belgische releasedatum

Als Carson Wells in ‘No Country for Old Men’ (2007) Beeld RV

Als E. Howard Hunt in de miniserie ‘White House Plumbers’ (2023) Beeld RV

Met Matthew McConaughey in de serie ‘True Detective’ (2014) Beeld RV

Als kapitein Thomas Smith in ‘Triangle of Sadness’ (2022) Beeld x

Met Frances McDormand in ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ (2017) Beeld RV