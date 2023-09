‘Ik ben een beetje de taco van de mensen’: dit was aflevering één van ‘Celebrity Masterchef’

In Celebrity Masterchef zoeken tien bekende Vlamingen tijdens een afvalrace uit wie van hen het grootste culinaire talent is. Van troostmaaltijden tot salmonella: dit waren de markantste momenten uit aflevering één.

Welk gerecht deed ons het meest likkebaarden?

Als eerste opdracht krijgen de bekende Vlamingen de opdracht om een signatuurgerecht en een amuse klaar te maken. Niet iedereen vindt het makkelijk om een maaltijd te koken die iets over hun persoonlijkheid vertelt, maar radio- en videomaker Linde Merckpoel slaagt met verve. Haar Libanese mezze bestaat uit verschillende hapjes die er allemaal even verrukkelijk uitzien. “Een culinaire verwoording van de perfecte dag”, vertelt ze zelf over haar creatie. Merckpoel is poëtisch en vooral creatief, wat ook tot uiting komt in haar amuse: kikkererwten met feta en rozijn, overgoten met een dressing van limoen en granaatappelsap. Het is een gewaagd en origineel gerecht, waarmee ze zich meteen tot een van de favorieten kroont.

William Boeva in actie. 'Ik ben niet groot, een beetje vettig. Je denkt: het ziet er niet uit, maar het is wel lekker.' Als een taco dus. Beeld Play Media

Wie kwam er het origineelst uit de hoek?

Regisseur Charlie Dewulf heeft door de suïcides van hun beide ouders een bijzonder moeilijke periode achter de rug en wil via het programma de liefde voor het koken terugvinden. Hun parcours in de wedstrijd is niet evident, maar de regisseur weet de jury te ontroeren. Als signatuurgerecht kiest die namelijk voor butternut pommelette, een maaltijd die Dewulfs partner klaarmaakte om hen te troosten bij de eerdere suïcidepogingen van de ouders. “Elke keer als ik het gerecht klaarmaak, plaats ik hun verlies wat meer in mijn hoofd, mijn hart en mijn leven”, zegt Dewulf. Het bewijs dat de beste maaltijden een goed verhaal meedragen en dat eten ook om emoties draait.

Wat bleef ons het meeste bij?

“Ik ben een beetje de taco van de mensen: niet groot, een beetje vettig. Je denkt: het ziet er niet uit, maar het is wel lekker.” Al bij de start van het programma nestelt komiek William Boeva zich in een underdogpositie. Hij polst of de jury om te kopen valt en loopt later wat chaotisch door de winkel. Steak grijpt hij vast met zijn blote handen en legt hij los in het winkelmandje. “Wat past er beter bij Masterchef dan salmonella?”, grapt hij wanneer een jurylid met opgetrokken wenkbrauw voorbijloopt. De onbevangen houding is misschien maar schijn, want zowel zijn steak taco’s als de mais op de grill vallen in de smaak. Boeva valt niet te onderschatten.

Een tweede, wat minder opbeurend moment dat bijblijft: de jury verwelkomt de kandidaten met enkele zelfbereide hapjes en ontkurkt voor de gelegenheid een fles champagne. Wie geen alcohol drinkt, moet het met een troosteloos glas Kidibul stellen. Het is een gemiste kans om een van de vele smakelijke non-alcoholische alternatieven in de kijker te zetten.

Wat vonden we het minst smakelijk?

In de eerste aflevering zijn beginnersfouten onvermijdelijk, maar sommige kandidaten lijken het niet erg nauw te nemen met hygiëne. Het onbeschermde vlees in de winkelkar van Boeva doet niet meteen het water in de mond lopen en voor acteur Wim Willaert is het niet zo’n probleem dat hij zijn zoutvat thuis vergeten is. Het zweet dat langs zijn lange haren naar beneden druppelt, kruidt zijn garnalen af. Weinig smakelijk, al valt ook contentcreator Sarah Puttemans op een negatieve manier op. Haar kaasbroodjes en de kipcurry met rijst en groenten zijn wel erg simpel. Niemand hoeft in Celebrity Masterchef het niveau van Peter Goossens te halen, maar het mag toch net dat tikkeltje meer zijn.

Radio- en videomaker Linde Merckpoel slaagt met verve in het maken van een signatuurgerecht. Beeld Play Media

Wat is de keukenwijsheid van de week?

De deelnemers krijgen slechts 75 minuten om een signatuurgerecht en een amuse op tafel te toveren. De belangrijkste les die uit de eerste aflevering te trekken valt, is dan ook dat de tijd onverbiddelijk is en dat hij gekke dingen met mensen doet. Televisiemaker Cath Luyten is duidelijk een ervaren hobbykok met frisse en ambitieuze ideeën. Toch moet ze aan het eind van de rit aan de jury toegeven dat ze haar ceviche van forel helemaal niet geproefd heeft. Het hoofd koel houden en te midden van alle chaos of tijdsdruk toch manieren vinden om op je smakenpalet te vertrouwen, lijkt essentieel voor iedereen die graag zijn innerlijke masterchef bovenhaalt.

Wie wint en wie valt er af?

Het is een ongeschreven regel bij televisiespelletjes dat niemand in de eerste aflevering naar huis moet en dat is hier ook zo. Naast Merckpoel en Boeva wordt ook dj Hakim Chatar aangeduid als een van de sterkhouders van de week. Iedereen moet echter de duimen leggen voor actrice Lynn Van den Broeck. Haar Lokerse paardenbollen maakt ze klaar volgens een oud familierecept en dat valt duidelijk in de smaak bij de jury. Ze reageert bescheiden en emotioneel op haar overwinning, maar andere kandidaten weten dat Van den Broeck een geduchte tegenstander is.